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Polacy po pracy: stres zawodowy najmocniej działa na pracowników do 35. roku życia. Jak rozładować napięcie?

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04 września 2026, 10:48
stres w pracy po pracy nadmiar obowiązków jak sobie radzić
Polacy po pracy: stres zawodowy najmocniej działa na pracowników do 35. roku życia. Jak rozładować napięcie?
Shutterstock

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Jak Polacy spędzają czas po pracy? Czy stres zawodowy przenoszą do życia prywatnego? Sytuacje z pracy po zakończeniu dnia roboczego najmocniej odczuwają pracownicy do 35. roku życia. Jak rozładować napięcie? Rady psychologa.

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Polacy po pracy

Tylko 13% pracujących Polaków przyznaje, że po powrocie z pracy ma jeszcze energię, by w pełni zaangażować się w życie domowe - wynika z badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie firmy ubezpieczeniowej Warta. Aż 46% badanych twierdzi, że złe samopoczucie po pracy wpływa negatywnie na ich relacje z bliskimi, co szczególnie dotyczy kobiet (54% vs 39%). Stres zawodowy najmocniej odciska piętno na pracownikach do 35. roku życia. Przy tym zaledwie 4% szuka wsparcia u psychologa lub psychoterapeuty.

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Znacznie częściej stres z pracy wpływa na relacje kobiet z bliskimi

Z badania wynika, że ponad połowa pracujących Polaków (56%) wraca z pracy w złym stanie emocjonalnym: najczęściej czujemy się pozbawieni energii (32%) lub emocjonalnie wyczerpani, przez co trudno nam się zaangażować w sprawy domowe (15%). Co 10. z nas jest natomiast rozdrażniony i „łatwy do wytrącenia z równowagi". Energię i spokój do zaangażowania się w sprawy domowe zachowuje zaledwie 13% badanych. Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni przyznają, że stres z pracy ma wpływ na relacje z bliskimi (54% vs 39%) i wpływa na skłonność do konfliktów (47% vs 33%). Mężczyźni z kolei częściej deklarują, że praca w ogóle nie wpływa na ich zachowanie w domu (31% vs 16% kobiet).

Jak rozładować stres po pracy?

Relaksując się po pracy, najczęściej (38%) uciekamy w telewizję i filmy czy serial. Co 3. ogranicza kontakt z innymi i odkłada rozmowy na później, a 28% scrolluje dla relaksu media społecznościowe. Z bliskimi rozmawia po pracy tylko 26% badanych, a po profesjonalne wsparcie psychologiczne sięga zaledwie 4%.

Kobiety nie mają wsparcia przełożonego

Wśród najczęstszych źródeł stresu w pracy Polacy wskazują: nadmiar obowiązków (31%), presję czasu i napięte terminy (28%) oraz złą organizację pracy (22%). 21% przyznaje, że frustruje ich monotonia i brak satysfakcji z pracy. Aż co 5. odczuwa lęk przed utratą zatrudnienia lub stabilności finansowej. Źródła stresu różnią się w zależności od płci. Kobiety częściej wskazują na brak wsparcia przełożonego (18% wobec 11% mężczyzn), podczas gdy mężczyźni częściej deklarują, że źródłem stresu są praca po godzinach i nadgodziny (14% wobec 9% kobiet).

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Stres zawodowy najmocniej działa na pracowników do 35. roku życia

Najsilniej problem dotyka młodszych pracowników. Wśród osób do 35. roku życia aż 58% przyznaje, że stres zawodowy wpływa na ich zachowanie wobec bliskich (vs 39% w grupie 45+), a dla 52% jest przyczyną kłótni z najbliższymi (32% w starszej grupie wiekowej). Młodsi pracownicy częściej niż starsi radzą sobie ze stresem sięgając po niezdrowe jedzenie lub używki, ale też trzykrotnie częściej korzystają ze wsparcia psychologa - co pokazuje, że są bardziej otwarci na profesjonalną pomoc.

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Wpływ pracy nie musi być wyłącznie negatywny

To, że praca wpływa na nasze życie osobiste, jest zjawiskiem naturalnym, a zależność ta działa również w drugą stronę, tj. sytuacja w domu oddziałuje na nasze zachowanie i samopoczucie w pracy. Warto także zaznaczyć, że wpływ pracy nie musi być wyłącznie negatywny, ponieważ może ona wzmacniać poczucie kompetencji, sprawczości i zadowolenia z siebie. Dane z raportu nie wydają mi się zatrważające, lecz pokazują, że coraz lepiej dostrzegamy, jak stres zawodowy oddziałuje na nasze samopoczucie i relacje. Po dniu pełnym kontrolowania emocji, reagowania na oczekiwania innych i radzenia sobie z napięciem może nam zabraknąć cierpliwości oraz energii potrzebnej w domu. Wówczas stres z pracy przenosi się na kontakty z bliskimi nie z powodu złej woli, ale z powodu psychicznego przeciążenia. Wyższe wyniki wśród młodszych pracowników i kobiet mogą częściowo wynikać z większej świadomości tych procesów, ale także z obciążenia wieloma rolami i obowiązkami. Pomocne może być konkretne wsparcie: możliwość opowiedzenia komuś o trudnym dniu, poproszenie domowników o chwilę odpoczynku albo rozmowa z przełożonym o nadmiarze zadań, terminach czy organizacji pracy. Warto także szukać konstruktywnych form regeneracji, a gdy odpoczynek, rozmowa i własne sposoby radzenia sobie przestają wystarczać, skorzystać z profesjonalnego wsparcia – mówi dr Malwina Puchalska-Kamińska, psycholog Uniwersytetu SWPS.

Pracodawcy coraz bardziej dbają o zdrowie psychiczne pracowników

Raport „Benefity przyszłości” ICAN Research pokazuje, że 61 proc. pracowników twierdzi, że ich kondycja psychiczna pogorszyła się w ciągu ostatnich trzech lat, a 62 proc. deklaruje, że skorzystałoby ze wsparcia psychoterapeutycznego, gdyby było dostępne w miejscu pracy. To również istotny aspekt z punktu widzenia pracodawców. Z roku na rok rośnie liczba zwolnień lekarskich z tytułu zaburzeń psychicznych. Wg Raportu ZUS w 2025 roku wystawiono ich 1,8 mln, co stanowiło 8 procent wszystkich zwolnień. To o prawie 10% więcej niż rok wcześniej i aż o 51,3% w porównaniu do danych z 2019 roku.

- Jak pokazują dane rynkowe, opieka psychologiczna staje się dziś bardzo istotną potrzebą pracowników. Dane z naszego badania pokazują, że granica między życiem zawodowym a prywatnym jest dziś bardzo cienka - a jej przekraczanie ma wpływ na relacje z najbliższymi. W rozmowach z pracodawcami coraz częściej pojawia się pytanie: czy nasz pracownik będzie mógł zwrócić się o fachową pomoc, kiedy sobie nie radzi? Postanowiliśmy odpowiedzieć na to pytanie rozszerzając naszą bogatą ofertę ochrony zdrowia o wsparcie psychologiczne, które pracodawca może włączyć do zakresu ubezpieczenia dla swoich pracowników - mówi Marek Twardowski, dyrektor zarządzający w TUnŻ Warta.

W ramach pakietu Zdrowie Psychiczne ubezpieczony może skorzystać z e-konsultacji z psychologiem lub psychoterapeutą, które dostępne są już w ciągu dwóch dni roboczych od zgłoszenia. Oferta obejmuje również konsultacje psychiatryczne, psychoterapię przy rozpoznaniu zaburzenia, a także wsparcie psychologa w powrocie do pracy po absencji trwającej co najmniej 30 dni. Gdyby jednak konieczna okazała się hospitalizacja na oddziale psychiatrycznym, ubezpieczony otrzyma również świadczenie finansowe.

  1. Badanie „Polak po pracy" zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Warty metodą omnibusową, na reprezentatywnej próbie 1021 dorosłych Polaków. Pytania dotyczące sytuacji zawodowej i samopoczucia po pracy zadano osobom pracującym (n=728).
  2. Raportu „Benefity przyszłości” przygotowanego przez ICAN Research, https://www.vanitystyle.pl/_ftp/pdf/raport-benefity-przyszlosci-ican-vs.pdf.
  3. Raport ZUS „Absencja chorobowa – 2025

Źródło: Warta

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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