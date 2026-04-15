Renta socjalna to świadczenie, którego przyznanie nie zależy od stażu pracy ani nawet od pobytu w Polsce. Rentę - na stałe lub na czas określony - otrzymają osoby, które z powodu choroby nie mogą podjąć pracy zarobkowej. Mimo tego ograniczenia dopuszczalne jest pobieranie renty socjalnej nawet w razie uzyskiwania dodatkowego przychodu.

Czym jest renta socjalna? Podstawa prawna

Renta socjalna to świadczenie pieniężne przeznaczone dla osób spełniających określone warunki. Podstawą prawną tego świadczenia jest ustawa z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 377).

Rentę socjalną wypłaca Zakład Ubezpieczeń Socjalnych (ZUS). Świadczenie może być przyznawane na stałe lub na czas określony, zależnie od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Ile wynosi renta socjalna w 2026 roku?

Renta socjalna wynosi 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie to finansowane jest z budżetu państwa i podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2026 r. wysokość renty socjalnej wynosi 1978,49 zł brutto. Uprawnieni, po odliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz obowiązkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne, co miesiąc otrzymają na rękę 1800,43 zł.

Kto może otrzymać rentę socjalną w 2026 roku?

Renta socjalna przysługuje osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

przed ukończeniem 18 roku życia,

w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia,

w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Osobie spełniającej powyższe warunki przysługuje renta socjalna stała - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała. Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik ZUS. Renta socjalna okresowa przysługuje, jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa, przy czym świadczenie przysługuje przez okres wskazany w decyzji ZUS.

Te osoby nie otrzymają renty socjalnej

Renta socjalna nie przysługuje „z automatu” wszystkim osobom, które spełniają podane wyżej warunki. Tego świadczenia nie otrzymają osoby uprawnione do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub pobierającej świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty strukturalnej, a także osobie uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Ponadto renty socjalnej nie otrzymają osoby, które:

są tymczasowo aresztowane albo odbywają karę pozbawienia wolności – za okres tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,

albo odbywają – za okres tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, mają ustalone prawo do renty rodzinnej w wysokości przekraczającej 300 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

w wysokości przekraczającej 300 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, są właścicielami lub posiadaczami nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych lub mają udział w takiej nieruchomości, który przekracza 5 ha przeliczeniowych.

Jak uzyskać rentę socjalną?

W celu przyznania renty socjalnej należy złożyć:

wniosek o rentę socjalną,

zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna,

wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna, zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki w szkole lub zaświadczenie z uczelni o okresie studiów,

wywiad zawodowy OL-10 – dla osoby pracującej,

– dla osoby pracującej, zaświadczenie płatnika składek o kwocie osiąganych przychodów wraz z wyszczególnionym okresem, na jaki została zawarta umowa,

zaświadczenie o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i o dacie zaprzestania ich pobierania,

zaświadczenie właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego określającego powierzchnię użytków rolnych, wyrażoną w hektarach przeliczeniowych.

Wniosek o rentę socjalną można przygotować przez internet na portalu PUE ZUS, jednak możliwe jest osobiste złożenie dokumentów w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS lub wysłania ich pocztą. Możliwe jest także złożenie wniosku ustnie do protokołu podczas wizyty w ZUS.

Praca na rencie socjalnej – limity wynagrodzenia

Osoby pobierające rentę socjalną mogą podejmować pracę zarobkową. Powinny jednak pamiętać o obowiązujących progach przychodu, które mogą prowadzić do zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Limity zarobkowe są aktualizowane co trzy miesiące.

Od 1 marca 2026 r. do 31 maja br. kwota graniczna wynosi 6438,50 zł brutto. Miesięczne zarobki nieprzekraczające tej kwoty nie wpłyną na wysokość wypłacanej renty socjalnej. Jeśli przychód jest wyższy od 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie przekracza 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie może zostać odpowiednio pomniejszone. Drugi próg wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, co od 1 marca do 31 maja 2026 r. wynosi 11957,20 zł brutto. Jeśli pracujący rencista przekroczy tę kwotę, ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia za dany miesiąc.