Nowe przepisy o pracy platformowej wymagają zachowania zasady proporcjonalności wobec MŚP

Nowe przepisy o pracy platformowej wymagają zachowania zasady proporcjonalności wobec mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - co to oznacza? Uwagi do projektu ustawy zgłosiła Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Przepisy o pracy platformowej wymagają zachowania zasady proporcjonalności

Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przedstawiła uwagi do projektu ustawy o wykonywaniu pracy za pośrednictwem cyfrowych platform pracy. W stanowisku skierowanym do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazała na potrzebę zachowania proporcjonalności nowych obowiązków oraz ograniczenia ich do zakresu wymaganego przez prawo Unii Europejskiej. Regulacje mogą objąć również mikro-, małe i średnie firmy prowadzące działalność na lokalnych rynkach.

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Propozycja legislacyjna reguluje wykonywanie pracy za pośrednictwem cyfrowych platform pracy. Wraz z postępującą cyfryzacją gospodarki rozwiązaniami przewidzianymi w projekcie może zostać objęty szeroki krąg podmiotów. Ich skutki będą odczuwalne także przez najmniejszych przedsiębiorców, w tym firmy działające na ograniczoną, lokalną skalę.

Dodatkowe obciążenia wykraczające ponad zakres implementowanych przepisów unijnych

W stanowisku przekazanym resortowi pracy wskazano na ryzyko tzw. gold-platingu, czyli praktyki polegającej na wprowadzaniu, podczas wdrażania prawa unijnego, dodatkowych obciążeń regulacyjnych wykraczających poza zakres wymagany przez implementowane przepisy. – Przepisy dotyczące pracy platformowej powinny zostać wdrożone w sposób proporcjonalny, z uwzględnieniem skali działalności przedsiębiorców. Zakres obowiązków nakładanych na firmy musi pozostawać adekwatny do celów określonych na poziomie unijnym. Dla mikro- i małych przedsiębiorstw każde dodatkowe wymaganie administracyjne oznacza określony koszt organizacyjny i finansowy, dlatego na etapie prac legislacyjnych znaczenia nabiera ocena rzeczywistych skutków projektowanych rozwiązań dla sektora MŚP. Dobre prawo łączy skuteczną realizację celu regulacji z poszanowaniem zasady proporcjonalności – mówi Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W stanowisku przywołana została również wynikająca z Prawa przedsiębiorców zasada. Zgodnie z nią podczas implementacji prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego zakres obowiązków administracyjnych powinien zostać ograniczony do wymogów niezbędnych do osiągnięcia celów wdrażanych przepisów. Uwagi Rzecznika zostały przekazane Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do wykorzystania w dalszych pracach nad projektem ustawy.

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Źródło: Rzecznik MŚP

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