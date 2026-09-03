REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wypowiedzenie » Rozwiązanie bez wypowiedzenia » Czy można rozwiązać umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia, gdy pracownik znalazł nową pracę?

Czy można rozwiązać umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia, gdy pracownik znalazł nową pracę?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 września 2026, 09:08
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
czy mogę rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia nowa praca rozwiązanie umowy
Czy można rozwiązać umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia, gdy pracownik znalazł nową pracę?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Znalazłem nową pracę i zależy mi na szybkim podpisaniu nowej umowy. Chciałbym rozwiązać dotychczasową umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia. Czy Kodeks pracy na to pozwala? W jakich sytuacjach zgodnie z przepisami można rozwiązać umowę w sposób natychmiastowy?

Czy można rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia?

Przykład

Pracuję na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od 9 lat. Znalazłem nową pracę, którą mam rozpocząć już od przyszłego miesiąca. Tymczasem okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Czy mogę rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, aby móc rozpocząć nową pracę w umówionym terminie?

Pracownicy zwykle szukają nowego zatrudnienia, będąc nadal w stosunku pracy. Kiedy decydują się na podpisanie umowy z nowym pracodawcą, muszą pamiętać o obowiązującym ich okresie wypowiedzenia dotychczasowej umowy. Okres wypowiedzenia może trwać od 3 dni do 3 miesięcy w zależności od długości zatrudnienia. Warto pamiętać o tym, planując datę rozpoczęcia kolejnej pracy. Jest to istotne szczególnie wówczas, gdy pracownik chce zachować ciągłość zatrudnienia. Czy zawsze musi być okres wypowiedzenia przed rozwiązaniem umowy? Ustawodawca przewidział możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia czyli w tzw. trybie natychmiastowym. Można z niego skorzystać tylko w ściśle określonych przypadkach.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia?

Zgodnie z art. 55 Kodeksu pracy każda ze stron, zarówno pracodawca jak i pracownik, może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym czyli bez wypowiedzenia. Jednostronne rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia przez pracownika dozwolone jest w 2 sytuacjach:

  1. Posiadanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe;
  2. Dopuszczenie się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Kodeks pracy: Art. 55 § 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

§ 11. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

§ 2. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Polecam: Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców

Znalezienie nowej pracy a rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Znalezienie nowej pracy i chęć podpisania kolejnej umowy w ustalonym terminie nie stanowi więc przesłanki do zastosowania natychmiastowego trybu rozwiązania umowy o pracę przez pracownika. Należy o tym pamiętać, ponieważ taka próba byłaby nieuzasadniona i pracodawca mógłby dochodzić od pracownika odszkodowania (art. 611 Kodeksu pracy).

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

Kodeks pracy: Art. 611 W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11, pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie. O odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

Art. 612 § 1. Odszkodowanie, o którym mowa w art. 611, przysługuje w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

§ 2. W razie orzeczenia przez sąd pracy o odszkodowaniu, przepisu art. 55 § 3 nie stosuje się.

Jak rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, gdy znalazłam nową pracę?

Najlepszym i najprostszym sposobem rozwiązania umowy we wcześniejszym terminie i bez okresu wypowiedzenia jest porozumienie z pracodawcą. Zawsze warto utrzymywać dobre stosunki z przełożonymi. Atmosfera szczerości i zaufania ułatwia komunikację tego typu potrzeb. Przy rozwiązaniu umowy za porozumieniem strony mogą wspólnie ustalić dogodny termin rozwiązania stosunku pracy. Gdyby jednak propozycja pracownika nie została przyjęta, można sprawdzić czy nowy pracodawca jest skory do zmiany terminu rozpoczęcia pracy. Szczera rozmowa i prowadzenie do kompromisu pozytywnie wpływa na wizerunek pracownika w nowym miejscu pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Powiązane
Roszczenie pracodawcy w związku z bezpodstawnym rozwiązaniem umowy o pracę
Roszczenie pracodawcy w związku z bezpodstawnym rozwiązaniem umowy o pracę
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - WZÓR PISMA
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - WZÓR PISMA
Rozwiązanie umowy o pracę. Kiedy zwolnionemu pracownikowi przysługuje prawie 70000 zł odprawy?
Rozwiązanie umowy o pracę. Kiedy zwolnionemu pracownikowi przysługuje prawie 70000 zł odprawy?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Dni wolne od pracy we wrześniu 2026. Ile jest godzin pracy w tym miesiącu?
02 wrz 2026

Wrzesień w 2026 r. ma standardowo 8 dni wolnych od pracy - wszystkie niedziele i dni wolne wynikające z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (zwykle są to soboty). Ile godzin pracy jest do przepracowania w tym miesiącu?
Maturzysta może otrzymać rentę rodzinną także za wrzesień. Co trzeba zrobić? Co z ulgami w składkach przy zleceniu?
02 wrz 2026

Status ucznia obowiązuje do 31 sierpnia 2026 r. Jednak maturzysta może otrzymać rentę rodzinną także za wrzesień. Co trzeba zrobić, aby tak się stało? Co z ulgami w składkach przy zleceniu?
PIT małżonków mówi więcej o zarobkach kobiet w Polsce niż luka płacowa. Czym jest luka dochodowa?
02 wrz 2026

PIT małżonków mówi więcej o zarobkach kobiet w Polsce niż luka płacowa. Luka dochodowa mierzy różnicę w tym, ile ludzie realnie zarabiają. Odnotowuje się wyraźną i stałą różnicę w dochodach. Oto garść najciekawszych informacji o zarobkowaniu małżeństw.
To umowa zlecenie czy umowa o pracę? PIP już może wydać interpretację indywidualną. Koszt? 40 zł
03 wrz 2026

Zatrudniasz kogoś na umowę zlecenie albo B2B i nie masz pewności, czy urząd nie uzna tego za etat? Od 8 lipca 2026 r. możesz zapytać o to wprost Głównego Inspektora Pracy. Do 25 sierpnia wpłynęło już 9 takich wniosków, ale tylko w 4 przypadkach urząd potwierdził, że umowa cywilnoprawna została zawarta prawidłowo.

REKLAMA

Najmłodsi pracownicy czują się najgorzej ze wszystkich. Wypalenie dotyka Zetek już w pierwszym roku pracy. Jak to możliwe?
02 wrz 2026

Masz mniej niż 25 lat i czujesz się gorzej niż twoi starsi koledzy z pracy? Nie jesteś wyjątkiem - jesteś w dużej grupie. Najnowszy raport LongLife pokazuje, że młodzi pracownicy oceniają swoje zdrowie najgorzej ze wszystkich grup wiekowych, a aż 46% przedstawicieli pokolenia Z doświadczyło już wypalenia zawodowego. Problem w tym, że tylko 32%. firm w ogóle go dostrzega. Co zrobić z tymi danymi?
Pracodawcy sami zmieniają umowy w obawie przed kontrolą PIP? Z ponad 100 kontroli wydano 121 pisemnych poleceń potwierdzenia zatrudnienia etatowego
02 wrz 2026

Pozytywnym skutkiem reformy PIP z 8 lipca 2026 r. jest fakt samodzielnego zmieniania umów przez pracodawców w obawie przed kontrolą PIP. Z ponad 100 kontroli wydano 121 pisemnych poleceń potwierdzenia zatrudnienia etatowego. Natomiast odnotowano aż 201 przypadków, w których firmy samodzielnie zmieniły umowy na etatowe jeszcze zanim organy zakończyły szczegółowe ustalenia kontrolne.
Umowa o pracę czy zlecenie? Opiekun dzieci z niepełnosprawnościami podczas przewozu do placówek oświatowych w roku szkolnym [Interpretacja indywidualna GIP nr 6]
01 wrz 2026

Umowa na opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami podczas przewozu do placówek oświatowych w okresie roku szkolnego - czy musi być umowa o pracę, czy może być zlecenie? W interpretacji indywidualnej nr 6 z dnia 5 sierpnia 2026 r. rozstrzyga Główny Inspektor Pracy.
Choroba powodem odrzucenia kandydata do pracy. Przewlekle chorzy to wciąż kompetentni pracownicy: z cukrzycą czy stwardnieniem rozsianym efektywność pracy nie spada
02 wrz 2026

Menedżerowie przyznają, że przewlekła choroba może być powodem odrzucenia kandydata do pracy. Tymczasem to wciąż kompetentni pracownicy, np. z cukrzycą czy stwardnieniem rozsianym można normalnie pracować, a efektywność pracy nie spada.

REKLAMA

AI Act w rekrutacji od 2 grudnia 2027 r. AI nie może decydować o zatrudnieniu kandydata
31 sie 2026

AI Act w rekrutacji zacznie obowiązywać od 2 grudnia 2027 r. Natomiast już dziś wiadomo, że AI nie może decydować o zatrudnieniu kandydata. Jakie formy wsparcia sztucznej inteligencji dopuszcza się procesie rekrutacyjnym?
Ile dni średnio chorują Polacy w 2026 roku? Na ile dni biorą L4? Najnowsze dane
02 wrz 2026

Dokładnie 147,7 mln dni absencji chorobowych zanotowano w I półroczu 2026 r. To niemal tyle samo co rok wcześniej, chociaż sama liczba zwolnień lekarskich spadła o 2,7%. Rosną za to dłuższe L4, trwające od 11 do 30 dni. Średnia długość zwolnienia lekarskiego w 2026 roku to 11 dni.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA