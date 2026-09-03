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Czego brakuje menedżerom? W ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił się zakres obowiązków kadry zarządzającej

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03 września 2026, 10:50
menedżer kompetencje studia mba AI
Czego brakuje menedżerom? W ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił się zakres obowiązków kadry zarządzającej
Shutterstock

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Czego dziś brakuje menedżerom? Okazuje się, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił się zakres obowiązków kadry zarządzającej. Czy studia MBA nadal mają dużą wartość na rynku pracy? Jakie kompetencje należy zdobywać?

Zmiana wymaganych kompetencji u menedżerów

Tylko 13 proc. menedżerów i ekspertów poleciłoby młodszej osobie z ambicjami menedżerskimi klasyczne studia MBA, ale już 36 proc. wybrałoby program z silnym komponentem AI i nowych technologii. Jednocześnie 65 proc. badanych wskazuje, że AI lub automatyzacja zmieniły w ostatnim roku zakres obowiązków kadry zarządzającej, a tylko 17 proc. deklaruje zaawansowaną biegłość w narzędziach AI. Nowe badanie pokazuje, że menedżerowie nie odrzucają MBA, ale coraz wyraźniej oczekują programów odpowiadających na technologiczne realia biznesu. W najnowszym badaniu zrealizowanym przez BGR Quantic na zlecenie Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zapytano ponad 1000 osób, pełniących funkcje menedżerskie lub eksperckie, o to, jak rozwój AI i automatyzacji wpływa na postrzeganie wartości MBA.

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Czy studia MBA zyskują na wartości?

Ponad połowa respondentów (51 proc.) uważa, że wraz z rosnącą rolą AI wartość dyplomu MBA wzrosła. Jednocześnie aż 41 proc. uważa, że wartość MBA raczej wzrosła, ale program wymaga uzupełnienia o kompetencje cyfrowe. Zmianę oczekiwań jeszcze wyraźniej pokazują rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju. Klasyczne MBA poleciłoby młodszej osobie z ambicjami menedżerskimi 13 proc. respondentów, podczas gdy 36 proc. wybrałoby MBA z silnym komponentem AI i technologii. Inne wskazywane ścieżki rozwoju kariery to doświadczenie praktyczne i samokształcenie, certyfikaty branżowe oraz executive education. Wyniki wskazują więc, że pozytywna ocena MBA jest w dużej mierze warunkowa i wiąże się z oczekiwaniem uzupełnienia programów studiów o kompetencje cyfrowe i związane z wykorzystaniem AI w biznesie.

Nowe oczekiwania wobec edukacji menedżerów

Zmiana oczekiwań wobec edukacji menedżerskiej następuje w momencie, gdy AI coraz mocniej wpływa na codzienną pracę. Aż 65 proc. respondentów wskazuje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy AI lub automatyzacja zmieniły zakres obowiązków kadry zarządzającej w ich organizacjach. W przypadku 15 proc. była to zmiana znacząca. Jednocześnie tylko 17 proc. badanych ocenia swoją biegłość w korzystaniu z narzędzi AI jako zaawansowaną. Ponad połowa próby - 51 proc. - znajduje się najwyżej na poziomie podstawowym lub w ogóle nie korzysta z AI w pracy.

Praktyczne kompetencje AI najbardziej pożądane

Wśród oczekiwanych kompetencji dominują umiejętności związane z praktycznym wykorzystaniem AI w zarządzaniu. Na czele są prompt engineering i praca z modelami językowymi (61 proc.), dalej ocena zwrotu z inwestycji w AI (52 proc.) i zarządzanie projektami AI od testowania rozwiązania po jego wdrożenie (47 proc.). Interpretacja wyników modeli predykcyjnych i machine learning zajmuje przedostatnie miejsce z wynikiem 20 proc. Widać także różnice w sposobie, w jaki respondenci oceniają zagadnienia związane z odpowiedzialnym wykorzystaniem sztucznej inteligencji. “Etyka AI i odpowiedzialne zarządzanie technologią” jako moduł programowy uzyskuje 13 proc. wskazań - jeden z najniższych wyników w pytaniu o moduły. Z kolei to samo zagadnienie opisane jako “rozumienie ograniczeń i ryzyk AI” (halucynacje modeli, stronniczość, zgodność z regulacjami), uzyskuje poparcie 38 proc.

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Przyszłość programów MBA

- Rynek nadal dostrzega wartość programów MBA, ale oczekuje, że będą one powiązane z aktualnymi wyzwaniami organizacyjnymi i technologicznymi. Skoro 65 proc. respondentów wskazuje, że AI zmieniła zakres obowiązków kadry zarządzającej, a jednocześnie tylko 17 proc. ocenia swoje kompetencje jako zaawansowane, można mówić o luce adaptacyjnej - organizacje wdrażają nowe rozwiązania szybciej, niż rozwijają kompetencje liderów potrzebne do ich odpowiedzialnego wykorzystywania - komentuje dr hab. Marcin Jędrzejczyk, prof. UEK, dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - Dlatego program MBA nie powinien ograniczać się do prezentacji narzędzi AI ani do teoretycznego omawiania modeli uczenia maszynowego; powinien rozwijać zdolność do zarządzania organizacją, zespołem i inwestycjami oraz do odpowiedzialnego podejmowania decyzji w warunkach rosnącej roli algorytmów. Przewagę mogą uzyskać instytucje, które połączą pogłębiony charakter studiów menedżerskich z elastycznością krótszych ścieżek rozwojowych - dodaje dr hab. Jędrzejczyk.

W perspektywie najbliższych pięciu lat niemal połowa respondentów spodziewa się, że MBA będzie ewoluować i współistnieć z krótszymi formami edukacji. 25 proc. przewiduje częściową utratę znaczenia na rzecz programów wyspecjalizowanych, natomiast 19 proc. uważa, że MBA pozostanie główną ścieżką rozwoju kadry zarządzającej. Rynek nie przewiduje więc zniknięcia MBA, tylko jego przebudowę.

Metodologia: badanie „Studia MBA w dobie AI i automatyzacji” zostało zrealizowane w lipcu 2026 r. metodą CAWI na próbie N=1048 osób w wieku co najmniej 30 lat, pełniących funkcje menedżerskie lub eksperckie, które planują albo rozważają podjęcie studiów MBA. Stanowiska: 26,6% kierownicy i team leaderzy, 20,5% dyrektorzy i menedżerowie wyższego szczebla, 14,5% właściciele firm, 6,5%, członkowie zarządów. Branże wiodące: IT i technologie (22,7%), produkcja i przemysł (20,1%), usługi profesjonalne (16%), finanse (15,6%).

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Źródło: Krakowska Szkoła Biznesu UEK

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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