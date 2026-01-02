Styczeń 2026: darmowy kalendarz do druku (PDF)

Styczeń 2026: kalendarz do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Styczeń 2026 roku ma aż 11 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują w pierwszym miesiącu roku? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc.

Styczeń 2026 - kalendarz dni wolnych od pracy

Styczeń ma 31 dni. W pierwszym miesiącu roku, mamy 2 czerwone kartki w kalendarzu. Wolne są wszystkie niedziele miesiąca, a także dodatkowy dzień w tygodniu wynikający z zasady prawa pracy przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Zwykle jest to sobota. W styczniu 2026 r. są 4 pełne weekendy oraz jedna dodatkowa sobota (5 sobót i 4 niedziele), a więc 9 dni wolnych od pracy. Oprócz weekendów, zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o dniach wolnych od pracy, mamy 2 święta wolne od pracy:

Nowy Rok: 1 stycznia 2026 r. (czwartek)

1 stycznia wypada w tym roku w czwartek. Warto więc wziąć urlop dnia 2 stycznia w piątek, aby przedłużyć w ten sposób pierwszy weekend roku. Dodatkowo biorąc wolne na dzień 5 stycznia czyli poniedziałek, weekend przedłuża się o kolejne dwa dni. Można mieć wolne od 1 do 6 stycznia czyli 6 dni. Niektórzy pracodawcy przyznają swoim pracownikom dodatkowy dzień wolny w formie benefitu pozapłacowego dnia 31 grudnia czyli w Sylwestra. Takie osoby będą miały aż 7 dni wolnego na przełomie 2025 i 2026 roku.

Styczeń 2026 - ważne dni w kalendarzu

W styczniu oprócz weekendów i wspomnianych świąt ustawowo wolnych od pracy warto wymienić dodatkowe 2 tradycyjne święta:

21 stycznia 2026 r. (środa) - Dzień Babci

22 stycznia 2026 r. (czwartek) - Dzień Dziadka

Co więcej, w styczniu mamy niedzielę handlową. To ostatnia niedziela miesiąca, która wypada 25 stycznia 2026 r.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni: Art. 7. [Wyłączenie stosowania zakazu] 1. Zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje w: 1) kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia; 2) niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy; 3) ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu. 1a. (uchylony) 1b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, pracownik lub zatrudniony może wykonywać pracę w handlu oraz wykonywać czynności związane z handlem nie więcej niż w dwie niedziele. 2. Jeżeli w niedzielę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przypada święto, przepis art. 5 stosuje się.

Styczeń 2026 - darmowy kalendarz do druku pdf

Pobierz darmowy kalendarz stycznia i wydrukuj:

styczeń 2025 kalendarz do druku styczeń 2025 kalendarz do druku INFOR

styczeń 2026 kalendarz do druku pdf styczeń 2026 kalendarz do druku pdf

*W styczniu 2026 r. jest niedziela handlowa: 25 stycznia 2026 r.

Styczeń - przysłowia ludowe związane z kalendarzem

Przysłowia i ludowe powiedzenia związane z styczniem:

Styczeń rok stary z nowym styka, czasem zimnem do kości przenika, czasem w błocie utyka.

Nowy Rok pogodny, zbiór będzie dorodny.

Gdy Makary (2 stycznia) pogodny, cały styczeń chłodny.

Styczeń zamglony, marzec zaśnieżony.

Na Trzech Króli słońce świeci, wiosna do nas pędem leci.

Gdy Trzech Króli mrozem trzyma, będzie jeszcze długa zima.

Gdy w styczniu woda huczy, to na wiosnę mróz dokuczy.

Gdy słońce przygrzewa na Jana Dobrego (10 stycznia), spodziewać się można lata pogodnego.

Gdy styczeń jasny i biały, w lecie bywają upały.

Kiedy ptaki w styczniu śpiewają, to im w maju dzioby zamarzają.

Kiedy styczeń najostrzejszy tedy roczek najpłodniejszy.

Weronika (13 stycznia) chustkę zrzuci, wiosna od nas się odwróci.

Gdy w styczniu mrozy i śniegi, będą stodoły po brzegi.

Jaka pogoda w Świętego Marcela (16 stycznia), będzie pogodna Wielka Niedziela.

Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany.

Gdy na Małgorzaty (18 stycznia) mróz, jeszcze długo nie pojedzie wóz.

Styczeń mrozem trzeszczeć musi, wtedy chłopa plon przydusi.

Fabian i Sebastian (20.01) gdy mróz dadzą, srogą zimę przyprowadzą.

Gdy w styczniu deszcz leje, złe robi nadzieje.

Gdy Święta Agnieszka (21 stycznia) wypuści śnieg z mieszka, to go nie zatrzyma i na Franciszka (2 kwietnia).

Kiedy w styczniu rośnie trawa, licha w lecie jest potrawa.

Urodzaje da rola, gdy deszcz leje w Karola (28 stycznia).

Jeżeli pszczoła w styczniu z ula wylatuje, rzadko pomyślny rok nam obiecuje.

Na świętą Martynę (30 stycznia) przybyło dnia na godzinę.

Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to.

Gdy w styczniu mrozy i śniegi, będą stodoły po brzegi, gdy styczeń mrozów nie daje, prowadzi nieurodzaje.

Styczeń bywa łagodny, gdy październik śnieżny i chłodny.

Czego styczeń nie może, luty pomoże.

Styczeń mokry truje płody, wina próżne będą kłody.

W styczniu burze i grzmoty, w lato mało roboty.

