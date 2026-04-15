Kadry » Wiadomości » ZUS uruchomił nową aplikację mobilną. Zapewnia szybki dostęp do informacji i usług

ZUS uruchomił nową aplikację mobilną. Zapewnia szybki dostęp do informacji i usług

15 kwietnia 2026, 07:25
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
mZUS dla Płatnika aplikacja mobilna przedsiębiorcy płatkicy składek
ZUS uruchomił nową aplikację mobilną. Zapewnia szybki dostęp do informacji i usług
Shutterstock

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził kolejne rozwiązanie cyfrowe. Mobilna aplikacja mZUS dla Płatnika umożliwia szybki dostęp do najważniejszych informacji oraz do wybranych usług ZUS.

Nowa aplikacja - mZUS dla Płatnika

Od 14 kwietnia płatnicy składek mogą korzystać z nowej aplikacji mobilnej mZUS dla Płatnika. Dzięki niej przedsiębiorcy sprawdzą saldo w ZUS, zobaczą zwolnienia lekarskie pracowników czy wyślą wybrane wnioski – bezpośrednio z telefonu.

Z nowej aplikacji może skorzystać każdy przedsiębiorca, a także wskazany przez niego pełnomocnik (np. księgowy). Użytkownik aplikacji może korzystać zarówno ze swojego konta, jak i z kont, do których ma pełnomocnictwo.

Jakie są najważniejsze funkcje aplikacji

Za pomocą aplikacji mZUS dla Płatnika przedsiębiorcy mogą m.in.:

  • sprawdzić saldo na koncie płatnika,
  • zobaczyć informacje o zwolnieniach lekarskich pracowników (e-ZLA),
  • wysłać wybrane wnioski do ZUS, np. o zaświadczenie o niezaleganiu,
  • zgłosić umowę o dzieło (RUD),
  • samodzielnie utworzyć zaświadczenie z danymi z ZUS,
  • skontaktować się z infolinią ZUS jako klient uwierzytelniony,
  • umówić e-wizytę lub wizytę w placówce ZUS.

Aplikacja mZUS dla Płatnika została przetestowany przez przedsiębiorców i księgowych. Na podstawie ich opinii ZUS wprowadził zmiany, które miały wpływ na intuicyjność oraz wygodę korzystania z narzędzia.

Jak zacząć korzystać z aplikacji mZUS dla Płatnika

Aplikacja mZUS dla Płatnika jest dostępna na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS. Można ją pobrać wyłącznie ze sklepów Google Play oraz App Store. Aby korzystać z aplikacji, trzeba mieć aktywne konto płatnika w eZUS. Po jej zainstalowaniu na smartfonie lub tablecie wystarczy połączyć ją ze swoim kontem w eZUS.

Wprowadzenie aplikacji mZUS dla Płatnika to kolejny krok w rozwijaniu elektronicznych usług ZUS dla przedsiębiorców. Dzięki rozwiązaniom mobilnym część spraw można załatwić szybciej – bez konieczności logowania się do systemu na komputerze.

Źródło: ZUS
