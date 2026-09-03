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Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Pracownicze Plany Kapitałowe » Nowe narzędzie dla pracodawców dot. PPK: bezpłatne szkolenia dla pracowników. Praktyczna wiedza nawet w 10 minut

Nowe narzędzie dla pracodawców dot. PPK: bezpłatne szkolenia dla pracowników. Praktyczna wiedza nawet w 10 minut

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03 września 2026, 11:16
PFR Portal PPK Sp. z o.o.
PFR Portal PPK Sp. z o.o.
bezpłatne szkolenia ppk dla pracowników
Nowe narzędzie dla pracodawców dot. PPK: bezpłatne szkolenia dla pracowników. Praktyczna wiedza w nawet 10 minut
PFR Portal PPK

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Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o oszczędzaniu w ramach PPK. PFR Portal PPK uruchomił właśnie nowe, bezpłatne narzędzie dla pracodawców. To szkolenia dla pracowników, dzięki którym mogą zdobyć praktyczną wiedzę na temat programu nawet w 10 minut.

Nowe narzędzie dla pracodawców - darmowe szkolenia o PPK dla pracowników

PFR Portal PPK uruchomił nową platformę szkoleniową dostępną pod adresem www.start.mojeppk.pl. To bezpłatne, gotowe do wykorzystania narzędzie, które pomaga pracodawcom w realizacji ustawowego obowiązku informacyjnego dotyczącego Pracowniczych Planów Kapitałowych. Pracownicy mogą w około 10 minut zdobyć praktyczną wiedzę na temat zasad funkcjonowania programu PPK. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje spersonalizowany certyfikat.

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Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o PPK

Pracodawcy są zobowiązani do przekazywania pracownikom informacji o możliwości uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Aby ułatwić realizację tego obowiązku, PFR Portal PPK przygotował nowoczesną platformę edukacyjną dostępną pod adresem www.start.mojeppk.pl. Nowa platforma została zaprojektowana z myślą o prostym i przystępnym przekazywaniu wiedzy. Zawarte na niej materiały mają formę krótkich animacji, które krok po kroku wyjaśniają najważniejsze zagadnienia związane z programem PPK. Dzięki temu pracodawcy otrzymują gotowe rozwiązanie, które mogą wykorzystać w procesie wprowadzenia nowych pracowników oraz działaniach informacyjnych prowadzonych w organizacji.

- Długoterminowe oszczędzanie wymaga nie tylko odpowiednich narzędzi, ale także wiedzy i świadomości finansowej. Nowa platforma zapewnia pracownikom łatwy dostęp do rzetelnych i praktycznych informacji o PPK, wspierając ich w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących finansowej przyszłości. To ważny element budowania kultury oszczędzania i bezpieczeństwa finansowego Polaków - mówi Mariusz Jaszczyk, wiceprezes zarządu PFR.

Szkolenia z PPK - 3 moduły

  • Moduł „Wstęp: dlaczego powinniśmy oszczędzać” wyjaśnia podstawowe założenia programu oraz pokazuje, dlaczego warto myśleć o budowaniu dodatkowych oszczędności na przyszłość. Uczestnik poznaje źródła wpłat do PPK, dowiaduje się, kto i na jakich zasadach może przystąpić do programu oraz jak działa mechanizm gromadzenia środków. Wszystkie informacje przedstawione są w prosty sposób, z wykorzystaniem przykładów z codziennego życia.
  • Moduł „Możliwości uczestnika PPK” koncentruje się na uprawnieniach i decyzjach, jakie może podejmować osoba oszczędzająca w programie. Użytkownik dowiaduje się m.in., jak zarządzać swoim uczestnictwem w PPK, w jakich sytuacjach może zmieniać wysokość wpłat, jakie ma możliwości dotyczące zgromadzonych środków oraz gdzie szukać informacji o swoim rachunku. Moduł odpowiada również na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z funkcjonowaniem programu.
  • Moduł „PPK a koniec pracy” wyjaśnia, co dzieje się ze środkami zgromadzonymi w PPK po zakończeniu zatrudnienia lub przejściu na emeryturę. Uczestnicy poznają dostępne rozwiązania dotyczące dalszego oszczędzania, wypłaty środków oraz przenoszenia oszczędności pomiędzy rachunkami PPK. Dzięki temu mogą lepiej zrozumieć, jak program działa w dłuższej perspektywie i jakie możliwości daje na kolejnych etapach życia zawodowego.

Testy sprawdzające wiedzę z PPK

Każdy moduł kończy się krótkim testem sprawdzającym wiedzę. Po przejściu wszystkich części uczestnik przystępuje do testu końcowego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku system automatycznie generuje indywidualny certyfikat ukończenia szkolenia.

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Pomoc dla pracodawców i pracowników

Nowa platforma odpowiada na potrzeby zarówno pracodawców, jak i pracowników. Dla firm oznacza dostęp do bezpłatnego, profesjonalnie przygotowanego narzędzia edukacyjnego wspierającego działania informacyjne związane z PPK. Z kolei pracownicy zyskują możliwość zdobycia najważniejszych informacji w jednym miejscu, w dogodnym czasie i w formie, która nie wymaga specjalistycznej wiedzy. - Naszym priorytetem było stworzenie narzędzia, które pomoże pracodawcom w prosty sposób realizować obowiązki informacyjne związane z PPK, a jednocześnie będzie atrakcyjne i przyjazne dla pracowników. Dlatego postawiliśmy na krótkie animacje, prosty język i praktyczne przykłady. W kilkanaście minut użytkownik może poznać najważniejsze zasady programu, sprawdzić swoją wiedzę i otrzymać certyfikat ukończenia szkolenia. To wygodne i całkowicie bezpłatne rozwiązanie dostępne dla wszystkich pracodawców w Polsce – mówi Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK.

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Twórcy platformy szczególną uwagę poświęcili sposobowi komunikacji. Materiały zostały przygotowane prostym, zrozumiałym językiem, bez specjalistycznego żargonu i skomplikowanych wyjaśnień. Treści są krótkie, konkretne i przedstawione z perspektywy użytkownika, co ułatwia przyswajanie wiedzy oraz pomaga rozwiewać najczęściej pojawiające się pytania dotyczące PPK.

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Źródło: INFOR
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