Jak liczyć czas pracy w porze nocnej i ile wynosi dodatek w 2026 r.?

Pracujesz na nocnej zmianie? W 2026 r. dodatek nocny to minimum 20% stawki godzinowej z płacy minimalnej (4 806 zł brutto). Stawka za 1 godzinę nocną zmienia się w zależności od liczby godzin pracy w danym miesiącu. Sprawdź aktualne kwoty w tabeli.

Praca w nocy to nie tylko trudniejszy rytm dobowy i mniej życia po pracy, ale też konkretne pieniądze, które zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca musi doliczyć do wynagrodzenia. W 2026 r. podstawą wyliczeń jest minimalne wynagrodzenie 4 806 zł brutto.

Poniżej wyjaśniamy: w jakich godzinach jest pora nocna, komu przysługuje dodatek, jak się go liczy i jakie są minimalne stawki dodatku nocnego w 2026 r. miesiąc po miesiącu.

Zgodnie z art. 151⁸ Kodeksu pracy, za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracownikowi przysługuje - poza normalnym wynagrodzeniem - dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. W praktyce oznacza to dwie ważne rzeczy:

Dodatek jest liczony za każdą godzinę - im więcej godzin nocnych, tym większa kwota dodatku.

- im więcej godzin nocnych, tym większa kwota dodatku. Stawka dodatku może się różnić w poszczególnych miesiącach, bo zależy od liczby godzin do przepracowania w danym miesiącu.

Pora nocna – w jakich godzinach obowiązuje?

Kodeks pracy wskazuje, że pora nocna musi mieścić się między 21:00 a 7:00 i obejmuje 8 godzin. Co istotne:

to pracodawca ustala konkretny przedział (np. 22:00–6:00 albo 21:00–5:00),

(np. 22:00–6:00 albo 21:00–5:00), pracownik powinien dostać tę informację na początku zatrudnienia w informacji o warunkach zatrudnienia.

Wzór jest prosty:

Dodatek nocny za 1 godzinę = (4 806 zł / liczba godzin pracy w miesiącu) × 20%

To są stawki minimalne. Pracodawca może w regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym albo umowie przyznać wyższy dodatek.

TABELA: wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2026

Miesiąc Liczba godzin pracy w danym miesiącu Minimalny dodatek za pracę w porze nocnej (brutto za 1 godzinę) styczeń 160 6,01 zł luty 160 6,01 zł marzec 176 5,46 zł kwiecień 168 5,72 zł maj 160 6,01 zł czerwiec 168 5,72 zł lipiec 184 5,22 zł sierpień 160 6,01 zł wrzesień 176 5,46 zł październik 176 5,46 zł listopad 160 6,01 zł grudzień 160 6,01 zł

Ile to daje na rękę w skali miesiąca?

Spójrzmy na prosty przykład: jeśli w marcu masz np. 40 godzin pracy w porze nocnej, to minimalny dodatek brutto wyniesie:

40 godzin × 5,46 zł = 218,40 zł brutto.

Pamiętaj: dodatek jest składnikiem wynagrodzenia co do zasady podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu, więc kwota netto będzie niższa. W powyższym przypadku da to na rękę ok. 160 zł dodatkowych pieniędzy za marzec.

Tak - w określonych sytuacjach. Jeśli pracownik stale pracuje w porze nocnej poza zakładem pracy, dodatek za każdą godzinę może zostać zastąpiony ryczałtem.

Wysokość ryczałtu powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w nocy (czyli ma odzwierciedlać realną liczbę godzin nocnych). Ryczałt nie może wynosić mniej, niż pracownik otrzymałby dodatku przy rozliczeniu godzinowym.