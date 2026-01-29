Dodatek za pracę w nocy 2026 [TABELA]

Dodatek za pracę w nocy w 2026 roku – ile wynosi w poszczególnych miesiącach? Tabela przedstawia wysokość dodatku za pracę w porze nocnej, który jest uzależniony od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kiedy można stosować ryczałt?

Dodatek za pracę w nocy uregulowany jest w art. 1518 § 1 Kodeksu pracy. Należny jest pracownikowi za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Wysokość dodatku nocnego to 20% stawki godzinowej wyliczonej dla danego miesiąca na podstawie aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kiedy właściwie jest pora nocna? Jakie są ramy czasowe pracy, za którą przysługuje dodatkowe wynagrodzenie? Otóż porę nocną każdy pracodawca ustala dla konkretnego zakładu pracy. Przepisy nakazują wybrać 8 godzin z przedziału pomiędzy godzinami 21:00 a 7:00.

Ważne Praca w nocy może być rozliczana również za pomocą ryczałtu. Dotyczy to sytuacji stałego wykonywania pracy przez daną osobę w porze nocnej poza zakładem pracy. Wysokość ryczałtu ustala się w taki sposób, aby odpowiadała przewidywanemu wymiarowi pracy danego pracownika w nocy.

Dla każdego miesiąca kalendarzowego liczy się osobno dodatek za pracę w nocy. Ważna jest bowiem liczba godzin pracy, która występuje w konkretnym miesiącu. W pierwszej kolejności wylicza się miesięczną stawkę godzinową wynikającą z płacy minimalnej. W 2026 r. najniższa krajowa wynosi 4806 zł brutto. Następnie stawkę godzinową mnoży się przez 20%. Wynik stanowi dodatek za pracę w porze nocnej.

Godziny pracy w każdym miesiącu 2026 r. przedstawiają się następująco:

2026 Miesięczny wymiar czasu pracy styczeń 160 godzin luty 160 godzin marzec 176 godzin kwiecień 168 godzin maj 160 godzin czerwiec 168 godzin lipiec 184 godziny sierpień 160 godzin wrzesień 176 godzin październik 176 godzin listopad 160 godzin grudzień 160 godzin

*Kwoty podane w tabeli to kwoty brutto.

Wysokość dodatku za pracę w nocy we wszystkich miesiącach 2026 roku:

Miesiące 2026 r. Wyliczenia Dodatek za 1 godz. pracy w nocy styczeń 4806 : 160 x 20% = 6,01 6,01 zł luty 4806 : 160 x 20%= 6,01 6,01 zł marzec 4806 : 176 x 20%= 5,46 5,46 zł kwiecień 4806 : 168 x 20%= 5,72 5,72 zł maj 4806 : 160 x 20%= 6,01 6,01 zł czerwiec 4806 : 168 x 20%= 5,72 5,72 zł lipiec 4806: 184 x 20%= 5,22 5,22 zł sierpień 4806 : 160 x 20%= 6,01 6,01 zł wrzesień 4806 : 176 x 20%= 5,46 5,46 zł październik 4806 : 176 x 20%= 5,46 5,46 zł listopad 4806 : 160 x 20%= 6,01 6,01 zł grudzień 4806 : 160 x 20%= 6,01 6,01 zł

• Kwoty podane w tabeli to kwoty brutto.