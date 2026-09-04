REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Stosunek pracy » Praca w magazynie - to zlecenie czy etat? PIP w interpretacji nr 10 jasno: to jest umowa o pracę

Praca w magazynie - to zlecenie czy etat? PIP w interpretacji nr 10 jasno: to jest umowa o pracę

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 września 2026, 12:13
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Kontrola PIP w magazynie
Firma dała zleceniobiorcom pełną swobodę wyboru zleceń. To za mało, PIP i tak uznał to za etat
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Firma planowała zlecać pracownikom magazynu kompletację zamówień, pakowanie i przyjmowanie dostaw na podstawie umowy zlecenia - z pełną dowolnością przyjmowania zadań i bez grafiku. Główny Inspektor Pracy w interpretacji indywidualnej nr 10 z 27 sierpnia 2026 r. uznał jednak, że opisany model to nie zlecenie, lecz stosunek pracy.

rozwiń >
Ważne

SKRÓT - O TYM PRZECZYTASZ

  • Firma planowała zatrudniać pracowników magazynu na umowę zlecenie, dając im pełną swobodę przyjmowania lub odrzucania zadań.
  • Główny Inspektor Pracy w interpretacji nr 10 z 27 sierpnia 2026 r. uznał to stanowisko za nieprawidłowe - to jednak stosunek pracy.
  • Decydujące znaczenie miało to, co dzieje się po przyjęciu zlecenia, a nie swoboda decyzji o jego przyjęciu.
  • PIP wskazał na 5 elementów przesądzających o etacie: proste powtarzalne czynności, narzucone ramy czasu i miejsca, środki pracy od firmy, ustalanie kolejności zadań i kontrolę jakości.
  • Nawet ograniczona możliwość wyznaczenia zastępcy nie uratowała kwalifikacji jako zlecenie.
Zobacz również:

Zlecenie z pełną dowolnością wyboru zadań - tak miał wyglądać model współpracy w magazynie, żeby nie być umową o pracę

Firma, która wystąpiła o interpretację, planowała dopiero wdrożyć nowy model współpracy. Chodziło o obsługę magazynu - kompletację zamówień, przyjmowanie dostaw, etykietowanie, pakowanie i utrzymanie porządku.

REKLAMA

REKLAMA

Zasady miały być proste. Firma publikowała ogłoszenie o zleceniu - przez stronę internetową, e-mail albo ustnie. Osoby zainteresowane zgłaszały gotowość, a firma wybierała, komu powierzy zadanie. Przyjęcie jednego zlecenia nie rodziło obowiązku przyjmowania kolejnych. Zleceniobiorca mógł swobodnie odmówić, bez żadnych konsekwencji.

Nie było gwarantowanej minimalnej liczby zleceń ani minimalnego wynagrodzenia. Zleceniobiorca mógł jednocześnie pracować dla innych firm. Nie obowiązywał go grafik ani harmonogram. Na tej podstawie przedsiębiorca uznał, że buduje model czysto cywilnoprawny - i zapytał PIP wprost, czy ma rację.

KONTROLA PIP. NOWE UPRAWNIENIA

Cztery argumenty za zleceniem, które prawie przekonały PIP - ale nie wystarczyły

Główny Inspektor Pracy przyznał wprost: część elementów rzeczywiście wskazuje na cywilnoprawny charakter współpracy. To nie jest sytuacja, w której urząd zignorował argumenty firmy.

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

Za zleceniem przemawiały cztery okoliczności:

  • swoboda decyzji, czy zgłosić się do konkretnego zadania,
  • brak obowiązku przyjmowania kolejnych zleceń,
  • brak wymogu stałej gotowości do pracy,
  • możliwość świadczenia usług dla innych podmiotów.
Ważne

To realne cechy zlecenia - i gdyby cała współpraca kończyła się na tym etapie, interpretacja mogłaby wypaść inaczej. Problem w tym, że swoboda dotyczyła wyłącznie momentu przed przyjęciem zadania. Wszystko, co działo się później, wyglądało już zupełnie inaczej.

Proste prace w magazynie? PIP: tu nie działa zasada, że jak jest duża swoboda, to jest to zlecenie

To jeden z najważniejszych fragmentów uzasadnienia. PIP powołał się na wyrok Sądu Najwyższego z 22 września 2020 r. (I PK 126/19), z którego wynika, że koncepcja „dużej samodzielności wykonawcy” nie działa automatycznie przy prostych pracach fizycznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czyli: przy skomplikowanych, specjalistycznych zleceniach można przyjąć, że wykonawca sam decyduje, jak zrealizować zadanie - bo tylko on się na tym zna. Ale kompletacja zamówień, pakowanie paczek czy przyjmowanie dostaw to czynności proste i powtarzalne, wpisane w codzienny rytm pracy magazynu. Przy takich zadaniach liczy się coś innego: kto faktycznie organizuje ten proces. A tu odpowiedź była jednoznaczna - organizowała go firma.

KALKULATOR ILOŚCI DNI

Kto ustala godziny, miejsce i kolejność zadań, ten ma pracownika, a nie zleceniobiorcę

PIP przeanalizował, co działo się z pracownikiem magazynu po tym, jak zgodził się wykonać zlecenie. I tu lista argumentów za etatem robi się długa.

Ramy czasowe - termin, godziny, przewidywany czas realizacji - ustalała firma. Zleceniobiorca mógł co najwyżej zaproponować inne godziny, o ile pozwalało to zmieścić się w wyznaczonym zakresie zadania. To nie jest swoboda - to zgoda na negocjowanie szczegółów w cudzych ramach.

Miejsce wykonania też narzucała firma, jeśli wymagał tego charakter zlecenia. Środki pracy - sprzęt, narzędzia - zapewniała firma na własny koszt. Firma ustalała kolejność wykonywania czynności i kontrolowała efekt końcowy. Oceniała też jakość, terminowość i efektywność pracy - a wynik tej oceny decydował o tym, czy dana osoba dostanie kolejne zlecenie.

"W przypadku prostych prac fizycznych istotne znaczenie ma rzeczywisty zakres organizacyjnego podporządkowania osoby wykonującej czynności podmiotowi organizującemu proces pracy" - wskazał Główny Inspektor Pracy, powołując się na orzecznictwo Sądu Najwyższego.

PIP zauważył też, że brak formalnego grafiku nic tu nie zmienia. Skoro czas realizacji każdego konkretnego zlecenia i tak wyznaczała firma, to fakt, że nie było jednego, stałego harmonogramu na cały miesiąc, nie ma znaczenia. To wciąż firma decydowała, kiedy praca ma być wykonana.

Zastępstwo za zgodą szefa to nie jest prawdziwe zastępstwo w rozumieniu zlecenia

Możliwość wyznaczenia zastępcy to jedna z klasycznych cech odróżniających zlecenie od etatu - bo w umowie o pracę liczy się osobiste świadczenie pracy, a w zleceniu można (co do zasady) zlecić wykonanie komuś innemu.

W opisywanym modelu taka możliwość istniała - ale z zastrzeżeniami. Zleceniobiorca musiał wcześniej poinformować firmę o zastępcy i wskazać osobę z odpowiednimi kwalifikacjami. Firma mogła odmówić zgody, jeśli uznała, że charakter zlecenia albo brak doświadczenia zastępcy na to nie pozwala.

PIP ocenił to jednoznacznie: taka możliwość zastępstwa ma charakter ograniczony, a nie pełny. To argument za zleceniem - ale zbyt słaby, żeby przeważyć nad resztą okoliczności wskazujących na etat.

Dlaczego stawka godzinowa i brak gwarancji zleceń też nie uratowały zlecenia?

Firma wskazywała też, że wynagrodzenie było ustalane według stawki godzinowej, rozliczane raz w miesiącu na podstawie ewidencji czasu pracy - a nie stała pensja. Dodatkowo nie gwarantowała żadnej minimalnej liczby zleceń ani minimalnego wynagrodzenia.

PIP przyznał, że taki sposób rozliczenia może występować również w zleceniu - sam w sobie niczego nie przesądza. Problem w tym, że trzeba go oceniać łącznie z resztą warunków. A skoro te warunki - ustalanie godzin, miejsca, kolejności zadań i zapewnianie sprzętu - wskazywały na etat, to i stawka godzinowa nie zmieniła ogólnego obrazu sprawy.

Co interpretacja indywidualna nr 10 PIP oznacza w praktyce dla pracodawców i dla osób pracujących na zlecenie?

Dla firm to prosty komunikat: sama swoboda w przyjmowaniu zleceń to za mało, żeby uznać kontrakt za cywilnoprawny. Jeśli po przyjęciu zadania pracownik działa według twoich zasad - ty ustalasz godziny, miejsce, kolejność czynności, kontrolujesz jakość i zapewniasz narzędzia - PIP zobaczy w tym etat, niezależnie od tego, jak nazwiesz umowę.

To ryzyko dotyczy zwłaszcza branż z prostymi, powtarzalnymi czynnościami: magazynów, produkcji, prac porządkowych czy prostych usług. Tam argument z orzecznictwa SN o „dużej autonomii wykonawcy” działa dużo słabiej niż przy specjalistach, konsultantach czy freelancerach wykonujących złożone projekty.

Dla osób pracujących na zlecenie to z kolei praktyczna wskazówka, kiedy warto zapytać pracodawcę o etat albo zgłosić sprawę do PIP. Jeśli codziennie przychodzisz do tej samej pracy, w godzinach które narzuca firma, używasz jej sprzętu, a szef ustala kolejność twoich zadań i ocenia, czy dostaniesz kolejne zlecenie - to bardzo prawdopodobne, że w świetle prawa jesteś pracownikiem, a nie zleceniobiorcą. Bez względu na to, co jest napisane na umowie.

Ważne

Warto pamiętać: ta konkretna interpretacja dotyczy tylko firmy, która o nią wystąpiła i opisanego przez nią stanu. Ale pokazuje sposób myślenia PIP, który można zastosować do oceny każdej podobnej sytuacji - zarówno przez pracodawcę planującego taki model, jak i pracownika, który zastanawia się, czy jego „zlecenie” faktycznie jest zleceniem, a nie powinno być uznane za pracę na etacie.

Praca w magazynie to zlecenie czy etat - pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czego dotyczyła interpretacja indywidualna PIP nr 10?

Pracodawca planował zatrudniać pracowników magazynu na umowę zlecenie i zapytał PIP, czy opisany model współpracy nie stanowi w rzeczywistości stosunku pracy.

Jak PIP ocenił stanowisko wnioskodawcy?

Jako nieprawidłowe. Zdaniem Głównego Inspektora Pracy opisany model współpracy odpowiada zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy, a nie umowie zlecenia.

Jakie czynności miały być wykonywane w ramach zlecenia?

Proste, powtarzalne prace magazynowe: kompletacja zamówień, przyjmowanie dostaw, etykietowanie, pakowanie oraz utrzymanie porządku.

Co przemawiało za tym, że to zlecenie, a nie etat?

Swoboda przyjmowania lub odrzucania zleceń, brak obowiązku stałej dyspozycyjności, brak gwarancji minimalnej liczby zleceń oraz możliwość pracy dla innych firm.

Dlaczego mimo to PIP uznał to za stosunek pracy?

Bo po przyjęciu zlecenia to firma ustalała godziny, miejsce i kolejność wykonywania czynności, zapewniała narzędzia pracy oraz kontrolowała jakość i terminowość realizacji zadań.

Czy brak grafiku oznacza automatycznie, że to zlecenie?

Nie. PIP wskazał, że brak formalnego grafiku nie ma znaczenia, jeśli czas realizacji każdego konkretnego zadania i tak wyznacza firma.

Czy możliwość wyznaczenia zastępcy przesądza o umowie cywilnoprawnej?

Nie zawsze. W tej sprawie zastępstwo wymagało zgody firmy i posiadania odpowiednich kwalifikacji przez zastępcę - PIP uznał taką możliwość za zbyt ograniczoną, by przeważyć nad innymi cechami etatu.

Czy ta interpretacja obowiązuje inne firmy z podobnym modelem współpracy?

Nie. Interpretacja wiąże wyłącznie podmiot, który złożył wniosek. Inne firmy powinny wystąpić o własną interpretację, jeśli chcą mieć pewność co do swojego modelu.

Co powinien zrobić pracownik, który podejrzewa, że jego zlecenie to w praktyce etat?

Może zgłosić sprawę do właściwego okręgowego inspektoratu pracy, który zbada rzeczywiste warunki wykonywania pracy, niezależnie od nazwy umowy.

Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy

Powiązane
Dwukrotność 800 plus dla seniorów za wychowanie co najmniej dwojga dzieci, które „pracują w Polsce i zasilają budżet państwa poprzez płacenie podatków? Zapadła decyzja Sejmu
Dwukrotność 800 plus dla seniorów za wychowanie co najmniej dwojga dzieci, które „pracują w Polsce i zasilają budżet państwa poprzez płacenie podatków? Zapadła decyzja Sejmu
Ile dni średnio chorują Polacy w 2026 roku? Na ile dni biorą L4? Najnowsze dane
Ile dni średnio chorują Polacy w 2026 roku? Na ile dni biorą L4? Najnowsze dane
To umowa zlecenie czy umowa o pracę? PIP już może wydać interpretację indywidualną. Koszt? 40 zł
To umowa zlecenie czy umowa o pracę? PIP już może wydać interpretację indywidualną. Koszt? 40 zł
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Ile zarabia kasjer i kierownik marketu Dino w 2026 r.?
04 wrz 2026

Dino to trzeci największy pracodawca w Polsce. Aż 30% personelu marketu stanowią osoby młodsze niż 30 lat. Czy warto zatrudnić się w tej firmie? Ile zarabia kasjer i kierownik marketu Dino w 2026 r.?
Nowe przepisy o pracy platformowej wymagają zachowania zasady proporcjonalności wobec MŚP
04 wrz 2026

Nowe przepisy o pracy platformowej wymagają zachowania zasady proporcjonalności wobec mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - co to oznacza? Uwagi do projektu ustawy zgłosiła Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Praca w magazynie - to zlecenie czy etat? PIP w interpretacji nr 10 jasno: to jest umowa o pracę
04 wrz 2026

Firma planowała zlecać pracownikom magazynu kompletację zamówień, pakowanie i przyjmowanie dostaw na podstawie umowy zlecenia - z pełną dowolnością przyjmowania zadań i bez grafiku. Główny Inspektor Pracy w interpretacji indywidualnej nr 10 z 27 sierpnia 2026 r. uznał jednak, że opisany model to nie zlecenie, lecz stosunek pracy.
Polacy po pracy: stres zawodowy najmocniej działa na pracowników do 35. roku życia. Jak rozładować napięcie?
04 wrz 2026

Jak Polacy spędzają czas po pracy? Czy stres zawodowy przenoszą do życia prywatnego? Sytuacje z pracy po zakończeniu dnia roboczego najmocniej odczuwają pracownicy do 35. roku życia. Jak rozładować napięcie? Rady psychologa.

REKLAMA

Nie każdy otrzyma pełne 1978,49 zł czternastki we wrześniu
04 wrz 2026

14 emerytura w 2026 r. wynosi maksymalnie 1978,49 zł brutto. Komu przysługuje czternastka w najwyższej wysokości, a kto nie otrzyma pełnej czternastej emerytury we wrześniu? ZUS tłumaczy.
Ryzyko zmiany umów przez PIP jest realne. Inspektorzy nie muszą już kierować każdej sprawy do sądu. Pierwsze liczby pokazują skalę problemu
03 wrz 2026

Od 8 lipca 2026 r. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) dysponuje nowymi uprawieniami pozwalającymi skuteczniej kwestionować cywilnoprawne formy zatrudnienia, jeżeli sposób wykonywania pracy odpowiada cechom stosunku pracy. Inspektorzy mogą w trakcie kontroli wydać polecenie usunięcia naruszeń, a w przypadku jego niewykonania może zostać wydana decyzja stwierdzającą istnienie stosunku pracy albo dana sprawa będzie mogła być skierowana do sądu. Pierwsze tygodnie obowiązywania nowych przepisów pokazują, że PIP już korzysta z nowych kompetencji.
Nowe przepisy antymobbingowe od 5 listopada 2026 r. Silniejsza ochrona pracowników i więcej obowiązków dla firm
03 wrz 2026

Nowe przepisy dotyczące mobbingu, dyskryminacji i innych niepożądanych zachowań w miejscu pracy wejdą w życie 5 listopada 2026 r. Nowelizacja Kodeksu pracy nie tylko zmienia definicję mobbingu, ale przede wszystkim wyraźnie zwiększa obowiązki pracodawców w zakresie zapobiegania niepożądanym zachowaniom w miejscu pracy oraz reagowania na zgłoszenia pracowników.
Nowe narzędzie dla pracodawców dot. PPK: bezpłatne szkolenia dla pracowników. Praktyczna wiedza nawet w 10 minut
03 wrz 2026

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o oszczędzaniu w ramach PPK. PFR Portal PPK uruchomił właśnie nowe, bezpłatne narzędzie dla pracodawców. To szkolenia dla pracowników, dzięki którym mogą zdobyć praktyczną wiedzę na temat programu nawet w 10 minut.

REKLAMA

Czego brakuje menedżerom? W ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił się zakres obowiązków kadry zarządzającej
03 wrz 2026

Czego dziś brakuje menedżerom? Okazuje się, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmienił się zakres obowiązków kadry zarządzającej. Czy studia MBA nadal mają dużą wartość na rynku pracy? Jakie kompetencje należy zdobywać?
Dni wolne od pracy we wrześniu 2026. Ile jest godzin pracy w tym miesiącu?
02 wrz 2026

Wrzesień w 2026 r. ma standardowo 8 dni wolnych od pracy - wszystkie niedziele i dni wolne wynikające z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (zwykle są to soboty). Ile godzin pracy jest do przepracowania w tym miesiącu?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA