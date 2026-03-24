REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Zbliża się ostateczny termin wypłaty trzynastki. Nie każdy ją otrzyma

Zbliża się ostateczny termin wypłaty trzynastki. Nie każdy ją otrzyma

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 marca 2026, 07:38
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
pieniądze banknoty trzynastka dodatkowe wynagrodzenie roczne budżetówka wypłata 31 marca utrata prawa świadczenie pracownik
Zbliża się ostateczny termin wypłaty trzynastki. Nie każdy ją otrzyma
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Trzynastka jest corocznym świadczeniem przysługującym pracownikom sfery finansów publicznych. Nie oznacza to jednak, że dodatkowe wynagrodzenie roczne zawsze zostanie im wypłacone. Obowiązujące przepisy przewidują sytuacje, w których pracownik straci prawo do tego świadczenia. Sprawdź, kogo to dotyczy.

Świadczenie dla pracowników sfery budżetowej

Coroczne świadczenie, potocznie zwane trzynastką, przysługuje pracownikom jednostek sfery budżetowej. Pod tą nazwą należy rozumieć pracowników m. in. pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej, urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, samorządowych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 8,5 proc. sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu tego roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. Wypłata następuje do 31 marca w roku kalendarzowym następującym po roku, za który przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy pozbawia trzynastki

Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej określa katalog sytuacji, w których pracownik straci prawo do trzynastki. Jedną z tych sytuacji jest nieusprawiedliwiona nieobecność trwająca dłużej niż dwa dni. Należy zwrócić uwagę, że dwa dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy nie spowodują utraty prawa do świadczenia. Dopiero trzeci dzień takiej nieobecności skutkuje brakiem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Można założyć, że bez znaczenia jest, czy nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika trwająca dłużej niż dwa dni miała charakter ciągły, czy była przerywana. Trzeci dzień nieobecności, bez względu na to, czy przypadnie bezpośrednio po dwóch dniach nieobecności nieusprawiedliwionej czy w terminie późniejszym, spowoduje utratę prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

REKLAMA

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Autopromocja

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia

Sprawdź

Stan nietrzeźwości to nie jest stan po użyciu alkoholu

Prawo do trzynastki można stracić w razie przyjścia do pracy w stanie nietrzeźwości. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nie przysługuje pracownikowi także wtedy, gdy przebywał on w zakładzie pracy w stanie nietrzeźwości.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Utratę prawa do świadczenia powoduje stwierdzenie stanu nietrzeźwości u pracownika – gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Należy to odróżnić od stanu po użyciu alkoholu - gdy zawartość alkoholu w organizmie pracownika wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Ważne

Pracownik w stanie po użyciu alkoholu nie straci prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dyscyplinarne wydalenie urzędnika z pracy lub ze służby pozbawia trzynastki

Utrata prawa do wynagrodzenia rocznego może wynikać z wymierzenia pracownikowi kary dyscyplinarnej:

  • wydalenia z pracy,
  • wydalenia ze służby.

Karę dyscyplinarną wydalenia z pracy w urzędzie za naruszenie obowiązków pracownika ponoszą urzędnicy państwowi mianowani. Także urzędnicy służby cywilnej ponoszą karę dyscyplinarną wydalenia ze służby cywilnej, a pracownicy służby cywilnej – wydalenia z pracy w urzędzie.

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

Pracownik zwolniony dyscyplinarnie nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Prawo do trzynastki straci także pracownik, z którym umowa o pracę z jego winy została rozwiązana bez wypowiedzenia. Chodzi tu rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym w razie:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Należy pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia musi być podjęte w odpowiednim trybie. Mianowicie rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niezawinionych r przez pracownika nie spowoduje utraty przez niego prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Ważne

Pracownik straci prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego tylko w razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 560)
Powiązane
Dobra wiadomość: ZUS wcześniej wypłaci trzynastki. Emeryci i renciści otrzymają świadczenie przed Wielkanocą
Dobra wiadomość: ZUS wcześniej wypłaci trzynastki. Emeryci i renciści otrzymają świadczenie przed Wielkanocą
Którzy cudzoziemcy są uprawnieni do bezpłatnych świadczeń medycznych w Polsce?
Którzy cudzoziemcy są uprawnieni do bezpłatnych świadczeń medycznych w Polsce?
Dodatek stażowy: Czy pracownikowi przysługuje wyrównanie za udokumentowany staż pracy?
Dodatek stażowy: Czy pracownikowi przysługuje wyrównanie za udokumentowany staż pracy?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zbliża się ostateczny termin wypłaty trzynastki. Nie każdy ją otrzyma
24 mar 2026

Trzynastka jest corocznym świadczeniem przysługującym pracownikom sfery finansów publicznych. Nie oznacza to jednak, że dodatkowe wynagrodzenie roczne zawsze zostanie im wypłacone. Obowiązujące przepisy przewidują sytuacje, w których pracownik straci prawo do tego świadczenia. Sprawdź, kogo to dotyczy.
Rekrutacja 2026: co nowego w ogłoszeniach o pracę?
23 mar 2026

Rekrutacja w 2026 roku jest nieco utrudniona: co nowego obowiązuje w ogłoszeniach o pracę? Działy HR muszą dostosować treść ofert pracy do przepisów dotyczących dyrektywy o jawności płac. Chodzi przede wszystkim o neutralne nazwy stanowisk pracy. Co to w praktyce oznacza dla kadr?
Coraz więcej ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego. Dane ZUS zaskakują
23 mar 2026

Coraz więcej ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego. Dane ZUS zaskakują - nagła zmiana nastąpiła w 2023 r. Ile płatny jest urlop rodzicielski? Co zmieniło się w przepisach prawa pracy?
Jawność wynagrodzeń - czy Twoja firma jest na to gotowa? [Kawa z INFORLEX]
23 mar 2026

Transparentność wynagrodzeń coraz mocniej wchodzi do praktyki firm, działów HR i codziennego zarządzania. Wokół nowych obowiązków pojawia się jednak wiele pytań, wątpliwości i obaw. Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie online z cyklu Kawa z INFORLEX Jawność wynagrodzeń, podczas którego dwójka cenionych ekspertów: Katarzyna Gospodarowicz oraz Grzegorz Filipowicz wyjaśnią, co tak naprawdę oznacza jawność wynagrodzeń i jak przygotować organizację na nadchodzące zmiany.

REKLAMA

ZUS informuje o rentach z tytułu niezdolności do pracy. Raport pokazuje wyraźny trend
23 mar 2026

W 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał 40 076 rent z tytułu niezdolności do pracy. Z danych ZUS wynika, że liczba świadczeń wyraźnie rośnie wraz z wiekiem osób ubezpieczonych, a niemal dwie trzecie nowych rencistów stanowią mężczyźni. Najwięcej decyzji dotyczyło osób po 50 roku życia.
Dodatek stażowy: Czy pracownikowi przysługuje wyrównanie za udokumentowany staż pracy?
23 mar 2026

Wyższy dodatek stażowy powinien być wypłacany z uwzględnieniem daty 1 stycznia 2026 roku jako momentu uzyskania uprawnienia. Wyrównania za wcześniejsze lata udokumentowanego stażu pracodawca nie musi wypłacać.
Rewolucja w sporach z ZUS: sądy będą odsyłać nierzetelnie przygotowane sprawy z powrotem do urzędników
20 mar 2026

Czy po zmianie prawa łatwiej będzie wygrać z ZUS? Wszystko wskazuje na to, że tak. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (oznaczenie: UDER104), który gruntownie przebudowuje zasady rozstrzygania sporów ubezpieczeniowych. Propozycja znacząco rozszerza możliwości sądów w zakresie uchylania wadliwych decyzji ZUS i zwracania spraw do ponownego rozpatrzenia – szczególnie gdy organ dopuścił się poważnych błędów proceduralnych lub zaniechał zebrania niezbędnych dowodów. Czy ZUS będzie bardziej rozważny w przyznawaniu świadczeń czy też ich odbieraniu? Oby tak. Bo nie chodzi o to, aby dla zasady i dla większych wpływów do budżetu państwa utrudniać obywatelowi życie.
Polska się starzeje - dane są nieubłagane. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie seniorem
20 mar 2026

Z danych Unii Metropolii Polskich wynika, że do 2050 roku liczba seniorów w Polsce wzrośnie niemal o 2,5 miliona. Oznacza to, że co trzeci mieszkaniec naszego kraju będzie w wieku emerytalnym - jak podaje „GW".

REKLAMA

Przysługuje im od roku, a wielu wciąż nie wie. Tysiące rodziców już skorzystało
20 mar 2026

Niemal dokładnie rok temu w życie weszło nowe uprawnienie skierowane do rodziców, którzy po narodzinach muszą zmierzyć się z dłuższą hospitalizacją dziecka. Z danych ZUS wynika, że skorzystało z niego już ponad pięć tysięcy osób - ale spora grupa uprawnionych wciąż nie wie, że to świadczenie dotyczy właśnie ich.
Dodatkowy zasiłek macierzyński dla rodziców wcześniaków. ZUS wypłacił już tysiące świadczeń
20 mar 2026

Do końca ubiegłego roku 3,9 tys. rodziców wcześniaków pobrało zasiłek za czas uzupełniającego urlopu macierzyńskiego - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od stycznia do lutego 2026 roku świadczenie to otrzymywało 1,7 tys. osób.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA