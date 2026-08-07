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Dni wolne od pracy 2026. Kalendarz dni wolnych w Polsce [Wszystkie święta]

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07 sierpnia 2026, 20:54
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
dni wolne 2026 kalendarz święta ustawowo wolne od pracy
Dni wolne od pracy 2026. Kalendarz dni wolnych w Polsce [Wszystkie święta]
Shutterstock

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Dni wolne od pracy w 2026 roku to wszystkie niedziele oraz święta wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy. Takich dni jest w Polsce aż 14, z czego cztery wypadają w niedzielę, a dwa w sobotę. Co to oznacza? Oto kalendarz dni wolnych od pracy w 2026 roku. Kiedy się nie pracuje? Jak zaplanować urlop?

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Dni wolne od pracy 2026 - wszystkie święta

W 2026 roku w Polsce dniami wolnymi od pracy są wszystkie niedziele oraz aż 14 świąt ustawowo wolnych od pracy, które wymienia ustawa o dniach wolnych od pracy. Niektóre święta mają stałe daty w kalendarzu, inne to święta ruchome - każdego roku wypadają w innym dniu. Oto lista świąt ustawowo wolnych od pracy w Polsce:

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  1. 1 stycznia – Nowy Rok
  2. 6 stycznia – Święto Trzech Króli
  3. pierwszy dzień Wielkanocy
  4. drugi dzień Wielkanocy
  5. 1 maja – Święto Pracy
  6. 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
  7. Zielone Świątki
  8. Boże Ciało
  9. 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  10. 1 listopada – Wszystkich Świętych
  11. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
  12. 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia
  13. 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
  14. 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Poniżej w tabeli wymieniamy wszystkie daty świąt w 2026 roku. To także dni wolne od zajęć lekcyjnych w szkole.

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Dni wolne od pracy 2026: tabela

Poniższa tabela przedstawia wszystkie święta, które są dniami wolnymi od pracy w 2026 roku:

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Święto ustawowe

Dzień wolny od pracy 2026 (data)

Dzień tygodnia

Nowy Rok

1 stycznia 2026 r.

czwartek

Święto Trzech Króli

6 stycznia 2026 r.

wtorek

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

5 kwietnia 2026 r.

niedziela

drugi dzień Wielkiej Nocy

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

Święto Pracy

1 maja 2026 r.

piątek

Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 maja 2026 r.

niedziela

Zielone Świątki

24 maja 2026 r.

niedziela

Boże Ciało

4 czerwca 2026 r.

czwartek

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia 2026 r.

sobota

Wszystkich Świętych

1 listopada 2026 r.

niedziela

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2026 r.

środa

Wigilia Bożego Narodzenia

24 grudnia 2026 r.

czwartek

pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia

25 grudnia 2026 r.

piątek

drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

26 grudnia 2026 r.

sobota

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Dni wolne 2026 wypadające w niedziele

W 2026 r. aż 4 święta wypadają w niedziele i są to:

  1. 5 kwietnia 2026 r. - pierwszy dzień Wielkanocy (niedziela),
  2. 3 maja 2026 r. - Święto Narodowe Trzeciego Maja (niedziela),
  3. 24 maja 2026 r. - Zielone Świątki (niedziela),
  4. 1 listopada 2026 r. - Wszystkich Świętych (niedziela).

Dni wolne wypadające w soboty 2026

Dodatkowo 2 święta przypadają na sobotę, co nakłada na pracodawców obowiązek wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy w danym okresie rozliczeniowym (art. 130 § 2 Kodeksu pracy). Dzień wolny za święto wypadające w sobotę należy ustalić w sierpniu i grudniu, ponieważ w sobotę wypada:

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  1. 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (sobota),
  2. 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia (sobota).

Przepisy prawa pracy nie nakładają obowiązku "oddawania" innego dnia wolnego za święta wypadające w niedziele. W związku z powyższym w 2026 r. będzie faktycznie 10 dni wolnych od pracy (dla pracowników pracujących od poniedziałku do piątku - 8 świąt wypadających w środku tygodnia oraz 2 dni wolne za święta wypadające w sobotę).

Długie weekendy 2026 - jak zaplanować urlop

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe święta ustawowo wolne od pracy, długie weekendy w 2026 roku wypadają 6 razy: w styczniu, kwietniu, maju, czerwcu, listopadzie i grudniu: Długie weekendy 2026: wypadają 6 razy, ale wcale nie są takie długie [Kalendarz]

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Źródło: INFOR
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