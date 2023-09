Zawody medyczne - duże zmiany

W dniu 1 września 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (dalej: ustawa). To duża zmiana w tej branży. Czego dotyczą nowe przepisy? Jakie są zawody medyczne, które dotychczas nie były uregulowane? Czym jest Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego?

rozwiń >

Zawody medyczne - jest nowa ustawa!

Ustawa dotyczy m.in.:

Autopromocja

warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte przepisami;

doskonalenia zawodowego osób wykonujących zawód medyczny i ustawicznego rozwoju;

zasad odpowiedzialności zawodowej;

rejestru osób wykonujących zawody medyczne.

Jakie są zawody medyczne?

Dostęp do wykonywania zawodu medycznego mają mieć tylko profesjonaliści. Stąd tak ważne było określenie w ustawie zasad nabywania kwalifikacji i ich potwierdzania odpowiednimi certyfikatami i egzaminami. Dostęp do danego zawodu medycznego mogą mieć osoby, które posiadają wykształcenie wyższe lub posiadają kwalifikacje uzyskane w systemie oświaty lub inne kwalifikacje, wymagane do wykonywania danego zawodu medycznego - co zostało szczegółowo określone w ustawie.

Ważne ZAWODY MEDYCZNE - przykłady Ustawa reguluje zasady wykonywania takich zawodów medycznych jak: a) asystentka stomatologiczna, b) elektroradiolog, c) higienistka stomatologiczna, d) instruktor terapii uzależnień, e) opiekun medyczny, f) optometrysta, g) ortoptystka, h) podiatra, i) profilaktyk, j) protetyk słuchu, k) technik farmaceutyczny, l) technik masażysta, m) technik ortopeda, n) technik sterylizacji medycznej, o) terapeuta zajęciowy.

Jakie zmiany w innych przepisach?

Ustawą dokonano zmian innych ustaw polegających m.in. na:

ustanowieniu definicji legalnej psychoterapii, określeniu warunków kwalifikacyjnych jej prowadzenia jak w zakresie dotyczącym warunków jakie należy spełnić ażeby móc przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień;

określeniu warunków kwalifikacyjnych jej prowadzenia jak w zakresie dotyczącym warunków jakie należy spełnić ażeby móc przystąpić do ustanowieniu możliwości wyrażania przez ministra właściwego do spraw zdrowia zgody na przyznawanie lekarzowi albo lekarzowi dentyście certyfikatu umiejętności zawodowej przez towarzystwo naukowe o zasięgu krajowym prowadzące działalność naukową co najmniej przez 1 rok przed datą złożenia wniosku o wpis do rejestru prowadzonego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;

przez towarzystwo naukowe o zasięgu krajowym prowadzące działalność naukową co najmniej przez 1 rok przed datą złożenia wniosku o wpis do rejestru prowadzonego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; modyfikacji zakresu wojewódzkiego planu działania systemu oraz statusu zawodowego osoby, która w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pełniła funkcję dyspozytora medycznego, głównego dyspozytora medycznego albo zastępcy głównego dyspozytora medycznego, pomimo niespełniania wymagań ustawowych;

osoby, która w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pełniła funkcję dyspozytora medycznego, głównego dyspozytora medycznego albo zastępcy głównego dyspozytora medycznego, pomimo niespełniania wymagań ustawowych; określeniu zasad przeprowadzenia badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych przez diagnostę laboratoryjnego, pomimo braku zgody pacjenta albo wobec zgłoszenia sprzeciwu przez pacjenta;

możliwości udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych , w pomieszczeniach zakładu leczniczego, pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń lub miejscu pobytu pacjenta);

, w pomieszczeniach zakładu leczniczego, pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń lub miejscu pobytu pacjenta); określeniu zasad prowadzenia kursu doskonalącego dyspozytora medycznego;

modyfikacji zakresu programu kursu kwalifikacyjnego farmaceuty.

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, jest rejestrem publicznym, prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, to on jest administratorem danych zawartych w rejestrze. Jak minister będzie pozyskiwał dane o osobach wykonujących dany zawód medyczny? Dane będą pozyskiwane przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wykonującej zawód medyczny, a w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie właściwego wojewody – Wojewodę Mazowieckiego.

Co można sprawdzić w Centralnym Rejestrze Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego?

W Centralnym Rejestrze Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego każdy może sprawdzić podstawowe informacje, ponieważ rejestr będzie częściowo jawny, w zakresie m.in.:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

imienia i nazwiska osoby wykonującej zawód medyczny, danych dotyczących numer wpisu, indywidualnego identyfikatora wpisu, daty wpisu, nazwy wykonywanego zawodu medycznego, nazwy i adresu miejsca wykonywania zawodu medycznego, informacji o zawieszeniu uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego, informacji o zaprzestaniu wykonywania zawodu medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informacji o wznowieniu wykonywania zawodu medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dacie utraty uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego wraz z podaniem przyczyny, informacji o tymczasowym zawieszeniu uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego albo o ograniczeniu zakresu czynności w jego wykonywaniu.

Kiedy traci się uprawnienia do wykonywania zawody medycznego?

Możliwość wykonywania zawodu medycznego traci się w przypadku:

utraty albo ograniczenia zdolności do czynności prawnych;

pozbawienia praw publicznych;

prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

pozbawienia uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego.

Kiedy wchodzi w życie ustawa?

Ustawa wejdzie w życie w 2024 r., dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, jednak z wyjątkami, które zostały określone w ustawie.