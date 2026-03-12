Stażowe - sprawdź czy zrobiłeś to dobrze. Chodzi o wniosek USP

REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Stażowe – odpowiedź na wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia dla celów doliczenia do stażu pracy (USP) - co dalej?

Stażowe – odpowiedź na wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia dla celów doliczenia do stażu pracy (USP) - co dalej?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 marca 2026, 13:10
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Stażowe – odpowiedź na wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia dla celów doliczenia do stażu pracy (USP) - co dalej?
Stażowe – odpowiedź na wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia dla celów doliczenia do stażu pracy (USP) - co dalej?
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Stażowe – podpowiadamy co trzeba wiedzieć, żeby skutecznie odebrać dokument z ZUS i skorzystać z przywilejów jakie daje zaliczenie okresów zatrudnienia czy prowadzenia JDG - do stażu pracy.

Przez 5 lat pracowałeś na umowie zlecenia, a przez następne 7 lat prowadziłeś własną firmę? A może przez ostatnią dekadę pracowałaś jako osoba samozatrudniona? Zgodnie z dotychczasowym prawem te lata nie liczyły się do Twojego stażu pracy. Zdaniem MRPiPS było to niesprawiedliwe - zmieniono więc prawo. Nowe przepisy przewidują, że okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz pracy na podstawie umowy zlecenia będą wliczane do stażu pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku w sektorze publicznym. W sektorze prywatnym wejdą w życie 6 miesięcy po ich opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Zmiany wprowadza: ustawa z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2025 poz. 1423).

Co daje stażowe?

Wielu pyta, a co właściwie wpływać będą dodatkowe lata wliczane do stażu pracy? Dodatkowe lata wliczane do stażu pracy będą wpływać m.in. na:

  • wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego;
  • wyższy dodatek stażowy;
  • nabycie prawa do nagrody jubileuszowej lub nabycie prawa do kolejnego, wyższego jej poziomu;
  • dostęp do większej liczby ofert pracy tam, gdzie wymagany jest konkretny staż pracy;
  • dłuższy okres wypowiedzenia umowy o pracę;
  • wyższą odprawę w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

Stażowe – odpowiedź na wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia dla celów doliczenia do stażu pracy (USP) - co dalej?

ZUS informuje, kiedy na Twoim koncie na eZUS pojawi się odpowiedź na wniosek USP, poinformujemy Cię o tym:

  • SMS-em na numer kontaktowy,
  • e-mailem na adres poczty elektronicznej,
  • powiadomieniem z aplikacji mobilnej mZUS, jeżeli masz ją zainstalowaną na swoim telefonie.

Do komunikacji wykorzystamy kanał zgodny z Twoimi preferencjami zapisanymi w zakładce [Ustawienia] -> [Ustawienia subskrypcji]. Powiadomienie za pośrednictwem mZUS otrzymasz, jeżeli w aplikacji mobilnej masz włączone [Powiadomienia dotyczące wiadomości]. Powiadomienie wyślemy Ci za każdym razem, gdy na Twoim koncie na eZUS pojawi się zaświadczenie lub decyzja o odmowie wydania zaświadczenia.

REKLAMA

Stażowe - sprawdź czy zrobiłeś to dobrze. Chodzi o wniosek USP

Stażowe - sprawdź czy zrobiłeś to dobrze. Chodzi o wniosek USP

INFOR

Stażowe – odpowiedź na wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia dla celów doliczenia do stażu pracy (USP) - co dalej? Jak odebrać odpowiedź

Aby odebrać odpowiedź na wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia dla celów doliczenia do stażu pracy, wykonaj następujące kroki:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Zaloguj się na swoje konto na eZUS.
  • Przejdź do zakładki [Dokumenty i wiadomości].
  • Wybierz [Skrzynkę odbiorczą].

Wyświetli się lista dokumentów, które wymagają potwierdzenia odbioru. Wybierz jeden ze sposobów potwierdzenia (np. profilem PUE). Jeżeli pism jest kilka, powtórz tę czynność dla każdego z nich. Wszystkie pisma są teraz dostępne na [Liście dokumentów odebranych]. Zaznacz pismo, które chcesz wyświetlić, i kliknij przycisk [Szczegóły]. Pobierz załącznik - podpowiada ZUS.

Jeżeli masz pełnomocnika, który działa w Twoim imieniu na portalu eZUS, odpowiedź na wniosek USP będzie widoczna dla tej osoby

Na Twoim koncie odpowiedź będzie widoczna dopiero wówczas, gdy pełnomocnik odbierze ją w ciągu 14 dni. Pismo znajdziesz na [Liście dokumentów odebranych]. Jeżeli pełnomocnik nie odbierze pisma w ciągu 14 dni od jego otrzymania, po tym czasie zostanie ono automatycznie umieszczone na Twoim koncie na eZUS na [Liście dokumentów odebranych]. Jak sprawdzić, czy masz pełnomocnika? Zaloguj się na swoje konto na eZUS i przejdź do zakładki [Ustawienia] -> [Role i upoważnienia]. W polu [Udzielone upoważnienia] sprawdzisz, kto ma uprawnienia do działania w Twoim imieniu na portalu eZUS w roli „Ubezpieczony”.

Źródło: ZUS

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

POLECAMY: Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktyczne rozliczenia

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2025 poz. 1423)

Powiązane
Wystarczy jeden wniosek, by odzyskać średnio 29 000 zł z ZUS
Wystarczy jeden wniosek, by odzyskać średnio 29 000 zł z ZUS
Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w sobotę oraz w niedzielę obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin - czy taka propozycja wejdzie w KP?
Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w sobotę oraz w niedzielę obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin - czy taka propozycja wejdzie w KP?
Wypłata gwarantowana z ZUS: jednorazowe świadczenie pieniężne dla seniorów i nie tylko
Wypłata gwarantowana z ZUS: jednorazowe świadczenie pieniężne dla seniorów i nie tylko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
13 emerytura 2026 netto - kiedy wypłata? [Terminy]
12 mar 2026

13 emerytura w 2026 roku - ile wynosi netto? Nie trzeba składać wniosku o trzynastkę - przyznawana jest z urzędu. Wypłata trzynastki funkcjonuje od 2019 roku. Kiedy przewidywana jest w tym roku? Oto terminy wskazane przez ZUS.
Sejm uchwalił reformę PIP. Wszystko wskazuje na to, że inspektorzy pracy będą przekształcać umowy
12 mar 2026

W środę 11 marca 2026 r. Sejm uchwalił kontrowersyjną reformę PIP. Wszystko wskazuje na to, że inspektorzy pracy będą przekształcać umowy cywilnoprawne w umowy o pracę. Teraz prace nad ustawą prowadzone są w Senacie.
Zmiany w rachunkowości. Prezydent RP podpisał ustawę 11 marca 2026 r.
12 mar 2026

Została już ujawniona informacja w sprawie ustawy z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Chodzi o nowelizację, która wprowadza zmiany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.). Prezydent RP podpisał ustawę 11 marca 2026 r. a nowe przepisy niebawem w mocy! Na co powinny przygotować się firmy i spółki?
Co trzecia osoba nie ma zaufania do ZUS. Jak oszczędzają osoby w wieku przedemerytalnym?
12 mar 2026

Osoby w wieku przedemerytalnym starają się oszczędzać dodatkowe pieniądze na czas emerytury. Odkładana kwota zależy od zarobków. Sprawdź, gdzie osoby 50+ trzymają swoje oszczędności.

REKLAMA

Stażowe – odpowiedź na wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia dla celów doliczenia do stażu pracy (USP) - co dalej?
12 mar 2026

Stażowe – podpowiadamy co trzeba wiedzieć, żeby skutecznie odebrać dokument z ZUS i skorzystać z przywilejów jakie daje zaliczenie okresów zatrudnienia czy prowadzenia JDG - do stażu pracy.
Pracownicy po 50. roku życia są najbardziej wykluczeni na rynku pracy. Wyzwanie dla pracodawcy na 2026 r. - inkluzywne środowisko pracy
12 mar 2026

Z badań wynika, że pracownicy po 50. roku życia są najbardziej wykluczeni na rynku pracy. Różnorodność, włączająca kultura organizacyjna, zrozumienie i odpowiedzialne zarządzanie zespołami stają się w 2026 roku jednym z kluczowych wyzwań dla pracodawców. Czym jest prawdziwie inkluzywne miejsce pracy, jak postrzegają je Polacy i jak pracodawcy mogą dostosować strategie do zróżnicowanych potrzeb pracowników?
Więcej bezrobotnych w Polsce. Spokojnie, to tylko zmiana zasad rejestracji – uspokaja szefowa MRPiPS
12 mar 2026

W lutym br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 956,2 tys. osób, czyli o 109,6 tys. osób więcej, niż na koniec lutego 2025 r. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej skomentowała wyższą liczbę zarejestrowanych bezrobotnych - jej zdaniem w znacznej mierze to efekt zmian ustawowych.
Jak wypłacać nagrody jubileuszowe po zmianie zasad naliczania stażu pracy
12 mar 2026

Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują przepisy wprowadzające nowe zasady naliczania stażu pracy. Zarówno pracownicy jak i pracodawcy mają szereg wątpliwości odnośnie nabywania prawa do nagrody jubileuszowej. Czy dłuższy staż pracownika uprawnia go do żądania przeliczenia nagrody?

REKLAMA

Reforma PIP czeka na podpis prezydenta. MRPiPS apeluje o szybkie decyzje
12 mar 2026

Szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że jest gotowa odpowiedzieć prezydentowi Karolowi Nawrockiemu na wszystkie pytania dotyczące reformy PIP. Podkreśliła, że ze względu na terminy KPO, projekt powinien zostać podpisany przez prezydenta jak najszybciej.
Umowy o dzieło rekordowo krótkie. ZUS przedstawia pełny obraz sytuacji
12 mar 2026

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2025 r. zgłoszono blisko 1,3 mln umów o dzieło. Ich liczba była najniższa od 2021 r., a w porównaniu z 2024 r. zmniejszyła się o 6,5 proc. - poinformował w środowej informacji prasowej ZUS.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA