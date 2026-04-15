Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o ograniczeniach w dostępie do programu Płatnik, ePłatnik PUE ZUS i aplikacji dedykowanych do wystawienia e-ZLA.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podaje w komunikacie, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych w dniu 17 kwietnia 2026 r. od godz. 21.00 do godz. 3.00 dnia następnego mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS:

w programie Płatnik a w zakresie pobierania danych,

a w zakresie pobierania danych, w ePłatniku PUE ZUS w zakresie usług weryfikacji podczas tworzenia dokumentów,

w zakresie usług weryfikacji podczas tworzenia dokumentów, w aplikacjach dedykowanych do wystawienia e-ZLA w zakresie ich anulowania.

Podczas występowania ograniczeń możliwe będzie wystawianie e-ZLA za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS dla Lekarza - ZUS, jeśli lekarze i asystenci medyczni mają ją zainstalowaną na urządzeniu mobilnym i połączoną ze swoim kontem eZUS.

W tym czasie dostępna będzie aplikacja mobilna mZUS dla klientów indywidualnych oraz nowa aplikacja mobilna dla płatników składek mZUS dla Płatnika.