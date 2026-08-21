REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Czas pracy » Za 4 miesiące Polacy otrzymają kolejny dzień wolny za święto wypadające w sobotę w 2026 r.

Za 4 miesiące Polacy otrzymają kolejny dzień wolny za święto wypadające w sobotę w 2026 r.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 sierpnia 2026, 11:24
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
dodatkowe dni wolne w 2026 r. święta wypadające w sobotę
Za 4 miesiące Polacy otrzymają kolejny dzień wolny za święto wypadające w sobotę w 2026 r.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dwa święta wypadają w sobotę w 2026 r. Co to oznacza? W Polsce mamy ogólnie 14 świąt ustawowo wolnych od pracy. Jeśli takie święto wypada w sobotę, pracodawca wyznacza dodatkowy dzień wolny w innej dacie. W których miesiącach będą dni wolne za sobotnie święta? Jedno wypadło 15 sierpnia 2026 r., a drugie poczekamy 4 miesiące.

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę 2026 - kiedy wyznaczyć?

Od zeszłego roku W Polsce mamy nie 13, a 14 dni świątecznych wolnych od pracy. Do listy świąt ustawa o dniach wolnych od pracy dodała Wigilię Bożego Narodzenia. Jeśli podane święta występują w danym roku w sobotę, pracodawca ma obowiązek ustalenia innego dnia wolnego od pracy. To tzw. dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę. Taki dzień powinien być wyznaczony w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wypada święto. Najczęściej pracodawcy rozliczają się z pracownikami w okresach miesięcznych, dlatego dzień wolny za święto w sobotę powinien zostać "oddany" w tym samym miesiącu.

REKLAMA

REKLAMA

Podstawą prawną do wyznaczenia innego dnia wolnego jest art. 130 § 2 Kodeksu pracy. W świetle tego przepisu święto wypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin. Jeśli więc pracodawca nie udzieli innego dnia wolnego powstanie paca ponadwymiarowa, co wiąże się z koniecznością zrekompensowania pracownikowi dodatkowej pracy w postaci wypłaty dodatkowego wynagrodzenia.

W 2026 r. dwukrotnie święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę. W których miesiącach pracodawca będzie musiał "oddać" dzień wolny?

Zobacz również:

Dodatkowy dzień wolny od pracy w sierpniu 2026 r.

Pierwsze święto wypadające w sobotę to 15 sierpnia 2026 r. czyli Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. To jedyne święto w tym miesiącu. Razem z weekendami oraz dodatkowym dniem wolnym wyznaczonym przez pracodawcę za 15 sierpnia pracownik będzie miał 11 dni wolnych od pracy w sierpniu 2026 r. Wynika z tego, że w tym miesiącu jest 20 dni pracujących, a więc 160 godzin pracy.

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

Wybór innego dnia wolnego za święto wypadające w sobotę leży po stronie pracodawcy. Osoba zatrudniająca może natomiast wysłuchać pracowników w kwestii preferencji co do konkretnej daty. Niekiedy pracownicy składają wnioski o wybór interesującego ich dnia. Ostatecznie jednak to pracodawca decyduje, który dzień będzie "oddany" za święto wypadające w sobotę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatkowy dzień wolny od pracy w grudniu 2026 r.

Druga sytuacja, kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny od pracy za święto wypadające w sobotę, następuje w grudniu 2026 r. Drugi dzień Bożego Narodzenia czyli 26 grudnia to sobota. Niektórzy pracodawcy już zdecydowali, które dni w przyszłym roku będą wolne za święta. Częstym wyborem grudniowym jest ostatni dzień roku czyli 31 grudnia - Sylwester. W grudniu 2026 r. również będzie 11 dni wolnych od pracy (8 dni weekendowych, Wigilia Bożego Narodzenia, pierwszy dzień Bożego Narodzenia i dzień wolny za drugi dzień Bożego Narodzenia, np. 31 grudnia). Daje to tak jak w sierpniu 20 dni roboczych i 160 godzin pracy.

16 a nie 14 dni wolnych od pracy w 2026 r.?

Nie. Pracodawca przyznaje dni wolne od pracy w zamian za święta, które wypadają w sobotę tylko tym pracownikom, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy zgodnie z harmonogramem czasu pracy. Co więcej, 4 święta wypadają w niedziele, a wszystkie niedziele roku kalendarzowego są dniami wolnymi od pracy (ustawa o dniach wolnych od pracy). Kodeks pracy nie przewiduje konieczności oddania innego dnia wolnego za święto wypadające w niedziele. De facto dni wolnych od pracy (dla pracowników wykonujących pracę od poniedziałku do piątku) wynikających ze świąt będzie 10:

  • 1 stycznia 2026 r. - Nowy Rok (czwartek),
  • 6 stycznia 2026 r. - Święto Trzech Króli (wtorek),
  • 6 kwietnia 2026 r. - drugi dzień Wielkanocy 2026 r. (poniedziałek),
  • 1 maja 2026 r. - Święto Pracy (piątek),
  • 4 czerwca 2026 r. - Boże Ciało (czwartek),
  • 15 sierpnia 2026 r. - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (sobota) - pracodawca wyznacza inny dzień wolny,
  • 11 listopada 2026 r. - Narodowe Święto Niepodległości (środa),
  • 24 grudnia 2026 r. - Wigilia Bożego Narodzenia (czwartek),
  • 25 grudnia 2026 r. - pierwszy dzień Bożego Narodzenia (piątek),
  • 26 grudnia 2026 r. - drugi dzień Bożego Narodzenia (sobota) - pracodawca wyznacza inny dzień wolny.

Święta wypadające w niedzielę w 2026 r.:

Webinarium: Rozliczanie czasu pracy w praktyce: podróż służbowa, bankiet, szkolenia
Autopromocja

Webinarium: Rozliczanie czasu pracy w praktyce: podróż służbowa, bankiet, szkolenie

Sprawdź

  • 5 kwietnia 2026 r. - pierwszy dzień Wielkanocy (niedziela),
  • 3 maja 2026 r. - Święto Narodowe Trzeciego Maja (niedziela),
  • 24 maja 2026 r. - Zielone Świątki (niedziela),
  • 1 listopada 2026 r. - Wszystkich Świętych (niedziela).
Zobacz również:
Powiązane
Sposoby na ciągłość pracy w okresie wakacyjnym: zatrudnianie pracowników sezonowych i na zastępstwo. Jak przygotować firmę na braki kadrowe?
Sposoby na ciągłość pracy w okresie wakacyjnym: zatrudnianie pracowników sezonowych i na zastępstwo. Jak przygotować firmę na braki kadrowe?
Umowa na okres próbny a urlop. Kiedy mogę wziąć wolne? [GIP]
Umowa na okres próbny a urlop. Kiedy mogę wziąć wolne? [GIP]
Dlaczego niedziela jest gorsza od soboty? Święto wypadające w sobotę daje prawo do dodatkowego dnia wolnego, a w niedzielę nie
Dlaczego niedziela jest gorsza od soboty? Święto wypadające w sobotę daje prawo do dodatkowego dnia wolnego, a w niedzielę nie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Komunikat ZUS: Od 1 stycznia 2027 r. udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25%
20 sie 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o ważnej zmianie dla osób pobierających tzw. renty wdowie. Teraz drugie świadczenie wynosi 15% jego wartości., a od 1 stycznia 2027 r. wzrośnie do 25%.
Kontrola PIP po zmianach. Jak przygotować firmę i jakie nowe uprawnienia mają inspektorzy?
21 sie 2026

Od 8 lipca 2026 r. obowiązują zmienione zasady kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy zyskali nowe uprawnienia, kontrole mogą być prowadzone także zdalnie, a kary za naruszenia przepisów Kodeksu pracy wzrosły. Dla pracodawców oznacza to konieczność zweryfikowania nie tylko dokumentacji, ale również stosowanych zasad zatrudnienia i procedur na wypadek kontroli PIP. Jak się do niej przygotować Z INFORLEX?
Status bezrobotnego i limit czasowy: co zrobić, aby podczas wyjazdu za granicę nie zostać wyrejestrowanym?
20 sie 2026

Bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy obowiązują limity czasowe. Co zrobić, aby podczas wyjazdu za granicę nie zostać wyrejestrowanym i nie utracić statusu bezrobotnego? Utrata statusu na podstawie art. 65 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia wiąże się z koniecznością ponownej rejestracji po powrocie.
Co zmieniło się 7 sierpnia 2026 r.? Doręczenia PFR dot. niezawarcia w terminie umowy o zarządzanie PPK
21 sie 2026

Od 7 sierpnia 2026 r. nastąpiła istotna zmiana w sposobie doręczania wezwań Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) dotyczących niezawarcia w terminie umowy o zarządzanie PPK. Warto znać aktualny stan prawny i źródła dotyczące tej zmiany, aby uniknąć przykrych niespodzianek.

REKLAMA

Jest dodatkowe wolne od pracy w 2026. Premier zdecydował. Aż pięć dni odpoczynku z rzędu bez brania urlopu
20 sie 2026

Pod koniec 2026 roku Polacy będą mogli odpoczywać przez pięć kolejnych dni bez składania wniosku urlopowego. To efekt układu kalendarza oraz decyzji Prezesa Rady Ministrów. Zarządzenie wskazuje konkretny termin dodatkowego wolnego, ale nie obejmuje wszystkich zatrudnionych w Polsce. Wyjaśniamy, kto skorzysta z wyjątkowo długiej przerwy świątecznej i jakie zasady obowiązują pozostałych pracowników.
Fundusz Pracy to składka często sprawdzana przez kontrole ZUS. Źle oskładkowane wynagrodzenia to m.in. konieczność zapłaty odsetek od zaległych odsetek
19 sie 2026

Fundusz Pracy to składka często sprawdzana przez kontrole ZUS i niewłaściwie naliczana może przysporzyć sporo problemów przedsiębiorcom łącznie z koniecznością zapłaty odsetek od zaległych składek, jeśli ZUS stwierdzi źle oskładkowane wynagrodzenia. Dlatego warto przypomnieć zasady naliczania Funduszu Pracy.
Każdego dnia w ZUS nie pracuje 20% pracowników (prawie 8,5 tys. osób). To szokujące. ZUS stawia na dobrostan pracowników we współpracy z CIOP-PIB
18 sie 2026

Prezes ZUS Liwiusz Laska podaje, że każdego dnia w ZUS nie pracuje 20% pracowników czyli prawie 8,5 tys. osób. To szokujące dane. ZUS stawia więc na dobrostan pracowników i podejmuje się współpracy z CIOP-PIB. Dla pracowników ZUS zostały już przygotowane dwa webinary pt. „Kompas dobrostanu w pracy”.
Ukryte składniki wynagrodzenia pracownika zepsują raport o luce płacowej w 2027 r.? Auto służbowe, karta paliwowa i premia uznaniowa
18 sie 2026

Czy ukryte składniki wynagrodzenia pracownika zepsują raport o luce płacowej, który pracodawcy będą tworzyć od 2027 roku? Co z autami służbowymi używanymi do celów prywatnych, kartami paliwowymi bez limitu i premią uznaniową?

REKLAMA

Rozliczanie podróży służbowych 2026 - najważniejsze zasady w okresie letnim [stawki, choroba, wydatki]
18 sie 2026

Rozliczenie delegacji w sezonie letnim jest częstym obowiązkiem kadrowców i księgowych, dlatego warto przypomnieć główne zasady rozliczania delegacji. Rozliczenie takie wymaga przede wszystkim wyraźnego oddzielenia czasu przeznaczonego na obowiązki służbowe od prywatnego wypoczynku. Warto również pamiętać o obowiązujących stawkach diet i zasadach zwrotu kosztów.
Stwierdzona całkowita niezdolność do pracy: kiedy osoba pełnoletnia może liczyć na rentę socjalną z ZUS? Ile wynosi w 2026 r.?
21 sie 2026

Lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS stwierdziły całkowitą niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Kiedy osoba pełnoletnia może liczyć na rentę socjalną? Ile wynosi w 2026 r.?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA