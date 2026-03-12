Stażowe - sprawdź czy zrobiłeś to dobrze. Chodzi o wniosek USP

Stażowe – podpowiadamy co trzeba wiedzieć, żeby skutecznie odebrać dokument z ZUS i skorzystać z przywilejów jakie daje zaliczenie okresów zatrudnienia czy prowadzenia JDG - do stażu pracy.

Przez 5 lat pracowałeś na umowie zlecenia, a przez następne 7 lat prowadziłeś własną firmę? A może przez ostatnią dekadę pracowałaś jako osoba samozatrudniona? Zgodnie z dotychczasowym prawem te lata nie liczyły się do Twojego stażu pracy. Zdaniem MRPiPS było to niesprawiedliwe - zmieniono więc prawo. Nowe przepisy przewidują, że okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz pracy na podstawie umowy zlecenia będą wliczane do stażu pracy.

Ważne Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku w sektorze publicznym. W sektorze prywatnym wejdą w życie 6 miesięcy po ich opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Zmiany wprowadza: ustawa z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2025 poz. 1423).

Co daje stażowe?

Wielu pyta, a co właściwie wpływać będą dodatkowe lata wliczane do stażu pracy? Dodatkowe lata wliczane do stażu pracy będą wpływać m.in. na:

wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego;

wyższy dodatek stażowy;

nabycie prawa do nagrody jubileuszowej lub nabycie prawa do kolejnego, wyższego jej poziomu;

dostęp do większej liczby ofert pracy tam, gdzie wymagany jest konkretny staż pracy;

dłuższy okres wypowiedzenia umowy o pracę;

wyższą odprawę w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

Stażowe – odpowiedź na wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia dla celów doliczenia do stażu pracy (USP) - co dalej?

ZUS informuje, kiedy na Twoim koncie na eZUS pojawi się odpowiedź na wniosek USP, poinformujemy Cię o tym:

SMS-em na numer kontaktowy,

e-mailem na adres poczty elektronicznej,

powiadomieniem z aplikacji mobilnej mZUS, jeżeli masz ją zainstalowaną na swoim telefonie.

Do komunikacji wykorzystamy kanał zgodny z Twoimi preferencjami zapisanymi w zakładce [Ustawienia] -> [Ustawienia subskrypcji]. Powiadomienie za pośrednictwem mZUS otrzymasz, jeżeli w aplikacji mobilnej masz włączone [Powiadomienia dotyczące wiadomości]. Powiadomienie wyślemy Ci za każdym razem, gdy na Twoim koncie na eZUS pojawi się zaświadczenie lub decyzja o odmowie wydania zaświadczenia.

Stażowe - sprawdź czy zrobiłeś to dobrze. Chodzi o wniosek USP

Stażowe – odpowiedź na wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia dla celów doliczenia do stażu pracy (USP) - co dalej? Jak odebrać odpowiedź

Aby odebrać odpowiedź na wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia dla celów doliczenia do stażu pracy, wykonaj następujące kroki:

Zaloguj się na swoje konto na eZUS.

Przejdź do zakładki [Dokumenty i wiadomości].

Wybierz [Skrzynkę odbiorczą].

Wyświetli się lista dokumentów, które wymagają potwierdzenia odbioru. Wybierz jeden ze sposobów potwierdzenia (np. profilem PUE). Jeżeli pism jest kilka, powtórz tę czynność dla każdego z nich. Wszystkie pisma są teraz dostępne na [Liście dokumentów odebranych]. Zaznacz pismo, które chcesz wyświetlić, i kliknij przycisk [Szczegóły]. Pobierz załącznik - podpowiada ZUS.

Jeżeli masz pełnomocnika, który działa w Twoim imieniu na portalu eZUS, odpowiedź na wniosek USP będzie widoczna dla tej osoby

Na Twoim koncie odpowiedź będzie widoczna dopiero wówczas, gdy pełnomocnik odbierze ją w ciągu 14 dni. Pismo znajdziesz na [Liście dokumentów odebranych]. Jeżeli pełnomocnik nie odbierze pisma w ciągu 14 dni od jego otrzymania, po tym czasie zostanie ono automatycznie umieszczone na Twoim koncie na eZUS na [Liście dokumentów odebranych]. Jak sprawdzić, czy masz pełnomocnika? Zaloguj się na swoje konto na eZUS i przejdź do zakładki [Ustawienia] -> [Role i upoważnienia]. W polu [Udzielone upoważnienia] sprawdzisz, kto ma uprawnienia do działania w Twoim imieniu na portalu eZUS w roli „Ubezpieczony”.

Źródło: ZUS