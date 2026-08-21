Kontrola PIP po zmianach. Jak przygotować firmę i jakie nowe uprawnienia mają inspektorzy?

Od 8 lipca 2026 r. obowiązują zmienione zasady kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy zyskali nowe uprawnienia, kontrole mogą być prowadzone także zdalnie, a kary za naruszenia przepisów Kodeksu pracy wzrosły. Dla pracodawców oznacza to konieczność zweryfikowania nie tylko dokumentacji, ale również stosowanych zasad zatrudnienia i procedur na wypadek kontroli PIP. Jak się do niej przygotować Z INFORLEX?

Kontrola PIP po zmianach – co powinien wiedzieć pracodawca?

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy może dotyczyć każdego pracodawcy. Inspektorzy sprawdzają m.in. przestrzeganie przepisów prawa pracy i zasad BHP, legalność zatrudnienia, czas pracy czy prawidłowość wypłacania minimalnej stawki godzinowej osobom wykonującym zlecenia lub świadczącym usługi.

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Od 8 lipca 2026 r. pracodawcy muszą uwzględnić również nowe zasady działania PIP. Jedną z istotnych zmian jest możliwość prowadzenia kontroli lub poszczególnych czynności w sposób zdalny, w tym z wykorzystaniem transmisji online.

Zmiany dotyczą również uprawnień PIP w przypadku zakwestionowania podstawy zatrudnienia. Jeżeli praca wykonywana na podstawie umowy cywilnoprawnej spełnia warunki właściwe dla stosunku pracy, okręgowy inspektor pracy może wydać decyzję zmieniającą taką umowę w umowę o pracę. Pracodawca może kwestionować tę decyzję przed sądem pracy. Jednocześnie od 8 lipca 2026 r. dwukrotnie wzrosły grzywny za naruszenia przepisów Kodeksu pracy.

Jak przygotować firmę do kontroli PIP?

Kontrola PIP zwykle nie jest wydarzeniem, na które firma może przygotowywać się dopiero po otrzymaniu informacji o wizycie inspektora. Dlatego warto wcześniej sprawdzić obszary, które mogą znaleźć się w centrum jego zainteresowania, uporządkować dokumentację oraz wiedzieć, jakie prawa i obowiązki mają obie strony podczas kontroli.

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Istotna jest również znajomość procedury już po zakończeniu czynności kontrolnych. Pracodawca powinien wiedzieć m.in., kiedy może zgłosić zastrzeżenia do protokołu, jakie środki prawne może zastosować PIP oraz w jaki sposób i w jakim terminie można odwołać się od wydanej decyzji.

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Kontrola PIP krok po kroku – praktyczna publikacja dla pracodawców i HR

W INFORLEX dostępna jest publikacja „Kontrola PIP. Nowe uprawnienia”, która kompleksowo omawia zasady prowadzenia kontroli po zmianach.

Z publikacji dowiesz się m.in.:

jakie uprawnienia przysługują obecnie inspektorowi pracy,

jakie obowiązki ma kontrolowany pracodawca,

jak przygotować firmę i dokumentację do kontroli,

jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia, czasu pracy i BHP ,

, jak przebiega kontrola i co powinien zawierać protokół,

kiedy i w jaki sposób można wnieść zastrzeżenia do protokołu,

jakie nakazy, wystąpienia i inne środki prawne może zastosować PIP,

jak odwołać się od decyzji inspektora,

kiedy możliwa jest sądowa kontrola rozstrzygnięć organów PIP ,

, jakie kary mogą grozić za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

To praktyczne kompendium zarówno dla pracodawców i właścicieli firm, jak i pracowników działów kadr i HR, którzy odpowiadają za przygotowanie organizacji do ewentualnej kontroli.

Wszystko o kontrolach PIP w jednym miejscu

Publikacja jest dostępna w INFORLEX w strefie tematycznej „Kontrola PIP”, w której zgromadzono również aktualne porady ekspertów, odpowiedzi na praktyczne pytania, szkolenia oraz materiały dotyczące nowych zasad działania Państwowej Inspekcji Pracy.

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