Jak liczyć czas pracy w porze nocnej i ile wynosi dodatek w 2026 r.?

Jak liczyć czas pracy w porze nocnej i ile wynosi dodatek w 2026 r.?

06 lutego 2026, 13:17
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
dodatek za pracę w nocy 2026, pora nocna, praca w nocy, minimalne wynagrodzenie 2026, ryczałt za pracę w porze nocnej
Dodatek za pracę w nocy w 2026 r. (Kodeks pracy): ile wynosi i jakie są stawki miesiąc po miesiącu?


Pracujesz na nocnej zmianie? W 2026 r. dodatek nocny to minimum 20% stawki godzinowej z płacy minimalnej (4 806 zł brutto). Stawka za 1 godzinę nocną zmienia się w zależności od liczby godzin pracy w danym miesiącu. Sprawdź aktualne kwoty w tabeli.



Praca w porze nocnej w 2026 r. – kiedy się należy dodatek i ile wynosi?

Praca w nocy to nie tylko trudniejszy rytm dobowy i mniej życia po pracy, ale też konkretne pieniądze, które zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca musi doliczyć do wynagrodzenia. W 2026 r. podstawą wyliczeń jest minimalne wynagrodzenie 4 806 zł brutto.

Poniżej wyjaśniamy: w jakich godzinach jest pora nocna, komu przysługuje dodatek, jak się go liczy i jakie są minimalne stawki dodatku nocnego w 2026 r. miesiąc po miesiącu.

CZAS PRACY 2026 - OPRACOWANIE

Podstawa prawna: ile wynosi dodatek nocny 2026?

Zgodnie z art. 151⁸ Kodeksu pracy, za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracownikowi przysługuje - poza normalnym wynagrodzeniem - dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. W praktyce oznacza to dwie ważne rzeczy:

  • Dodatek jest liczony za każdą godzinę - im więcej godzin nocnych, tym większa kwota dodatku.
  • Stawka dodatku może się różnić w poszczególnych miesiącach, bo zależy od liczby godzin do przepracowania w danym miesiącu.

Pora nocna – w jakich godzinach obowiązuje?

Kodeks pracy wskazuje, że pora nocna musi mieścić się między 21:00 a 7:00 i obejmuje 8 godzin. Co istotne:

  • to pracodawca ustala konkretny przedział (np. 22:00–6:00 albo 21:00–5:00),
  • pracownik powinien dostać tę informację na początku zatrudnienia w informacji o warunkach zatrudnienia.

Jak oblicza się dodatek za pracę w nocy w 2026 r.?

Wzór jest prosty:



Dodatek nocny za 1 godzinę = (4 806 zł / liczba godzin pracy w miesiącu) × 20%

To są stawki minimalne. Pracodawca może w regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym albo umowie przyznać wyższy dodatek.

TABELA: wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2026

Miesiąc

Liczba godzin pracy w danym miesiącu

Minimalny dodatek za pracę w porze nocnej (brutto za 1 godzinę)

styczeń

160

6,01 zł

luty

160

6,01 zł

marzec

176

5,46 zł

kwiecień

168

5,72 zł

maj

160

6,01 zł

czerwiec

168

5,72 zł

lipiec

184

5,22 zł

sierpień

160

6,01 zł

wrzesień

176

5,46 zł

październik

176

5,46 zł

listopad

160

6,01 zł

grudzień

160

6,01 zł

Ile to daje na rękę w skali miesiąca?

Spójrzmy na prosty przykład: jeśli w marcu masz np. 40 godzin pracy w porze nocnej, to minimalny dodatek brutto wyniesie:

40 godzin × 5,46 zł = 218,40 zł brutto.

Pamiętaj: dodatek jest składnikiem wynagrodzenia co do zasady podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu, więc kwota netto będzie niższa. W powyższym przypadku da to na rękę ok. 160 zł dodatkowych pieniędzy za marzec.

Czy dodatek nocny można zastąpić ryczałtem?

Tak - w określonych sytuacjach. Jeśli pracownik stale pracuje w porze nocnej poza zakładem pracy, dodatek za każdą godzinę może zostać zastąpiony ryczałtem.

Wysokość ryczałtu powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w nocy (czyli ma odzwierciedlać realną liczbę godzin nocnych). Ryczałt nie może wynosić mniej, niż pracownik otrzymałby dodatku przy rozliczeniu godzinowym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 277 ze zm.)

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas









