Można powiedzieć, że trwa cicha batalia o dodatkowe dni wolne dla pracowników, w tym np. o wolne we wtorek po Wielkanocy. Jeśli Sejm i ostatecznie Prezydent przychylą się do tej propozycji, już w 2026 r., a jeśli nie to w 2027 r. "kalendarz pracowniczy" dni wolnych może wyglądać zupełnie inaczej. Sprawdź, o co toczy się gra i dlaczego przedsiębiorcy są przeciwni.



Kiedy odbędą się święta wielkanocne w 2026?

Święta Wielkanocne, Wielkanoc, czyli Zmartwychwstanie Pańskie odbędzie się w 2026 r. w dniu 5 kwietnia (niedziela) oraz 6 kwietnia (poniedziałek). Jest świętem upamiętniającym zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Wielkanoc - zmiany w kalendarzu i obrzędach. Watykan już ogłosił!

Jak podaje Vatican News oraz Konferencja Episkopatu Polski, Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych ujawnił program liturgii z udziałem papieża na najbliższe dwa miesiące - w tym na Święta Wielkanocne. Dla Papieża Leona XIV będzie to pierwszy Wielki Tydzień w trakcie jego pontyfikatu. Okazuje się, że Leon XIV powrócił do dawnej tradycji, czyli sprawowania Liturgii Wieczerzy Pańskiej w Bazylice Laterańskiej - to właśnie ta zmiana w kalendarzu i obrzędach. Dotąd Franciszek miał zwyczaj odprawiania wielkoczwartkowej mszy świętej w różnych miejscach, np. w więzieniu dla kobiet Rebibbia czy zakładzie karnym La Cas del Marmo. Zatem, w Niedzielę Palmową Leon XIV będzie przewodniczył liturgii na Placu św. Piotra. W Wielki Czwartek rano wraz z kapłanami rzymskiej diecezji odprawi Mszę św. Krzyżma, a wieczorem w Bazylice św. Jana na Lateranie Liturgię Wieczerzy Pańskiej. Z kolei w Wielki Piątek Leon XIV uczestniczyć będzie w Liturgii Męki Pańskiej w Bazylice św. Piotra oraz w Drodze Krzyżowej w Koloseum. Na Wielką Sobotę znów w Bazylice św. Piotra zaplanowano Wigilię Paschalną, której przewodniczyć będzie papież. W niedzielę Leon XIV odprawi mszę na Placu św. Piotra, a z balkonu Bazyliki Watykańskiej udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w sobotę oraz w niedzielę obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin - czy taka propozycja wejdzie w KP? Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w sobotę oraz w niedzielę obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin - czy taka propozycja wejdzie w KP? Shutterstock

Jak wypadają święta wielkanocne w 2027?

Święta Wielkanocne w 2027 r. wypadają w dniu 28 marca (niedziela) i 29 marca (poniedziałek).

Na Wielkanoc dodatkowe wolne we wtorek, za Niedzielę Wielkanocną 5 kwietnia, nie tylko za sobotę – czy wejdzie?

W polskim parlamencie trwa dyskusja, która może odmienić sposób naliczania dni wolnych dla wszystkich zatrudnionych w naszym kraju. U źródła tej debaty leży z pozoru proste pytanie: dlaczego pracownik otrzymuje rekompensatę za święto wypadające w sobotę, ale już nie za to samo święto przypadające w niedzielę? Ta pozorna niespójność prawna stała się zarzewiem inicjatywy, która elektryzuje zarówno związki zawodowe, jak i środowiska pracodawców.

Ważne Wielkanocna rewolucja w kodeksie pracy? Ten przepis może zmienić życie milionów Polaków Słychać coraz częściej pytania: czy za niedzielę Wielkanocną, 5 kwietnia 2026 r. będzie dodatkowe wolne, np. we wtorek, bo to święto wypada w niedzielę - a nowa propozycja przepisów wskazuje, że dzień wolny jest oddawany nie tylko za sobotę a także za niedzielę. Jak będzie?

Niedziela gorsza od soboty? Absurd w polskim prawie pracy

Obecne regulacje zawarte w Kodeksie pracy zawierają przepis, który dla wielu może wydawać się nielogiczny. Artykuł 130 paragraf 2 Kodeksy pracy stanowi jednoznacznie, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Kluczowe są tutaj słowa "w innym dniu niż niedziela".

W praktyce oznacza to następującą sytuację: gdy np. Święto Niepodległości czy Boże Narodzenie wypadnie w sobotę, pracownik ma prawo odebrać dodatkowy dzień wolny w ramach swojego okresu rozliczeniowego. Pracodawca musi mu to umożliwić. Jednakże gdy dokładnie to samo święto przypadnie w niedzielę – żadna rekompensata nie przysługuje. Dla większości zatrudnionych różnica jest czysto teoretyczna, ponieważ zarówno w sobotę, jak i w niedzielę i tak nie pracują. Mimo to prawo traktuje te sytuacje diametralnie odmiennie.

Organizacja o wymownej nazwie "Można Lepiej!" postanowiła zmierzyć się z tym problemem. Złożyła w Sejmie oficjalną petycję, w której domaga się wyrównania zasad obowiązujących przy świętach przypadających w weekend - ogólnie, zatem i w sobotę i w niedzielę. Ich argumentacja opiera się na fundamentalnej zasadzie sprawiedliwości i równego traktowania wszystkich pracowników.

Autorzy petycji wskazują, że wspomniany przepis został wprowadzony ponad dwie dekady temu i miał na celu przede wszystkim ochronę osób, które muszą pracować w dni świąteczne. W tamtym czasie ustawodawca skupił się głównie na dniach formalnie roboczych. Niedziela, jako dzień tradycyjnie wolny od pracy, została potraktowana odrębnie. Jednak z perspektywy współczesnego pracownika różnica ta jest niezrozumiała i niesprawiedliwa.

"W czym niedziela jest gorsza od soboty?"

"W czym niedziela jest gorsza od soboty?" – pytają retorycznie twórcy inicjatywy, trafiając w sedno problemu. Podkreślają również, że ich propozycja wcale nie oznacza skracania czasu pracy ani automatycznego zwiększania liczby dni wolnych w skali roku. Chodzi wyłącznie o wprowadzenie spójności do obowiązujących regulacji.

Przykład Inicjatorzy petycji przytaczają konkretny przykład z nieodległej przyszłości. Rok 2026 przyniesie aż trzy święta państwowe wypadające dokładnie w niedzielę. Pierwszym z nich będzie Niedziela Wielkanocna przypadająca piątego kwietnia. Następnie trzeciego maja Polacy będą obchodzić Święto Konstytucji, które również wypadnie w niedzielę. Na koniec pierwszego listopada, czyli w dzień Wszystkich Świętych, kalendarz ponownie wskaże niedzielę.

Przy obecnych przepisach żadne z tych świąt nie wpłynie na wymiar czasu pracy zatrudnionych. Pracownicy nie otrzymają za nie żadnej rekompensaty. Gdyby jednak te same daty przypadły na sobotę, każdy zatrudniony mógłby odebrać dodatkowy dzień wolny. W ostatnich latach taka sytuacja zdarzała się wielokrotnie i nikogo specjalnie nie dziwiła.

Fundacja argumentuje, że gdyby rozszerzyć obowiązującą zasadę również na niedziele, liczba dni wolnych od pracy w każdym roku kalendarzowym byłaby identyczna. To rozwiązanie wydaje się nie tylko sprawiedliwe, ale również logiczne z punktu widzenia planowania zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w sobotę oraz w niedzielę obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin - czy taka propozycja wejdzie w KP? Głos przedsiębiorców – stanowcze "nie" dla kolejnych wolnych

Inicjatywa fundacji spotkała się z natychmiastową i zdecydowaną reakcją środowisk biznesowych. Pracodawcy nie kryją swojego sceptycyzmu, a momentami wręcz oburzenia. Jeszcze nie opadły emocje związane z wprowadzeniem wolnej Wigilii – pierwszej w historii Polski – a już pojawiają się kolejne propozycje zwiększenia liczby dni wolnych od pracy.

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan wskazują na fundamentalny problem polskiej gospodarki. Pod względem produktywności nasz kraj wciąż pozostaje daleko w tyle za państwami Europy Zachodniej. Eksperci przypominają, że polscy pracownicy mają już do dyspozycji wolne weekendy, urlopy wypoczynkowe, dni świąteczne oraz średnio dwanaście dni rocznie z tytułu zwolnień chorobowych. Po zsumowaniu wszystkich tych elementów okazuje się, że przeciętny Polak pracuje nieco ponad dwieście dni w roku.

Środowiska biznesowe podnoszą również argument aktualnej sytuacji ekonomicznej kraju. Wskaźniki bezrobocia, szczególnie wśród młodych ludzi, budzą coraz większy niepokój. W takich okolicznościach dyskusja o dodatkowych dniach wolnych od pracy wydaje się niektórym ekonomistom nieodpowiedzialna.

Wyrok Sądu Najwyższego dotyczący wolnego dnia z tytułu święta przypadającego w inny dzień niż niedziela w przypadku nauczycieli

Warto poruszyć jeszcze ciekawe postanowienie SN z 13 czerwca 2018 r., sygn. III PZP 2/18. Wnioski są takie, że artykuł 130 § 2 KP nie może mieć zastosowania do nauczycieli, niezależnie od tego, czy są zatrudnieni w placówce feryjnej, czy nieferyjnej. Wyklucza to struktura czasu pracy nauczycieli, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w placówce są tylko jednym z elementów czasu pracy, natomiast pozostałe (np. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym) nie dają się w sposób precyzyjny ewidencjonować. Nie można też odpowiednio stosować art. 130 § 2 KP, gdyż wyklucza to brzmienie art. 91c ust. 1 KartaNauczU. Nawet gdyby doszło do próby odpowiedniego zastosowania, wówczas nie byłoby jasne, w jakim zakresie należałoby zmniejszyć nauczycielowi czas pracy, gdyż pensum dydaktyczne jest ustalone ustawowo. Zatem, nauczycielom nie przysługuje wolny dzień z tytułu święta przypadającego w inny dzień niż niedziela.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w sobotę oraz w niedzielę obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin - czy taka propozycja wejdzie w KP? Co dalej z petycją? Sejm analizuje sprawę

Petycja Fundacji "Można Lepiej!" trafiła do sejmowych komisji, gdzie będzie przedmiotem dalszych prac i analiz. Droga legislacyjna bywa długa i kręta, a ostateczny kształt ewentualnych zmian może znacząco odbiegać od pierwotnych założeń inicjatorów. Należy pamiętać, że petycja to dopiero początek procesu. Nawet jeśli parlamentarzyści przychylnie spojrzą na przedstawione argumenty, konieczne będzie przygotowanie projektu ustawy, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz debaty parlamentarnej. Na każdym z tych etapów propozycja może zostać zmodyfikowana lub odrzucona. Zwolennicy zmian liczą jednak, że argument sprawiedliwości i równego traktowania pracowników przemówi do ustawodawcy. Podkreślają, że ich postulat nie jest radykalny – nie chodzi o wprowadzanie nowych świąt ani o skracanie tygodnia pracy, chodzi wyłącznie o logiczną spójność istniejących już regulacji.