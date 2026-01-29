REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Świadczenia pracownicze » Dodatki » Dodatek za pracę w nocy 2026 [TABELA]

Dodatek za pracę w nocy 2026 [TABELA]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 stycznia 2026, 15:18
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
dodatek za pracę w nocy 2026 tabela
dodatek za pracę w nocy 2026 tabela
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dodatek za pracę w nocy w 2026 roku – ile wynosi w poszczególnych miesiącach? Tabela przedstawia wysokość dodatku za pracę w porze nocnej, który jest uzależniony od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kiedy można stosować ryczałt?

Dodatek za pracę w nocy 2026

Dodatek za pracę w nocy uregulowany jest w art. 1518 § 1 Kodeksu pracy. Należny jest pracownikowi za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Wysokość dodatku nocnego to 20% stawki godzinowej wyliczonej dla danego miesiąca na podstawie aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kiedy właściwie jest pora nocna? Jakie są ramy czasowe pracy, za którą przysługuje dodatkowe wynagrodzenie? Otóż porę nocną każdy pracodawca ustala dla konkretnego zakładu pracy. Przepisy nakazują wybrać 8 godzin z przedziału pomiędzy godzinami 21:00 a 7:00.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Ważne

Praca w nocy może być rozliczana również za pomocą ryczałtu. Dotyczy to sytuacji stałego wykonywania pracy przez daną osobę w porze nocnej poza zakładem pracy. Wysokość ryczałtu ustala się w taki sposób, aby odpowiadała przewidywanemu wymiarowi pracy danego pracownika w nocy.

Jak liczy się dodatek za pracę w nocy?

Dla każdego miesiąca kalendarzowego liczy się osobno dodatek za pracę w nocy. Ważna jest bowiem liczba godzin pracy, która występuje w konkretnym miesiącu. W pierwszej kolejności wylicza się miesięczną stawkę godzinową wynikającą z płacy minimalnej. W 2026 r. najniższa krajowa wynosi 4806 zł brutto. Następnie stawkę godzinową mnoży się przez 20%. Wynik stanowi dodatek za pracę w porze nocnej.

Godziny pracy w każdym miesiącu 2026 r. przedstawiają się następująco:

2026

Miesięczny wymiar czasu pracy

styczeń

160 godzin

luty

160 godzin

marzec

176 godzin

kwiecień

168 godzin

maj

160 godzin

czerwiec

168 godzin

lipiec

184 godziny

sierpień

160 godzin

wrzesień

176 godzin

październik

176 godzin

listopad

160 godzin

grudzień

160 godzin

*Kwoty podane w tabeli to kwoty brutto.

REKLAMA

Autopromocja

ZFŚS
Zasady tworzenia i prowadzenia

Sprawdź

Dodatek za pracę w nocy 2026 – tabela

Wysokość dodatku za pracę w nocy we wszystkich miesiącach 2026 roku:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Miesiące 2026 r.

Wyliczenia

Dodatek za 1 godz. pracy w nocy

styczeń

4806 : 160 x 20% = 6,01

6,01 zł

luty

4806 : 160 x 20%= 6,01

6,01 zł

marzec

4806 : 176 x 20%= 5,46

5,46 zł

kwiecień

4806 : 168 x 20%= 5,72

5,72 zł

maj

4806 : 160  x 20%= 6,01

6,01 zł

czerwiec

4806 : 168  x 20%= 5,72

5,72 zł

lipiec

4806: 184  x 20%= 5,22

5,22 zł

sierpień

4806 : 160 x 20%= 6,01

6,01 zł

wrzesień

4806 : 176 x 20%= 5,46

5,46 zł

październik

4806 : 176  x 20%= 5,46

5,46 zł

listopad

4806 : 160 x 20%= 6,01

6,01 zł

grudzień

4806 : 160 x 20%= 6,01

6,01 zł

• Kwoty podane w tabeli to kwoty brutto.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1242)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Powiązane
Ryczałt za pracę w nocy – dodatek do wynagrodzenia
Ryczałt za pracę w nocy – dodatek do wynagrodzenia
Praca w nocy. Kogo dotyczą przepisy o pracy w porze nocnej
Praca w nocy. Kogo dotyczą przepisy o pracy w porze nocnej
Jak należy ustalać wynagrodzenie za pracę w nocy
Jak należy ustalać wynagrodzenie za pracę w nocy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Dofinansowanie do wypoczynku 2026. Termin składania wniosków o dodatek urlopowy upływa 31 stycznia
29 sty 2026

Tylko do 31 stycznia 2026 roku pracodawcy mogą zdecydować o przyznaniu opcjonalnego dodatku urlopowego. Jest to dobrowolne wsparcie finansowe dla osób, które decydują się na dłuższy wypoczynek. Oto szczegóły.
Dodatek za pracę w nocy 2026 [TABELA]
29 sty 2026

Dodatek za pracę w nocy w 2026 roku – ile wynosi w poszczególnych miesiącach? Tabela przedstawia wysokość dodatku za pracę w porze nocnej, który jest uzależniony od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kiedy można stosować ryczałt?
Lawinowy wzrost skarg do PIP. Prawie 1/3 z nich była bezzasadna
29 sty 2026

Rekordowy wzrost skarg do PIP w 2025 r. To efekt planowanej reformy Inspekcji. Liczba zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Pracy wzrosła najbardziej od lat, czytamy w czwartkowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”. Liczba skarg nie przełożyła się jednak na liczbę kontroli.

Do 4 marca 2027 r. Ukraińcy będą chronieni specustawą. Później równe zasady dla wszystkich cudzoziemców
29 sty 2026

Zgodnie z ustawą o wygaszaniu specustawy dotyczącej obywateli Ukrainy tymczasowa ochrona potrwa do 4 marca 2027 r. Później przechodzimy na rozwiązanie systemowe. Będą równe zasady dla wszystkich cudzoziemców. Ustawa wchodzi w życie już 5 marca 2026 r.

REKLAMA

Zamiast 800+ na dzieci – bony na jedzenie, ubrania i wyprawkę. Bo rodzice nie szanują tych pieniędzy
29 sty 2026

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Co miesiąc na konta polskich rodziców wpływa 800 zł „na dziecko”. Odpowiednio 1600, 2400, 3200 zł itd. w zależności od liczby dzieci. Ale jak się okazuje, po analizie wpisów i komentarzy Internatów, po rozmowach prowadzonych z młodymi osobami jak i z rodzicami, takie świadczenie 800+ jest w teorii – "na lepsze życie dzieci". W praktyce? Świadczenie jest przeznaczane: na kebaby, sushi, nowe iPhone’y dla mamy czy taty, na paznokcie, na alkohol, na paczki z Temu i „coś dla siebie” - mocne? Tak, ale prawdziwe. Oczywiście sytuacja wygląda różnie, w różnych rodzinach - więc nie chodzi o obrażanie kogokolwiek i zaglądanie mu do portfela. To są autentyczne wypowiedzi i po prostu życie. Czy zatem będzie to prowadziło do zamiany 800+ na bony, bo nie szanuje się świadczenia? Zobaczymy, ale już teraz nasi Czytelnicy piszą: "Dobrze byłoby dawać bony na korepetycje , dodatkowe lekcje językowe i hobby (pływanie, piłka nożna , kickboxing )" albo "Powinni pozabierać wszystko dawniej nie było niczego żadnych 8oo plus i rodzice dawali rade".
Co z tym Eldorado? Zarobki i oczekiwania branży IT 2025/2026 - mamy analizę ponad 110 tys. ofert pracy
29 sty 2026

Co z tym Eldorado w branży IT? Czy dla programistów rzeczywiście nastały ciężkie czasy? Tyle się mówi o pustoszejących biurowcach, przenoszeniu centrów danych i analiz do tańszych państw, np. do Indii, a także zastępowaniu zwłaszcza juniorów przez AI, która może i czasem podaje bzdurne odpowiedzi, ale akurat na programowaniu i matematyce zna się rewelacyjnie? Mamy najnowszy raport i analizy.
Freelancerzy zarabiają nawet ponad 10 tys. zł. Mają od 1 do 5 zleceń w miesiącu
28 sty 2026

Freelancerzy to wolni strzelcy, którzy zarabiają nawet ponad 10 tys. zł. Większość z nich ma od 1 do 5 zleceń w miesiącu i traktują je jako dodatkową pracę. W jakich branżach jest najwięcej dobrze płatnej pracy dla freelancera?
Kalendarz przypomina: zrób to teraz, by twoje dane osobowe stały się bardziej bezpieczne
29 sty 2026

Bezpieczne dane osobowe. Jedno się nie zmienia w bezpieczeństwie danych w Internecie - fundamentem bezpieczeństwa w cyfrowym świecie pozostaje kontrola użytkownika nad własnymi danymi. Eksperci Sophos na podstawie doświadczeń ostatnich lat dowodzą iż osłabianie mechanizmów ochrony prywatności prowadzi do skutków odwrotnych od zamierzonych.

REKLAMA

Pracownicy oczekują od pracodawców czegoś więcej niż motywacji finansowej
28 sty 2026

Pracownicy oczekują od pracodawców czegoś więcej niż motywacji finansowej. Ważne jest poczucie sensu, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz realna troska o ich dobrostan. Jak zaprojektować nowoczesny i skuteczny system motywacyjny?
Nawet o 35 proc. wzrosły wynagrodzenia w najsłabiej opłacanych specjalizacjach IT. Na szczycie znów Architecture: ponad 32 tys. zł na B2B i 25 tys. zł na etacie. Podsumowanie 2025 r.
28 sty 2026

W minionym roku wynagrodzenia oferowane w poszczególnych specjalizacjach IT wzrosły niekiedy nawet o ponad 30 proc., jak wskazują dane No Fluff Jobs. W przypadku aż 13 z analizowanych 19 kategorii nastąpił wzrost mediany dolnych widełek wynagrodzeń. W 4 odnotowano wzrost górnych i dolnych widełek, niezależnie od typu umowy. W 2025 r. co 5. ogłoszenie z branży IT na portalu dotyczyło kategorii Backend. Kolejne miejsca pod względem dostępności ofert zatrudnienia zajmują Data & Business Intelligence, Fullstack, DevOps i Testing/QA.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA