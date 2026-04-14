Kadry » Wiadomości » Nowe przepisy o stażu pracy. ZUS zaprasza na bezpłatne szkolenia online

Nowe przepisy o stażu pracy. ZUS zaprasza na bezpłatne szkolenia online

14 kwietnia 2026, 10:13
Tomasz Kowalski
ZUS szkolenie online staż pracy wniosek zaświadczenie terminy zgłoszenie
ZUS wydał już ponad milion zaświadczeń potwierdzających tzw. „stażowe”. Nadal jednak składane są nieprawidłowo sporządzone wnioski o wydanie zaświadczenia, co skutkuje wydaniem decyzji odmownej – było ich ponad 100 tys. Z tego powodu warto skorzystać z zaproszenia na bezpłatne szkolenia online o „stażowym”.

Przeliczanie stażu pracy

Nowe przepisy umożliwiające wliczanie do stażu pracy okresów zatrudnienia na innej podstawie niż umowa o pracę obowiązują od początku 2026 roku. Do stażu wliczane są m.in.:

  • okresy wykonywania umów-zleceń lub innych umów o świadczenie usług czy też umów agencyjnych,
  • okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, współpracy z osobą prowadzącą tę działalność oraz czas jej zawieszenia w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Do stażu pracy wliczane są okresy sprzed wejścia w życie ustawy, pod warunkiem ich właściwego udokumentowania. ZUS potwierdza tylko wybrane okresy, m.in. te, w których opłacano składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub korzystano z tzw. ulgi na start. Na przedstawienie dokumentów swojemu aktualnemu pracodawcy pracownik ma 24 miesiące.

Od 1 maja wnioski mogą składać pracownicy sektora prywatnego

Dotychczas ZUS wydał pracownikom sfery budżetowej ponad milion zaświadczeń potwierdzających tzw. stażowe. Nadal jednak składane są błędne wnioski, co skutkuje wydaniem decyzji odmownej.

Od 1 maja wnioski o wydanie zaświadczenia zaczną składać pracownicy zatrudnieni w podmiotach prywatnych. Aby uniknąć błędów we wniosku i przygotować się na kluczowe zmiany w sektorze prywatnym, ZUS zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach online.

Szkolenie adresowane jest do osób, które będą chciały złożyć wniosek, a nie do pracodawców. Podczas webinarów eksperci wyjaśnią, komu przysługuje zaświadczenie, dlaczego „stażowe” nie zmienia wysokości emerytury oraz jak prawidłowo wypełnić wniosek i kiedy musi być on złożony elektronicznie oraz jakie okresy pracy będą potwierdzone.

ZUS organizuje bezpłatne szkolenia online

Szkolenia odbędą się w dwóch terminach do wyboru:

  • 20 kwietnia o godz. 16.00 (zapisy do 17 kwietnia, do godz. 9.00)
  • 23 kwietnia o godz. 9.00 (zapisy do 22 kwietnia, do godz. 9.00)

Szkolenia są prowadzone online. Tak więc można połączyć się z ekspertem ZUS będąc w dowolnym miejscu w kraju czy na świecie.

Ważne

Warunkiem otrzymania linku do spotkania jest zgłoszenie udziału na adres e-mail: szkolenia_rybnik@zus.pl.

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest wypełnienie, podpisanie oraz przesłanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na wskazany w ramce powyżej adres e-mail. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.zus.pl w zakładce „Szkolenia i wydarzenia”.

Powiązane
Średnio 6,4 tys. zł miesięcznie otrzymują absolwenci studiów. Jakie warunki muszą spełniać, żeby tyle zarabiać?
Średnio 6,4 tys. zł miesięcznie otrzymują absolwenci studiów. Jakie warunki muszą spełniać, żeby tyle zarabiać?
Rząd walczy z biedą. Jest projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej
Rząd walczy z biedą. Jest projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej
Koniec z zasiłkiem chorobowym w razie pracy podczas zwolnienia. Zmiana zasad kontroli
Koniec z zasiłkiem chorobowym w razie pracy podczas zwolnienia. Zmiana zasad kontroli
Kadry
Ponad milion obcokrajowców w polskich firmach. Sprawdź, gdzie pracują najczęściej
14 kwi 2026

W ostatnim dniu października 2025 r. pracę w Polsce wykonywało 1 mln 139 tys. 400 cudzoziemców, tj. o 7,1 proc. więcej niż w tym samym miesiącu w 2024 r. – podał we wtorek GUS.
ZUS uruchomił nową aplikację mobilną. Zapewnia szybki dostęp do informacji i usług
14 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził kolejne rozwiązanie cyfrowe. Mobilna aplikacja mZUS dla Płatnika umożliwia szybki dostęp do najważniejszych informacji oraz do wybranych usług ZUS.
ZUS przesuwa wypłaty emerytur i rent: pieniądze jeszcze przed majówką. Nowe terminy kwietniowe i majowe
14 kwi 2026

ZUS przesuwa wypłaty emerytur i rent w kwietniu i maju 2026 r. Pieniądze zostaną wypłacone jeszcze przed majówką. Sprawdź, kogo dotyczą nowe terminy kwietniowe i majowe.
Dlaczego ponad połowa pracowników nie chce awansu?
14 kwi 2026

Dlaczego ponad połowa pracowników nie chce awansu? Coraz częściej spotykamy zjawisko job hugging - niskie zaangażowanie przy braku odejść z pracy. Pokolenie kanapki ma trudno, ponieważ łączy pracę z obowiązkami opiekuńczymi nad dziećmi i rodzicami. Kluczem jest dostrzeżenie tego przez pracodawcę i zaoferowanie odpowiedniego wsparcia.
Czterodniowego tygodnia pracy nie będzie. Choć chcą go wszyscy, pojawiła się niespodziewana przeszkoda – jaka
14 kwi 2026

Jako główny argument przeciwnicy wprowadzenia w Polsce czterodniowego tygodnia pracy wskazują, że nie da się skrócić o cały jeden dzień tygodnia pracy nie dezorganizując przy tym totalnie i gospodarki, i życia społecznego. Tymczasem główna bariera we wprowadzeniu wszystkich trzydniowych weekendów w pracy jest gdzież zupełnie indziej. I jest to zaskoczenie.
Do 2943,23 zł za urlop w czasie majówki. Sprawdź, czy skorzystasz z dofinansowania do wypoczynku
14 kwi 2026

Niektórym pracownikom przysługuje maksymalnie do 2943,23 zł za urlop w czasie majówki. Sprawdź, czy skorzystasz z dofinansowania do wypoczynku w 2026 roku.
Maj 2026 - dni wolne i godziny pracy
13 kwi 2026

Maj 2026 – dni wolne i godziny pracy czyli jaka jest norma godzin pracy w miesiącu. Kalendarz maja w 2026 roku zawiera 2 święta ustawowo wolne od pracy. Jedno z nich wypada w niedzielę. Czy to oznacza dodatkowy dzień wolny w tym miesiącu?

Średnio 6,4 tys. zł miesięcznie otrzymują absolwenci studiów. Jakie warunki muszą spełniać, żeby tyle zarabiać?
13 kwi 2026

Nawet 6,4 tys. zł miesięcznie może wynosić pensja absolwenta. Czy wszyscy niedawni studenci mają tak świetlane perspektywy? Wysokość ich wynagrodzenia zależy od kilku czynników. Jakich?
Benefity 2026: jak dziś wynagradzać pracowników? Jedna z największych zmian od lat
13 kwi 2026

Benefity 2026: jak dziś wynagradzać pracowników? W tym roku czeka nas jedna z największych zmian od lat. Co jest kluczowe w dopasowaniu dodatków pozapłacowych dla zatrudnionych będących w różnym wieku? Sprawdźmy informacje z rynku pracy.
