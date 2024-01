Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Jak sporządzić porozumienie w sprawie rozwiązania stosunku pracy (WZÓR)

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest porozumienie stron. Ten sposób zakończenia stosunku pracy może dotyczyć każdego rodzaju umowy o pracę. Z inicjatywą zawarcia porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o pracę może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron polega na zgodnym oświadczeniu woli stron stosunku pracy o jego zakończeniu.

Autopromocja

Przepisy nie regulują kwestii, która ze stron może wystąpić z propozycją zawarcia takiego porozumienia. Z tego względu porozumienie może być zainicjowane zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Możliwa jest również akceptacja propozycji jednej strony przez drugą.

Brak ograniczeń przy rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem

Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie porozumienia stron nie jest ograniczone żadnymi terminami i zakazami. Za porozumieniem można rozwiązać każdą umowę o pracę, niezależnie od tego, czy została zawarta na okres próbny, czas określony czy czas nieokreślony.

Decydując się na zastosowanie porozumienia strony powinny pamiętać, że w tym trybie nie obowiązuje też ochrona pracownika przed rozwiązaniem umowy o pracę. Oznacza to, że z pracownicą w ciąży czy pracownikiem w wieku przedemerytalnym również można rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem.

Strony mogą rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem w każdym dogodnym dla siebie terminie. Datą rozwiązania stosunku pracy może być dzień dowolnie wybrany przez pracodawcę i pracownika – przy czym nie musi to być dzień podpisania porozumienia. Przepisy nie określają, w jakim terminie od zawarcia porozumienia można rozwiązać umowę. Jeżeli taka jest wola stron, to mogą one w zawartym porozumieniu wskazać nawet dość odległy termin, w którym chcą, aby łącząca ich umowa o pracę uległa rozwiązaniu. Bez znaczenia jest też, czy pracownik w tym czasie jest w pracy, czy korzysta z urlopu wypoczynkowego, znajduje się na zwolnieniu chorobowym itp. Liczy się wyłącznie wola stron stosunku pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przykład Podczas urlopu wypoczynkowego pracownik znalazł bardziej korzystną ofertę pracy i został zatrudniony u nowego pracodawcy. Pracownik złożył dotychczasowemu pracodawcy propozycję natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Propozycja została przyjęta i stosunek pracy został rozwiązany w dniu podpisania porozumienia. Takie postępowanie jest prawidłowe.

Do rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia może również dojść w trakcie trwającego okresu wypowiedzenia umowy pracownika. Nie ma przy tym znaczenia, która ze stron umowy o pracę złożyła wypowiedzenie oraz jaki okres wypowiedzenia obowiązuje. Również w tym przypadku decydująca będzie wola stron stosunku pracy.

W sytuacji gdy pracodawca zgodzi się na zaproponowane przez pracownika porozumienie w sprawie rozwiązania stosunku pracy, ale wskaże inną datę tego rozwiązania, to aby doszło do zakończenia umowy o pracę pracownik powinien zgodzić się na zaproponowany przez pracodawcę nowy termin rozwiązania umowy.

Treść porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę

W treści porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę należy podać:

strony umowy o pracę,

informację o dacie rozwiązania stosunku pracy,

oświadczenie stron, że zgodnie ustaliły termin, w którym rozwiążą umowę o pracę,

podpisy stron.

Rozwiązując stosunek pracy za porozumieniem stron nie ma potrzeby wskazywania przyczyny rozwiązania umowy o pracę.

Autopromocja

W porozumieniu można zamieścić dodatkowe informacje, np.:

o sposobie wykorzystania lub rozliczenia urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi,

dotyczące zwrotu przez pracownika powierzonego mu sprzętu służbowego,

o terminie wypłaty wynagrodzenia,

o terminie i sposobie wypłaty innych świadczeń.

Wzór: rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Łódź, 16 stycznia 2024 r. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA POROZUMIENIEM STRON Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy postanawiamy, że z dniem 31 stycznia 2024 r. na podstawie porozumienia stron ulega rozwiązaniu umowa o pracę zawarta w dniu 1 czerwca 2019 r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usługowym „CENT” sp. z o.o., 90-013 Łódź, ul. Przemysłowa 123, reprezentowanym przez Sebastiana Kąkola, prezesa zarządu a Stefanem Gruszką, zamieszkałym 90-013 Łódź, ul. Pod Mostem 13. 16 stycznia 2024 r. Stefan Gruszka (data i podpis pracownika) 16 stycznia 2024 r. Sebastian Kąkol (data i podpis pracodawcy)

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę powinno być sporządzone na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden otrzymuje pracownik, a drugi egzemplarz pracodawca zachowuje w aktach osobowych pracownika.

Od porozumienia nie ma odwołania

Zawierając porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę strony decydują o zakończeniu współpracy. Ani pracodawca, ani pracownik nie mają możliwości odwołania się od porozumienia do sądu pracy.

Podstawa prawna: