Dodatek za pracę w nocy 2026 [TABELA]
Dodatek za pracę w nocy w 2026 roku – ile wynosi w poszczególnych miesiącach? Tabela przedstawia wysokość dodatku za pracę w porze nocnej, który jest uzależniony od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kiedy można stosować ryczałt?
Dodatek za pracę w nocy 2026
Dodatek za pracę w nocy uregulowany jest w art. 1518 § 1 Kodeksu pracy. Należny jest pracownikowi za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Wysokość dodatku nocnego to 20% stawki godzinowej wyliczonej dla danego miesiąca na podstawie aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kiedy właściwie jest pora nocna? Jakie są ramy czasowe pracy, za którą przysługuje dodatkowe wynagrodzenie? Otóż porę nocną każdy pracodawca ustala dla konkretnego zakładu pracy. Przepisy nakazują wybrać 8 godzin z przedziału pomiędzy godzinami 21:00 a 7:00.
Praca w nocy może być rozliczana również za pomocą ryczałtu. Dotyczy to sytuacji stałego wykonywania pracy przez daną osobę w porze nocnej poza zakładem pracy. Wysokość ryczałtu ustala się w taki sposób, aby odpowiadała przewidywanemu wymiarowi pracy danego pracownika w nocy.
Jak liczy się dodatek za pracę w nocy?
Dla każdego miesiąca kalendarzowego liczy się osobno dodatek za pracę w nocy. Ważna jest bowiem liczba godzin pracy, która występuje w konkretnym miesiącu. W pierwszej kolejności wylicza się miesięczną stawkę godzinową wynikającą z płacy minimalnej. W 2026 r. najniższa krajowa wynosi 4806 zł brutto. Następnie stawkę godzinową mnoży się przez 20%. Wynik stanowi dodatek za pracę w porze nocnej.
Godziny pracy w każdym miesiącu 2026 r. przedstawiają się następująco:
2026
Miesięczny wymiar czasu pracy
styczeń
160 godzin
luty
160 godzin
marzec
176 godzin
kwiecień
168 godzin
maj
160 godzin
czerwiec
168 godzin
lipiec
184 godziny
sierpień
160 godzin
wrzesień
176 godzin
październik
176 godzin
listopad
160 godzin
grudzień
160 godzin
Dodatek za pracę w nocy 2026 – tabela
Wysokość dodatku za pracę w nocy we wszystkich miesiącach 2026 roku:
Miesiące 2026 r.
Wyliczenia
Dodatek za 1 godz. pracy w nocy
styczeń
4806 : 160 x 20% = 6,01
6,01 zł
luty
4806 : 160 x 20%= 6,01
6,01 zł
marzec
4806 : 176 x 20%= 5,46
5,46 zł
kwiecień
4806 : 168 x 20%= 5,72
5,72 zł
maj
4806 : 160 x 20%= 6,01
6,01 zł
czerwiec
4806 : 168 x 20%= 5,72
5,72 zł
lipiec
4806: 184 x 20%= 5,22
5,22 zł
sierpień
4806 : 160 x 20%= 6,01
6,01 zł
wrzesień
4806 : 176 x 20%= 5,46
5,46 zł
październik
4806 : 176 x 20%= 5,46
5,46 zł
listopad
4806 : 160 x 20%= 6,01
6,01 zł
grudzień
4806 : 160 x 20%= 6,01
6,01 zł
• Kwoty podane w tabeli to kwoty brutto.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1242)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)
