ZUS wydał już ponad milion zaświadczeń potwierdzających tzw. „stażowe”. Nadal jednak składane są nieprawidłowo sporządzone wnioski o wydanie zaświadczenia, co skutkuje wydaniem decyzji odmownej – było ich ponad 100 tys. Z tego powodu warto skorzystać z zaproszenia na bezpłatne szkolenia online o „stażowym”.

Przeliczanie stażu pracy

Nowe przepisy umożliwiające wliczanie do stażu pracy okresów zatrudnienia na innej podstawie niż umowa o pracę obowiązują od początku 2026 roku. Do stażu wliczane są m.in.:

REKLAMA

REKLAMA

okresy wykonywania umów-zleceń lub innych umów o świadczenie usług czy też umów agencyjnych ,

lub innych czy też , okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, współpracy z osobą prowadzącą tę działalność oraz czas jej zawieszenia w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Do stażu pracy wliczane są okresy sprzed wejścia w życie ustawy, pod warunkiem ich właściwego udokumentowania. ZUS potwierdza tylko wybrane okresy, m.in. te, w których opłacano składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub korzystano z tzw. ulgi na start. Na przedstawienie dokumentów swojemu aktualnemu pracodawcy pracownik ma 24 miesiące.

Od 1 maja wnioski mogą składać pracownicy sektora prywatnego

Dotychczas ZUS wydał pracownikom sfery budżetowej ponad milion zaświadczeń potwierdzających tzw. stażowe. Nadal jednak składane są błędne wnioski, co skutkuje wydaniem decyzji odmownej.

Od 1 maja wnioski o wydanie zaświadczenia zaczną składać pracownicy zatrudnieni w podmiotach prywatnych. Aby uniknąć błędów we wniosku i przygotować się na kluczowe zmiany w sektorze prywatnym, ZUS zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach online.

REKLAMA

Szkolenie adresowane jest do osób, które będą chciały złożyć wniosek, a nie do pracodawców. Podczas webinarów eksperci wyjaśnią, komu przysługuje zaświadczenie, dlaczego „stażowe” nie zmienia wysokości emerytury oraz jak prawidłowo wypełnić wniosek i kiedy musi być on złożony elektronicznie oraz jakie okresy pracy będą potwierdzone.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

ZUS organizuje bezpłatne szkolenia online

Szkolenia odbędą się w dwóch terminach do wyboru:

20 kwietnia o godz. 16.00 (zapisy do 17 kwietnia, do godz. 9.00)

(zapisy do 17 kwietnia, do godz. 9.00) 23 kwietnia o godz. 9.00 (zapisy do 22 kwietnia, do godz. 9.00)

Szkolenia są prowadzone online. Tak więc można połączyć się z ekspertem ZUS będąc w dowolnym miejscu w kraju czy na świecie.

Ważne Warunkiem otrzymania linku do spotkania jest zgłoszenie udziału na adres e-mail: szkolenia_rybnik@zus.pl.

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest wypełnienie, podpisanie oraz przesłanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na wskazany w ramce powyżej adres e-mail. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.zus.pl w zakładce „Szkolenia i wydarzenia”.