Trzynastka jest corocznym świadczeniem przysługującym pracownikom sfery finansów publicznych. Nie oznacza to jednak, że dodatkowe wynagrodzenie roczne zawsze zostanie im wypłacone. Obowiązujące przepisy przewidują sytuacje, w których pracownik straci prawo do tego świadczenia. Sprawdź, kogo to dotyczy.

Świadczenie dla pracowników sfery budżetowej

Coroczne świadczenie, potocznie zwane trzynastką, przysługuje pracownikom jednostek sfery budżetowej. Pod tą nazwą należy rozumieć pracowników m. in. pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej, urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, samorządowych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 8,5 proc. sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu tego roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. Wypłata następuje do 31 marca w roku kalendarzowym następującym po roku, za który przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy pozbawia trzynastki

Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej określa katalog sytuacji, w których pracownik straci prawo do trzynastki. Jedną z tych sytuacji jest nieusprawiedliwiona nieobecność trwająca dłużej niż dwa dni. Należy zwrócić uwagę, że dwa dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy nie spowodują utraty prawa do świadczenia. Dopiero trzeci dzień takiej nieobecności skutkuje brakiem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Można założyć, że bez znaczenia jest, czy nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika trwająca dłużej niż dwa dni miała charakter ciągły, czy była przerywana. Trzeci dzień nieobecności, bez względu na to, czy przypadnie bezpośrednio po dwóch dniach nieobecności nieusprawiedliwionej czy w terminie późniejszym, spowoduje utratę prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Stan nietrzeźwości to nie jest stan po użyciu alkoholu

Prawo do trzynastki można stracić w razie przyjścia do pracy w stanie nietrzeźwości. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nie przysługuje pracownikowi także wtedy, gdy przebywał on w zakładzie pracy w stanie nietrzeźwości.

Utratę prawa do świadczenia powoduje stwierdzenie stanu nietrzeźwości u pracownika – gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Należy to odróżnić od stanu po użyciu alkoholu - gdy zawartość alkoholu w organizmie pracownika wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Ważne Pracownik w stanie po użyciu alkoholu nie straci prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dyscyplinarne wydalenie urzędnika z pracy lub ze służby pozbawia trzynastki

Utrata prawa do wynagrodzenia rocznego może wynikać z wymierzenia pracownikowi kary dyscyplinarnej:

wydalenia z pracy ,

, wydalenia ze służby.

Karę dyscyplinarną wydalenia z pracy w urzędzie za naruszenie obowiązków pracownika ponoszą urzędnicy państwowi mianowani. Także urzędnicy służby cywilnej ponoszą karę dyscyplinarną wydalenia ze służby cywilnej, a pracownicy służby cywilnej – wydalenia z pracy w urzędzie.

Pracownik zwolniony dyscyplinarnie nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Prawo do trzynastki straci także pracownik, z którym umowa o pracę z jego winy została rozwiązana bez wypowiedzenia. Chodzi tu rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym w razie:

ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych; popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa , które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem; zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Należy pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia musi być podjęte w odpowiednim trybie. Mianowicie rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niezawinionych r przez pracownika nie spowoduje utraty przez niego prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Ważne Pracownik straci prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego tylko w razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy.

Podstawa prawna: