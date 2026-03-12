REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Czas pracy » Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w sobotę oraz w niedzielę obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin - czy taka propozycja wejdzie w KP?

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w sobotę oraz w niedzielę obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin - czy taka propozycja wejdzie w KP?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 marca 2026, 08:27
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wielkanoc
Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w sobotę oraz w niedzielę obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin - czy taka propozycja wejdzie w KP?
Roman Samborskyi
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Można powiedzieć, że trwa cicha batalia o dodatkowe dni wolne dla pracowników, w tym np. o wolne we wtorek po Wielkanocy. Jeśli Sejm i ostatecznie Prezydent przychylą się do tej propozycji, już w 2026 r., a jeśli nie to w 2027 r. "kalendarz pracowniczy" dni wolnych może wyglądać zupełnie inaczej. Sprawdź, o co toczy się gra i dlaczego przedsiębiorcy są przeciwni.

rozwiń >

Kiedy odbędą się święta wielkanocne w 2026?

Święta Wielkanocne, Wielkanoc, czyli Zmartwychwstanie Pańskie odbędzie się w 2026 r. w dniu 5 kwietnia (niedziela) oraz 6 kwietnia (poniedziałek). Jest świętem upamiętniającym zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

REKLAMA

REKLAMA

Wielkanoc - zmiany w kalendarzu i obrzędach. Watykan już ogłosił!

Jak podaje Vatican News oraz Konferencja Episkopatu Polski, Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych ujawnił program liturgii z udziałem papieża na najbliższe dwa miesiące - w tym na Święta Wielkanocne. Dla Papieża Leona XIV będzie to pierwszy Wielki Tydzień w trakcie jego pontyfikatu. Okazuje się, że Leon XIV powrócił do dawnej tradycji, czyli sprawowania Liturgii Wieczerzy Pańskiej w Bazylice Laterańskiej - to właśnie ta zmiana w kalendarzu i obrzędach. Dotąd Franciszek miał zwyczaj odprawiania wielkoczwartkowej mszy świętej w różnych miejscach, np. w więzieniu dla kobiet Rebibbia czy zakładzie karnym La Cas del Marmo. Zatem, w Niedzielę Palmową Leon XIV będzie przewodniczył liturgii na Placu św. Piotra. W Wielki Czwartek rano wraz z kapłanami rzymskiej diecezji odprawi Mszę św. Krzyżma, a wieczorem w Bazylice św. Jana na Lateranie Liturgię Wieczerzy Pańskiej. Z kolei w Wielki Piątek Leon XIV uczestniczyć będzie w Liturgii Męki Pańskiej w Bazylice św. Piotra oraz w Drodze Krzyżowej w Koloseum. Na Wielką Sobotę znów w Bazylice św. Piotra zaplanowano Wigilię Paschalną, której przewodniczyć będzie papież. W niedzielę Leon XIV odprawi mszę na Placu św. Piotra, a z balkonu Bazyliki Watykańskiej udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w sobotę oraz w niedzielę obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin - czy taka propozycja wejdzie w KP?

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w sobotę oraz w niedzielę obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin - czy taka propozycja wejdzie w KP?

Shutterstock

Jak wypadają święta wielkanocne w 2027?

Święta Wielkanocne w 2027 r. wypadają w dniu 28 marca (niedziela) i 29 marca (poniedziałek).

Zobacz również:

Na Wielkanoc dodatkowe wolne we wtorek, za Niedzielę Wielkanocną 5 kwietnia, nie tylko za sobotę – czy wejdzie?

W polskim parlamencie trwa dyskusja, która może odmienić sposób naliczania dni wolnych dla wszystkich zatrudnionych w naszym kraju. U źródła tej debaty leży z pozoru proste pytanie: dlaczego pracownik otrzymuje rekompensatę za święto wypadające w sobotę, ale już nie za to samo święto przypadające w niedzielę? Ta pozorna niespójność prawna stała się zarzewiem inicjatywy, która elektryzuje zarówno związki zawodowe, jak i środowiska pracodawców.

REKLAMA

Ważne

Wielkanocna rewolucja w kodeksie pracy? Ten przepis może zmienić życie milionów Polaków

Słychać coraz częściej pytania: czy za niedzielę Wielkanocną, 5 kwietnia 2026 r. będzie dodatkowe wolne, np. we wtorek, bo to święto wypada w niedzielę - a nowa propozycja przepisów wskazuje, że dzień wolny jest oddawany nie tylko za sobotę a także za niedzielę. Jak będzie?

Niedziela gorsza od soboty? Absurd w polskim prawie pracy

Obecne regulacje zawarte w Kodeksie pracy zawierają przepis, który dla wielu może wydawać się nielogiczny. Artykuł 130 paragraf 2 Kodeksy pracy stanowi jednoznacznie, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Kluczowe są tutaj słowa "w innym dniu niż niedziela".

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W praktyce oznacza to następującą sytuację: gdy np. Święto Niepodległości czy Boże Narodzenie wypadnie w sobotę, pracownik ma prawo odebrać dodatkowy dzień wolny w ramach swojego okresu rozliczeniowego. Pracodawca musi mu to umożliwić. Jednakże gdy dokładnie to samo święto przypadnie w niedzielę – żadna rekompensata nie przysługuje. Dla większości zatrudnionych różnica jest czysto teoretyczna, ponieważ zarówno w sobotę, jak i w niedzielę i tak nie pracują. Mimo to prawo traktuje te sytuacje diametralnie odmiennie.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w sobotę oraz w niedzielę obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin - czy taka propozycja wejdzie w KP?

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w sobotę oraz w niedzielę obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin - czy taka propozycja wejdzie w KP?

Shutterstock

Organizacja o wymownej nazwie "Można Lepiej!" postanowiła zmierzyć się z tym problemem. Złożyła w Sejmie oficjalną petycję, w której domaga się wyrównania zasad obowiązujących przy świętach przypadających w weekend - ogólnie, zatem i w sobotę i w niedzielę. Ich argumentacja opiera się na fundamentalnej zasadzie sprawiedliwości i równego traktowania wszystkich pracowników.

Autorzy petycji wskazują, że wspomniany przepis został wprowadzony ponad dwie dekady temu i miał na celu przede wszystkim ochronę osób, które muszą pracować w dni świąteczne. W tamtym czasie ustawodawca skupił się głównie na dniach formalnie roboczych. Niedziela, jako dzień tradycyjnie wolny od pracy, została potraktowana odrębnie. Jednak z perspektywy współczesnego pracownika różnica ta jest niezrozumiała i niesprawiedliwa.

"W czym niedziela jest gorsza od soboty?"

"W czym niedziela jest gorsza od soboty?" – pytają retorycznie twórcy inicjatywy, trafiając w sedno problemu. Podkreślają również, że ich propozycja wcale nie oznacza skracania czasu pracy ani automatycznego zwiększania liczby dni wolnych w skali roku. Chodzi wyłącznie o wprowadzenie spójności do obowiązujących regulacji.

Przykład

Inicjatorzy petycji przytaczają konkretny przykład z nieodległej przyszłości. Rok 2026 przyniesie aż trzy święta państwowe wypadające dokładnie w niedzielę. Pierwszym z nich będzie Niedziela Wielkanocna przypadająca piątego kwietnia. Następnie trzeciego maja Polacy będą obchodzić Święto Konstytucji, które również wypadnie w niedzielę. Na koniec pierwszego listopada, czyli w dzień Wszystkich Świętych, kalendarz ponownie wskaże niedzielę.

Przy obecnych przepisach żadne z tych świąt nie wpłynie na wymiar czasu pracy zatrudnionych. Pracownicy nie otrzymają za nie żadnej rekompensaty. Gdyby jednak te same daty przypadły na sobotę, każdy zatrudniony mógłby odebrać dodatkowy dzień wolny. W ostatnich latach taka sytuacja zdarzała się wielokrotnie i nikogo specjalnie nie dziwiła.

Fundacja argumentuje, że gdyby rozszerzyć obowiązującą zasadę również na niedziele, liczba dni wolnych od pracy w każdym roku kalendarzowym byłaby identyczna. To rozwiązanie wydaje się nie tylko sprawiedliwe, ale również logiczne z punktu widzenia planowania zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w sobotę oraz w niedzielę obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin - czy taka propozycja wejdzie w KP? Głos przedsiębiorców – stanowcze "nie" dla kolejnych wolnych

Inicjatywa fundacji spotkała się z natychmiastową i zdecydowaną reakcją środowisk biznesowych. Pracodawcy nie kryją swojego sceptycyzmu, a momentami wręcz oburzenia. Jeszcze nie opadły emocje związane z wprowadzeniem wolnej Wigilii – pierwszej w historii Polski – a już pojawiają się kolejne propozycje zwiększenia liczby dni wolnych od pracy.

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan wskazują na fundamentalny problem polskiej gospodarki. Pod względem produktywności nasz kraj wciąż pozostaje daleko w tyle za państwami Europy Zachodniej. Eksperci przypominają, że polscy pracownicy mają już do dyspozycji wolne weekendy, urlopy wypoczynkowe, dni świąteczne oraz średnio dwanaście dni rocznie z tytułu zwolnień chorobowych. Po zsumowaniu wszystkich tych elementów okazuje się, że przeciętny Polak pracuje nieco ponad dwieście dni w roku.

Środowiska biznesowe podnoszą również argument aktualnej sytuacji ekonomicznej kraju. Wskaźniki bezrobocia, szczególnie wśród młodych ludzi, budzą coraz większy niepokój. W takich okolicznościach dyskusja o dodatkowych dniach wolnych od pracy wydaje się niektórym ekonomistom nieodpowiedzialna.

Wyrok Sądu Najwyższego dotyczący wolnego dnia z tytułu święta przypadającego w inny dzień niż niedziela w przypadku nauczycieli

Warto poruszyć jeszcze ciekawe postanowienie SN z 13 czerwca 2018 r., sygn. III PZP 2/18. Wnioski są takie, że artykuł 130 § 2 KP nie może mieć zastosowania do nauczycieli, niezależnie od tego, czy są zatrudnieni w placówce feryjnej, czy nieferyjnej. Wyklucza to struktura czasu pracy nauczycieli, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w placówce są tylko jednym z elementów czasu pracy, natomiast pozostałe (np. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym) nie dają się w sposób precyzyjny ewidencjonować. Nie można też odpowiednio stosować art. 130 § 2 KP, gdyż wyklucza to brzmienie art. 91c ust. 1 KartaNauczU. Nawet gdyby doszło do próby odpowiedniego zastosowania, wówczas nie byłoby jasne, w jakim zakresie należałoby zmniejszyć nauczycielowi czas pracy, gdyż pensum dydaktyczne jest ustalone ustawowo. Zatem, nauczycielom nie przysługuje wolny dzień z tytułu święta przypadającego w inny dzień niż niedziela.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w sobotę oraz w niedzielę obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin - czy taka propozycja wejdzie w KP? Co dalej z petycją? Sejm analizuje sprawę

Petycja Fundacji "Można Lepiej!" trafiła do sejmowych komisji, gdzie będzie przedmiotem dalszych prac i analiz. Droga legislacyjna bywa długa i kręta, a ostateczny kształt ewentualnych zmian może znacząco odbiegać od pierwotnych założeń inicjatorów. Należy pamiętać, że petycja to dopiero początek procesu. Nawet jeśli parlamentarzyści przychylnie spojrzą na przedstawione argumenty, konieczne będzie przygotowanie projektu ustawy, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz debaty parlamentarnej. Na każdym z tych etapów propozycja może zostać zmodyfikowana lub odrzucona. Zwolennicy zmian liczą jednak, że argument sprawiedliwości i równego traktowania pracowników przemówi do ustawodawcy. Podkreślają, że ich postulat nie jest radykalny – nie chodzi o wprowadzanie nowych świąt ani o skracanie tygodnia pracy, chodzi wyłącznie o logiczną spójność istniejących już regulacji.

POELCAMY: KODEKS PRACY 2026

Powiązane
Od 15 marca będą niedziele handlowe w 150 miejscowościach. Nowe prawo weszło w życie
Od 15 marca będą niedziele handlowe w 150 miejscowościach. Nowe prawo weszło w życie
Raport ZUS: Umowy o dzieło – coraz rzadsze, krótsze i zgłaszane elektronicznie
Raport ZUS: Umowy o dzieło – coraz rzadsze, krótsze i zgłaszane elektronicznie
ZUS na Wielkanoc wypłaci seniorom świadczenia - nawet 1800 zł dodatkowo
ZUS na Wielkanoc wypłaci seniorom świadczenia - nawet 1800 zł dodatkowo
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Więcej bezrobotnych w Polsce. Spokojnie, to tylko zmiana zasad rejestracji – uspokaja szefowa MRPiPS
12 mar 2026

W lutym br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 956,2 tys. osób, czyli o 109,6 tys. osób więcej, niż na koniec lutego 2025 r. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej skomentowała wyższą liczbę zarejestrowanych bezrobotnych - jej zdaniem w znacznej mierze to efekt zmian ustawowych.
Jak wypłacać nagrody jubileuszowe po zmianie zasad naliczania stażu pracy
12 mar 2026

Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują przepisy wprowadzające nowe zasady naliczania stażu pracy. Zarówno pracownicy jak i pracodawcy mają szereg wątpliwości odnośnie nabywania prawa do nagrody jubileuszowej. Czy dłuższy staż pracownika uprawnia go do żądania przeliczenia nagrody?
Umowy o dzieło rekordowo krótkie. ZUS przedstawia pełny obraz sytuacji
12 mar 2026

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2025 r. zgłoszono blisko 1,3 mln umów o dzieło. Ich liczba była najniższa od 2021 r., a w porównaniu z 2024 r. zmniejszyła się o 6,5 proc. - poinformował w środowej informacji prasowej ZUS.
Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w sobotę oraz w niedzielę obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin - czy taka propozycja wejdzie w KP?
12 mar 2026

Można powiedzieć, że trwa cicha batalia o dodatkowe dni wolne dla pracowników, w tym np. o wolne we wtorek po Wielkanocy. Jeśli Sejm i ostatecznie Prezydent przychylą się do tej propozycji, już w 2026 r., a jeśli nie to w 2027 r. "kalendarz pracowniczy" dni wolnych może wyglądać zupełnie inaczej. Sprawdź, o co toczy się gra i dlaczego przedsiębiorcy są przeciwni.

REKLAMA

Webinar: Klauzule poufności w umowach o pracę + certyfikat gwarantowany
12 mar 2026

Praktyczny webinar „Klauzule poufności w umowach o pracę” poprowadzą partnerki w kancelarii GKR Legal: Renata Bugiel i Justyna Burska oraz prawniczka Martyna Kałdonek. Uczestnicy dowiedzą się, jakie są granice obowiązku poufności oraz jak zabezpieczyć interesy organizacji w praktyce. Każdy z uczestników może otrzymać imienny certyfikat i roczny nielimitowany dostęp do retransmisji webinaru wraz z materiałami dodatkowymi.
Czy okres wypowiedzenia wlicza się do stażu pracy?
12 mar 2026

To jedno z częściej pojawiających się pytań zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców – szczególnie w kontekście zakończenia współpracy i kwestii rozliczeń. Często wątpliwości dotyczą tego, czy czas trwania wypowiedzenia umowy o pracę – niezależnie od jego długości – należy uwzględniać w ogólnym stażu pracy pracownika.
Raport ZUS: Umowy o dzieło – coraz rzadsze, krótsze i zgłaszane elektronicznie
11 mar 2026

W 2025 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłoszono blisko 1,3 mln umów o dzieło. Dane z rejestru ZUS pokazują, że umowy te są najczęściej zawierane na bardzo krótko – często tylko na jeden dzień – a zdecydowana większość zgłoszeń trafia do ZUS drogą elektroniczną. Co jeszcze pokazują dane z raportu? Poniżej szczegółowa analiza.
Areszty i więzienia szukają funkcjonariuszy i pracowników. Co oferują kandydatom?
12 mar 2026

Praca w aresztach i więzieniach z pewnością jest ciężka i wymagająca. Jakich warunków mogą spodziewać funkcjonariusze Służby Więziennej oraz pracownicy cywilni zatrudnieni w aresztach śledczych i zakładach karnych? Sprawdzamy oferty pracy w placówkach penitencjarnych.

REKLAMA

Nowe kwoty dodatków do emerytury, renty i innych świadczeń z ZUS od marca 2026 r. [Tabela]
11 mar 2026

Ile wynoszą nowe kwoty dodatków do emerytury, renty i jaka jest wysokość innych świadczeń z ZUS takich świadczenie honorowe oraz ratownicze od marca 2026 r.? Oto dane z najnowszych komunikatów Prezesa ZUS w tabeli.
Renta wdowia – kryteria przyznania i limit wysokości świadczenia. Co się zmieni?
12 mar 2026

Renta wdowia jest świadczeniem umożliwiającym łączenie własnej emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Świadczenia te podlegają waloryzacji, a maksymalna kwota renty wdowiej jest ograniczona limitem.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA