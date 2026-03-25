REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » 73 proc. sprzętu nigdy nie wypożyczono. Co dalej z wypożyczalnią technologii wspomagających osoby niepełnosprawne?

73 proc. sprzętu nigdy nie wypożyczono. Co dalej z wypożyczalnią technologii wspomagających osoby niepełnosprawne?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 marca 2026, 09:06
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
niepełnosprawność zdrowie pomoc wypożyczalnia technologii wspomagającej osoby z niepełnosprawnościami PFRON osoby niepełnosprawne
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Do końca 2026 rogu zostanie wygaszony program „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”. Wypożyczalnia miała umożliwić bezpłatne korzystanie z urządzeń, które wspomagają osoby niepełnosprawne.

Wypożyczalnia technologii wspomagających osoby niepełnosprawne

Na posiedzeniu sejmowej Podkomisji stałej do spraw osób z niepełnosprawnościami i włączenia społecznego posłowie wysłuchali informacji w sprawie programu „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”. Centralna wypożyczalnia, którą uruchomiono w 2023 r. miała umożliwić bezpłatne korzystanie z urządzeń, które wspomagają osoby z niepełnosprawnościami. Poczta Polska podpisała umowę z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS) na dostarczanie sprzętu. Natomiast nabór i weryfikację wniosków prowadził Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami (PFRON).

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Programowych PFRON Bożena Borowiec poinformowała, że w październiku 2022 r. zakupiony został asortyment technologii wspomagających, z klauzulą tajności. Wówczas - jak powiedziała - wypożyczalnia jeszcze nie funkcjonowała. Podkreśliła, że na sprzęt wydano 96 mln zł.

Żaden wózek elektryczny nie został wypożyczony

Borowiec powiedziała, że w styczniu 2023, czyli gdzieś po upływie 3 miesięcy, został przyjęty przez Radę Nadzorczą program wypożyczalnia, ale to był raczej ramowy projekt programu. Dlatego, że wówczas jeszcze ustawa nie przewidywała możliwości współpracy PRON-u z RARS. Zaznaczyła, że takie zmiany w ustawie wprowadzone zostały w maju 2023 r.

- Po zmianie zarządu PFRON, gdzie widzieliśmy mankamenty tej wypożyczalni, usiłowaliśmy wspólnie z RARS znaleźć jakiś sposób, żeby sobie z tym poradzić - wskazała. Zaznaczyła, że według zapowiedzi, wypożyczalnia miała stanowić dostęp do najnowocześniejszych technologii, które są poza zasięgiem osób z niepełnosprawnością. Natomiast na te około 14,5 tys. asortymentu, 7100 to stanowią aparaty słuchowe, których wypożyczonych mamy około 20 proc.

REKLAMA

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Autopromocja

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia

Sprawdź

- Wiemy, że był w pewnym momencie powołany zespół do tego, żeby przygotować (...) asortyment do tej wypożyczalni, ale wtedy się okazało, że ten asortyment już jest i trzeba dostosować program do asortymentu, a nie asortyment do oczekiwań osób z niepełnosprawnościami - powiedziała.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Borowiec dodała, że w skład rezerwy wchodziły również m.in. skutery czy wózki elektryczne. Z tego asortymentu nic nie zostało jednak wypożyczone, ponieważ podczas składowania akumulatory nie były ładowane. Podkreśliła, że z ekspertyz na zlecenie PFRON wynika, że ponad 80 proc. tego sprzętu bez wymiany akumulatorów nie nadaje się do użytku. - Generalnie 73 proc. udostępnionej nam rezerwy strategicznej nigdy nie zostało wypożyczone - wskazała.

Wygaszanie wypożyczalni technologii wspomagających

Bożena Borowiec podkreśliła, że program został formalnie zamknięty 31 grudnia 2025 r. Obecnie trwa wygaszanie wypożyczalni. Do końca 2026 r. zabezpieczona została realizacja aktywnych umów i wniosków, które złożone zostały do końca 2025 r. - W tle wspólnie pracujemy nad tym, żeby ten sprzęt został wykorzystany w celu, na jaki zostały wydane środki publiczne, czyli żeby mogły z niego korzystać osoby potrzebujące - powiedziała Borowiec. Podkreśliła, że wymaga to jednak rozwiązań legislacyjnych.

Zastępca Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Andrzej Hawryluk podkreślił, że decyzje ws. zakupu asortymentu do wypożyczalni do dziś nie mogą być ujawnione. - Są prowadzone dwa postępowania prokuratorskie związane z zakupem (...) tego asortymentu i jego utrzymywania. Śledztwa trwają - zaznaczył.

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

Wcześniej, pełnomocnik rządu ds. osób z niepełnosprawnościami Maja Nowak poinformowała w odpowiedzi na interpelację poselską, że nad zabezpieczeniem dostępu do technologii wspomagających po zamknięciu programu współpracują MSWiA, RARS oraz PFRON. „Aktualnie podejmowane są działania mające na celu zabezpieczenie potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do technologii wspomagających po zakończeniu programu” - napisała Nowak w odpowiedzi opublikowanej 11 lutego.

Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Nowe przepisy dot. pobytu i pracy obywateli Ukrainy od 5 marca 2026 r.
25 mar 2026

Nowe przepisy dotyczące pobytu i pracy obywateli Ukrainy weszły w życie w dniu 5 marca 2026 r. Na jakich zasadach przysługuje czasowa ochrona? Do kiedy przedłużono legalny pobyt osób z Ukrainy w Polsce? Wszystkie najważniejsze informacje znajdują się w artykule.
REKLAMA

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA