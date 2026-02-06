Jak liczyć czas pracy w porze nocnej i ile wynosi dodatek w 2026 r.?
REKLAMA
REKLAMA
Pracujesz na nocnej zmianie? W 2026 r. dodatek nocny to minimum 20% stawki godzinowej z płacy minimalnej (4 806 zł brutto). Stawka za 1 godzinę nocną zmienia się w zależności od liczby godzin pracy w danym miesiącu. Sprawdź aktualne kwoty w tabeli.
- Praca w porze nocnej w 2026 r. – kiedy się należy dodatek i ile wynosi?
- Podstawa prawna: ile wynosi dodatek nocny 2026?
- Pora nocna – w jakich godzinach obowiązuje?
- Jak oblicza się dodatek za pracę w nocy w 2026 r.?
- TABELA: wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2026
- Ile to daje na rękę w skali miesiąca?
- Czy dodatek nocny można zastąpić ryczałtem?
Praca w porze nocnej w 2026 r. – kiedy się należy dodatek i ile wynosi?
Praca w nocy to nie tylko trudniejszy rytm dobowy i mniej życia po pracy, ale też konkretne pieniądze, które zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca musi doliczyć do wynagrodzenia. W 2026 r. podstawą wyliczeń jest minimalne wynagrodzenie 4 806 zł brutto.
REKLAMA
REKLAMA
Poniżej wyjaśniamy: w jakich godzinach jest pora nocna, komu przysługuje dodatek, jak się go liczy i jakie są minimalne stawki dodatku nocnego w 2026 r. miesiąc po miesiącu.
Podstawa prawna: ile wynosi dodatek nocny 2026?
Zgodnie z art. 151⁸ Kodeksu pracy, za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracownikowi przysługuje - poza normalnym wynagrodzeniem - dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. W praktyce oznacza to dwie ważne rzeczy:
- Dodatek jest liczony za każdą godzinę - im więcej godzin nocnych, tym większa kwota dodatku.
- Stawka dodatku może się różnić w poszczególnych miesiącach, bo zależy od liczby godzin do przepracowania w danym miesiącu.
Pora nocna – w jakich godzinach obowiązuje?
Kodeks pracy wskazuje, że pora nocna musi mieścić się między 21:00 a 7:00 i obejmuje 8 godzin. Co istotne:
REKLAMA
- to pracodawca ustala konkretny przedział (np. 22:00–6:00 albo 21:00–5:00),
- pracownik powinien dostać tę informację na początku zatrudnienia w informacji o warunkach zatrudnienia.
Jak oblicza się dodatek za pracę w nocy w 2026 r.?
Wzór jest prosty:
Dodatek nocny za 1 godzinę = (4 806 zł / liczba godzin pracy w miesiącu) × 20%
To są stawki minimalne. Pracodawca może w regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym albo umowie przyznać wyższy dodatek.
TABELA: wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2026
Miesiąc
Liczba godzin pracy w danym miesiącu
Minimalny dodatek za pracę w porze nocnej (brutto za 1 godzinę)
styczeń
160
6,01 zł
luty
160
6,01 zł
marzec
176
5,46 zł
kwiecień
168
5,72 zł
maj
160
6,01 zł
czerwiec
168
5,72 zł
lipiec
184
5,22 zł
sierpień
160
6,01 zł
wrzesień
176
5,46 zł
październik
176
5,46 zł
listopad
160
6,01 zł
grudzień
160
6,01 zł
Ile to daje na rękę w skali miesiąca?
Spójrzmy na prosty przykład: jeśli w marcu masz np. 40 godzin pracy w porze nocnej, to minimalny dodatek brutto wyniesie:
40 godzin × 5,46 zł = 218,40 zł brutto.
Pamiętaj: dodatek jest składnikiem wynagrodzenia co do zasady podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu, więc kwota netto będzie niższa. W powyższym przypadku da to na rękę ok. 160 zł dodatkowych pieniędzy za marzec.
Czy dodatek nocny można zastąpić ryczałtem?
Tak - w określonych sytuacjach. Jeśli pracownik stale pracuje w porze nocnej poza zakładem pracy, dodatek za każdą godzinę może zostać zastąpiony ryczałtem.
Wysokość ryczałtu powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w nocy (czyli ma odzwierciedlać realną liczbę godzin nocnych). Ryczałt nie może wynosić mniej, niż pracownik otrzymałby dodatku przy rozliczeniu godzinowym.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 277 ze zm.)
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA