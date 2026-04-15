Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził kolejne rozwiązanie cyfrowe. Mobilna aplikacja mZUS dla Płatnika umożliwia szybki dostęp do najważniejszych informacji oraz do wybranych usług ZUS.

Nowa aplikacja - mZUS dla Płatnika

Od 14 kwietnia płatnicy składek mogą korzystać z nowej aplikacji mobilnej mZUS dla Płatnika. Dzięki niej przedsiębiorcy sprawdzą saldo w ZUS, zobaczą zwolnienia lekarskie pracowników czy wyślą wybrane wnioski – bezpośrednio z telefonu.

Z nowej aplikacji może skorzystać każdy przedsiębiorca, a także wskazany przez niego pełnomocnik (np. księgowy). Użytkownik aplikacji może korzystać zarówno ze swojego konta, jak i z kont, do których ma pełnomocnictwo.

Jakie są najważniejsze funkcje aplikacji

Za pomocą aplikacji mZUS dla Płatnika przedsiębiorcy mogą m.in.:

sprawdzić saldo na koncie płatnika ,

, zobaczyć informacje o zwolnieniach lekarskich pracowników ( e-ZLA ),

), wysłać wybrane wnioski do ZUS , np. o zaświadczenie o niezaleganiu,

, np. o zaświadczenie o niezaleganiu, zgłosić umowę o dzieło (RUD),

samodzielnie utworzyć zaświadczenie z danymi z ZUS,

skontaktować się z infolinią ZUS jako klient uwierzytelniony,

umówić e-wizytę lub wizytę w placówce ZUS.

Aplikacja mZUS dla Płatnika została przetestowany przez przedsiębiorców i księgowych. Na podstawie ich opinii ZUS wprowadził zmiany, które miały wpływ na intuicyjność oraz wygodę korzystania z narzędzia.

Jak zacząć korzystać z aplikacji mZUS dla Płatnika

Aplikacja mZUS dla Płatnika jest dostępna na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS. Można ją pobrać wyłącznie ze sklepów Google Play oraz App Store. Aby korzystać z aplikacji, trzeba mieć aktywne konto płatnika w eZUS. Po jej zainstalowaniu na smartfonie lub tablecie wystarczy połączyć ją ze swoim kontem w eZUS.

Wprowadzenie aplikacji mZUS dla Płatnika to kolejny krok w rozwijaniu elektronicznych usług ZUS dla przedsiębiorców. Dzięki rozwiązaniom mobilnym część spraw można załatwić szybciej – bez konieczności logowania się do systemu na komputerze.