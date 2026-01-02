REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Styczeń 2026: darmowy kalendarz do druku (PDF)

Styczeń 2026: darmowy kalendarz do druku (PDF)

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 stycznia 2026, 10:47
Kinga Olszacka
Kinga Olszacka
Z Infor.pl związana od grudnia 2022 r.
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
styczeń 2025 kalendarz do druku
Styczeń 2025: darmowy kalendarz do druku
Kinga Olszacka canva
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Styczeń 2026: kalendarz do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Styczeń 2026 roku ma aż 11 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują w pierwszym miesiącu roku? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc.

Styczeń 2026 - kalendarz dni wolnych od pracy

Styczeń ma 31 dni. W pierwszym miesiącu roku, mamy 2 czerwone kartki w kalendarzu. Wolne są wszystkie niedziele miesiąca, a także dodatkowy dzień w tygodniu wynikający z zasady prawa pracy przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Zwykle jest to sobota. W styczniu 2026 r. są 4 pełne weekendy oraz jedna dodatkowa sobota (5 sobót i 4 niedziele), a więc 9 dni wolnych od pracy. Oprócz weekendów, zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o dniach wolnych od pracy, mamy 2 święta wolne od pracy:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców
  • Nowy Rok: 1 stycznia 2026 r. (czwartek)
  • Święto Trzech Króli: 6 stycznia 2026 r. (wtorek)

1 stycznia wypada w tym roku w czwartek. Warto więc wziąć urlop dnia 2 stycznia w piątek, aby przedłużyć w ten sposób pierwszy weekend roku. Dodatkowo biorąc wolne na dzień 5 stycznia czyli poniedziałek, weekend przedłuża się o kolejne dwa dni. Można mieć wolne od 1 do 6 stycznia czyli 6 dni. Niektórzy pracodawcy przyznają swoim pracownikom dodatkowy dzień wolny w formie benefitu pozapłacowego dnia 31 grudnia czyli w Sylwestra. Takie osoby będą miały aż 7 dni wolnego na przełomie 2025 i 2026 roku.

Styczeń 2026 - ważne dni w kalendarzu

W styczniu oprócz weekendów i wspomnianych świąt ustawowo wolnych od pracy warto wymienić dodatkowe 2 tradycyjne święta:

  • 21 stycznia 2026 r. (środa) - Dzień Babci
  • 22 stycznia 2026 r. (czwartek) - Dzień Dziadka

Co więcej, w styczniu mamy niedzielę handlową. To ostatnia niedziela miesiąca, która wypada 25 stycznia 2026 r.

REKLAMA

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Autopromocja

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia

Sprawdź

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni:

Art. 7. [Wyłączenie stosowania zakazu] 1. Zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje w:

1) kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia;

2) niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;

3) ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

1a. (uchylony)

1b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, pracownik lub zatrudniony może wykonywać pracę w handlu oraz wykonywać czynności związane z handlem nie więcej niż w dwie niedziele.

2. Jeżeli w niedzielę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przypada święto, przepis art. 5 stosuje się.

Styczeń 2026 - darmowy kalendarz do druku pdf

Pobierz darmowy kalendarz stycznia i wydrukuj:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

styczeń 2025 kalendarz do druku

styczeń 2025 kalendarz do druku

INFOR

styczeń 2026 kalendarz do druku pdf

styczeń 2026 kalendarz do druku pdf

*W styczniu 2026 r. jest niedziela handlowa: 25 stycznia 2026 r.

Styczeń - przysłowia ludowe związane z kalendarzem

Przysłowia i ludowe powiedzenia związane z grudniem:

  • Styczeń rok stary z nowym styka, czasem zimnem do kości przenika, czasem w błocie utyka.
  • Nowy Rok pogodny, zbiór będzie dorodny.
  • Gdy Makary (2 stycznia) pogodny, cały styczeń chłodny.
  • Styczeń zamglony, marzec zaśnieżony.
  • Na Trzech Króli słońce świeci, wiosna do nas pędem leci.
  • Gdy Trzech Króli mrozem trzyma, będzie jeszcze długa zima.
  • Gdy w styczniu woda huczy, to na wiosnę mróz dokuczy.
  • Gdy słońce przygrzewa na Jana Dobrego (10 stycznia), spodziewać się można lata pogodnego.
  • Gdy styczeń jasny i biały, w lecie bywają upały.
  • Kiedy ptaki w styczniu śpiewają, to im w maju dzioby zamarzają.
  • Kiedy styczeń najostrzejszy tedy roczek najpłodniejszy.
  • Weronika (13 stycznia) chustkę zrzuci, wiosna od nas się odwróci.
  • Gdy w styczniu mrozy i śniegi, będą stodoły po brzegi.
  • Jaka pogoda w Świętego Marcela (16 stycznia), będzie pogodna Wielka Niedziela.
  • Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany.
  • Gdy na Małgorzaty (18 stycznia) mróz, jeszcze długo nie pojedzie wóz.
  • Styczeń mrozem trzeszczeć musi, wtedy chłopa plon przydusi.
  • Fabian i Sebastian (20.01) gdy mróz dadzą, srogą zimę przyprowadzą.
  • Gdy w styczniu deszcz leje, złe robi nadzieje.
  • Gdy Święta Agnieszka (21 stycznia) wypuści śnieg z mieszka, to go nie zatrzyma i na Franciszka (2 kwietnia).
  • Kiedy w styczniu rośnie trawa, licha w lecie jest potrawa.
  • Urodzaje da rola, gdy deszcz leje w Karola (28 stycznia).
  • Jeżeli pszczoła w styczniu z ula wylatuje, rzadko pomyślny rok nam obiecuje.
  • Na świętą Martynę (30 stycznia) przybyło dnia na godzinę.
  • Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to.
  • Gdy w styczniu mrozy i śniegi, będą stodoły po brzegi, gdy styczeń mrozów nie daje, prowadzi nieurodzaje.
  • Styczeń bywa łagodny, gdy październik śnieżny i chłodny.
  • Czego styczeń nie może, luty pomoże.
  • Styczeń mokry truje płody, wina próżne będą kłody.
  • W styczniu burze i grzmoty, w lato mało roboty.

Polecamy: Kalendarz 2026

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 296)

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 301)

Powiązane
Kalendarz roku szkolnego 2025/2026: Uczniów czekają istotne zmiany, które dotyczą nie tylko ferii
Kalendarz roku szkolnego 2025/2026: Uczniów czekają istotne zmiany, które dotyczą nie tylko ferii
Długie weekendy 2026: wypadają 6 razy, ale wcale nie są takie długie [Kalendarz]
Długie weekendy 2026: wypadają 6 razy, ale wcale nie są takie długie [Kalendarz]
Dni wolne od pracy 2026. Kalendarz dni wolnych czyli kiedy wypadają święta
Dni wolne od pracy 2026. Kalendarz dni wolnych czyli kiedy wypadają święta
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Stażowe dla 50-latków czy seniorów: potwierdzenie okresów pracy sprzed 1 stycznia 1999 r. [KOMUNIKAT ZUS]
02 sty 2026

To ważny komunikat z ZUS - szczególnie dla seniorów czy osób, które pracowały przed 1 stycznia 1999 r. a chcą mieć doliczone stażowe! Wcale nie obowiązują takie zasady w zakresie składania wniosku - jakby się wydawało. ZUS wyjaśnia - co i kiedy złożyć.
Ważne: wniosek o zasiłek z ZUS – zmiany od 1 stycznia 2026 r.
01 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. zmienią się zasady składania dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do jednego z ważniejszych zasiłków z ZUS. Na stronie internetowej od 1 stycznia 2026 r. ZUS znajdziesz nowy formularz wniosku o wypłatę zasiłku (ZUS Z-12).
Ważna informacja prosto z ZUS: co z emeryturami, rentami, zasiłkami w 2026 r. i w kolejnych latach? Prognoza funduszy do 2080 r.
31 gru 2025

Ważna informacja prosto z ZUS: co z emeryturami, rentami, zasiłkami w 2026 r. i w kolejnych latach? Prognoza funduszy do 2080 r. Co istotne wypłaty emerytur nie są zagrożone i są gwarantowane przez państwo. Prognozowany deficyt roczny funduszu emerytalnego (w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2024 r.) w wariancie pośrednim wyniesie w 2026 r. 98,3 mld zł, a w 2080 r. wzrośnie o 37,7 mld zł do 136,1 mld zł.
Nadszedł rok długich weekendów: oto sposoby na pomnożenie dni urlopu wypoczynkowego 2026
31 gru 2025

Kalendarz na 2026 rok daje realną możliwość zaplanowania kilku dłuższych okresów odpoczynku bez konieczności brania długich, ciągłych urlopów. W praktyce oznacza to mniejsze obciążenie organizacyjne dla pracodawców i lepszy komfort dla pracowników.

REKLAMA

Jawność płac i inne spodziewane zmiany na rynku pracy: jak uniknąć kłopotów w firmie przewidując skutki zmian
30 gru 2025

Jak uniknąć kłopotów - przewidując skutki zmian. Pięć strategicznych pytań, które każdy prezes powinien zadać swojemu dyrektorowi HR. Bo ryzyka lepiej identyfikować z wyprzedzeniem, zanim zrobi to regulator, technologia albo sami pracownicy.
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
02 sty 2026

Osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności mogą liczyć na szeroki katalog form wsparcia finansowego, rzeczowego i usługowego. Poniżej najważniejsze z uprawnień dla osób ze stopniem znacznym (dawniej III grupa) obowiązujące w 2026 r.
2026 r. przynosi dodatkowe profity w KDR. Zyskają rodziny wielodzietne ale i seniorzy
01 sty 2026

To prawdziwy przełom dla setek tysięcy polskich rodzin. W 2026 roku Karta Dużej Rodziny (KDR) nie jest tylko „kartą rabatową” na paliwo czy zakupy jest też kartą dającą uprawnienia na rynku pracy. Nowe przepisy wprowadziły potężny przywilej: rodzice wielodzietni będą mogli pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez cały rok, a w urzędach pracy zyskają status priorytetowy ("VIP"). Co jeszcze w 2026 r. Również na 2026 r. MRPiPS ogłasza zniżki i ulgi Partnerów ​KDR w 2026 r. dla poszczególnych województw. Co czeka posiadaczy KDR?
PPK: zaległa dopłata roczna za 2025 r. przysługuje tylko na wniosek uczestnika. Wypłata do 15 kwietnia 2026 r.
30 gru 2025

Komu w PPK przysługuje dopłata roczna za 2025 r. w wysokości 240 zł? Powinna zostać wypłacona do 15 kwietnia 2026 r. Kiedy uczestnik PPK musi złożyć wniosek o dopłatę? Okazuje się, że dotyczy to zaległej dopłaty rocznej.

REKLAMA

5 pytań prezesa do dyrektora HR na początku 2026 r.
30 gru 2025

Jakie 5 strategicznych pytań każdy prezes powinien zadać swojemu dyrektorowi HR na początku 2026 roku? Szybko zmieniający się rynek pracy wymaga planowania, elastyczności i odpowiedniej komunikacji na linii prezes - dyrektor HR. Odpowiednia rozmowa i umiejętnie postawione pytanie sprawdzają faktyczną gotowość organizacji na nadchodzące zmiany.
Zwolnienia grupowe w Agorze. Do końca lutego 2026 r. pracę straci aż do 166 pracowników
30 gru 2025

Agora zapowiada zwolnienia grupowe na początku nowego roku. W ramach restrukturyzacji ma dojść do zwolnienia aż do 166 pracowników. To 6,56% wszystkich zatrudnionych w Grupie Kapitałowej. Pracę stracą pracownicy Wyborczej, Gazety.pl, Eurozet Consulting i Agory.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA