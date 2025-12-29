REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Czas pracy » Dni wolne od pracy 2026. Kalendarz dni wolnych czyli kiedy wypadają święta

Dni wolne od pracy 2026. Kalendarz dni wolnych czyli kiedy wypadają święta

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 grudnia 2025, 09:19
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
dni wolne 2026 kalendarz święta ustawowo wolne od pracy
Dni wolne od pracy 2026. Kalendarz dni wolnych czyli kiedy wypadają święta
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dni wolne od pracy w 2026 roku to wszystkie niedziele oraz święta wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy. Takich dni jest aż 14, z czego cztery wypadają w niedzielę, a dwa w sobotę. Co to oznacza? Oto kalendarz dni wolnych od pracy w 2026 roku. Kiedy się nie pracuje?

rozwiń >

Dni wolne 2026 [Polska]

W 2026 roku w Polsce dniami wolnymi od pracy są wszystkie niedziele oraz aż 14 świąt ustawowo wolnych od pracy, które wymienia ustawa o dniach wolnych od pracy. Niektóre święta mają stałe daty w kalendarzu, inne to święta ruchome - każdego roku wypadają w innym dniu. Oto lista świąt ustawowo wolnych od pracy w Polsce:

REKLAMA

REKLAMA

  1. 1 stycznia – Nowy Rok
  2. 6 stycznia – Święto Trzech Króli
  3. pierwszy dzień Wielkanocy
  4. drugi dzień Wielkanocy
  5. 1 maja – Święto Pracy
  6. 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
  7. Zielone Świątki
  8. Boże Ciało
  9. 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  10. 1 listopada – Wszystkich Świętych
  11. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
  12. 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia
  13. 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
  14. 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Poniżej w tabeli wymieniamy wszystkie daty świąt w 2026 roku. To także dni wolne od zajęć lekcyjnych w szkole.

Polecamy: Kalendarz 2026

Zobacz również:

Dni wolne od pracy 2026: tabela

Poniższa tabela przedstawia wszystkie święta, które są dniami wolnymi od pracy w 2026 roku:

REKLAMA

Święto ustawowe

Dzień wolny od pracy 2026 (data)

Dzień tygodnia

Nowy Rok

1 stycznia 2026 r.

czwartek

Święto Trzech Króli

6 stycznia 2026 r.

wtorek

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

5 kwietnia 2026 r.

niedziela

drugi dzień Wielkiej Nocy

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

Święto Pracy

1 maja 2026 r.

piątek

Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 maja 2026 r.

niedziela

Zielone Świątki

24 maja 2026 r.

niedziela

Boże Ciało

4 czerwca 2026 r.

czwartek

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia 2026 r.

sobota

Wszystkich Świętych

1 listopada 2026 r.

niedziela

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2026 r.

środa

Wigilia Bożego Narodzenia

24 grudnia 2026 r.

czwartek

pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia

25 grudnia 2026 r.

piątek

drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

26 grudnia 2026 r.

sobota

Kalendarz dni wolnych 2026 - polskie święta

Kalendarz dni wolnych w 2026 roku:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

dni wolne 2026 kalendarz święta

Dni wolne 2026: kalendarz polskich świąt

Shutterstock

Polecamy: Ustalanie wymiaru i udzielanie urlopów wypoczynkowych – odpowiedzi na 10 pytań z praktyki (PDF)

Dni wolne 2026 wypadające w niedziele

W 2026 r. aż 4 święta wypadają w niedziele i są to:

  1. 5 kwietnia 2026 r. - pierwszy dzień Wielkanocy (niedziela),
  2. 3 maja 2026 r. - Święto Narodowe Trzeciego Maja (niedziela),
  3. 24 maja 2026 r. - Zielone Świątki (niedziela),
  4. 1 listopada 2026 r. - Wszystkich Świętych (niedziela).

Dni wolne wypadające w soboty 2026

Dodatkowo 2 święta przypadają na sobotę, co nakłada na pracodawców obowiązek wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy w danym okresie rozliczeniowym (art. 130 § 2 Kodeksu pracy). Dzień wolny za święto wypadające w sobotę należy ustalić w sierpniu i grudniu, ponieważ w sobotę wypada:

Webinarium: Rozliczanie czasu pracy w praktyce: podróż służbowa, bankiet, szkolenia
Autopromocja

Webinarium: Rozliczanie czasu pracy w praktyce: podróż służbowa, bankiet, szkolenie

Sprawdź

  1. 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (sobota),
  2. 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia (sobota).

Przepisy prawa pracy nie nakładają obowiązku "oddawania" innego dnia wolnego za święta wypadające w niedziele. W związku z powyższym w 2026 r. będzie faktycznie 10 dni wolnych od pracy (dla pracowników pracujących od poniedziałku do piątku - 8 świąt wypadających w środku tygodnia oraz 2 dni wolne za święta wypadające w sobotę).

Długie weekendy 2026

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe święta ustawowo wolne od pracy, długie weekendy w 2026 roku wypadają 6 razy: w styczniu, kwietniu, maju, czerwcu, listopadzie i grudniu: Długie weekendy 2026: wypadają 6 razy, ale wcale nie są takie długie [Kalendarz]

Zobacz również:
Powiązane
Minimalne wynagrodzenie 2026: wszystkim należy się podwyżka inflacyjna czy tylko najmniej zarabiającym? [Wywiad]
Minimalne wynagrodzenie 2026: wszystkim należy się podwyżka inflacyjna czy tylko najmniej zarabiającym? [Wywiad]
Czas pracy 2026. Tabela: wymiar czasu pracy dla 1 miesiąca, 3 miesięcy i 4 miesięcy
Czas pracy 2026. Tabela: wymiar czasu pracy dla 1 miesiąca, 3 miesięcy i 4 miesięcy
Długie weekendy 2026: wypadają 6 razy, ale wcale nie są takie długie [Kalendarz]
Długie weekendy 2026: wypadają 6 razy, ale wcale nie są takie długie [Kalendarz]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Dobry lider potrafi pożegnać mijający rok z klasą: sztuka podziękowań dla pracowników
26 gru 2025

Lider i pracownik. Grudzień to czas raportów, podsumowań i napiętych terminów. To też szczególny, świąteczny okres, w którym słowo „dziękuję” może mieć moc większą niż roczne premie. Jak w praktyce przywództwa wykorzystać świąteczną atmosferę, by wzmocnić zaangażowanie, lojalność i poczucie wartości zespołu?

Deklaracja noworoczna 2026. Sprawdź jakie są zasady w Twojej parafii
28 gru 2025

Okres świąteczno-noworoczny to czas spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. To czas rozmów przy stole, zadawania niewygodnych pytań i poruszania tych lżejszych jak cięższych tematów: politycznych, prawnych czy gospodarczych. To też czas rozmów o kościele i wierze. Jednym z punkt tegorocznych debat będzie deklaracja świąteczno-noworoczna 2026. Już teraz wielu zastanawia się czy należy złożyć odpowiednie oświadczenie/ deklarację u siebie w parafii. W niektórych parafiach termin był do 27 grudnia 2025 r., a w innych jeszcze jest czas na złożenie deklaracji.

Renta wdowia podwyżka z 15% do 25% drugiego świadczenia czy już od 1 stycznia 2026 r.?
23 gru 2025

Do redakcji docierają pytania czy renta wdowia będzie od 1 stycznia 2026 r. już z podwyżką z 15% do 25% drugiego świadczenia? Ile maksymalnie może wynosić renta wdowia w 2026 r? Co więcej docierają też pytania czy nowa grupa osób w 2026 r. zyska prawo do renty wdowiej i ile realnie będzie podwyżka renty wdowiej w 2026 r. Poniżej wyjaśniamy.
To jeden z kluczowych obowiązków w prawie pracy - będzie szczególnie ważny w 2026 r. Co oznacza przestrzeganie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy?
23 gru 2025

Będzie się działo w prawie pracy w 2026 r. - zmian jest dużo, ale mało się mówi o zasadach współżycia społecznego jak i o postępowaniu w taki sposób, aby nie było ono niezgodne ze społeczno-gospodarczym - a to fundament. Są to pojęcia bardzo ważne, ale niekoniecznie urzeczywistnianie i znane w praktyce pracownikom i pracodawcom.

REKLAMA

Droższe zatrudnienie cudzoziemca w 2026 roku. Wyższe opłaty i nowe obowiązki pracodawców
22 gru 2025

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców, które weszły w życie w grudniu, istotnie wpłyną na funkcjonowanie firm w 2026 r. Będą wyższe opłaty administracyjne i nowe obowiązki. Artykuł zawiera wszystko, co powinni wiedzieć pracodawcy zatrudniający pracowników zza granicy.
Premia a może dodatkowy dzień wolny? Świąteczno-noworoczne benefity pracownicze
22 gru 2025

Koniec roku to czas, w którym w wielu firmach wraca temat świątecznych benefitów. Część pracodawców decyduje się na prezenty, inni na bonusy, a jeszcze inni rezygnują z tego rodzaju gestów. Dane z najnowszej ankiety Gi Group Holding nie pozostawiają wątpliwości: pracownicy bardziej cenią świadczenia finansowe i dodatkowe dni wolne niż tradycyjne upominki.
Staż pracy a urlop: co w 2026 r.? Po pierwsze: dodatkowy urlop dla setek tysięcy zatrudnionych. Po drugie: propozycja urlopu stażowego: 45 dni urlopu po 25. latach pracy; 40 dni po 20.; 35 dni po 15.; 30 dni po 10.?
22 gru 2025

Zagadnienie porównywania stażu pracy z uprawnieniami urlopowymi na 2026 r., należy podzielić na dwa istotne zagadnienia. Jedno zagadnienie odnosi się do przepisów, które będą obowiązywały od 2026 r. i dla setek tysięcy albo nawet miliona osób będą oznaczały większy wymiar urlopu w 2026 r, a drugie zagadnienie to tylko postulaty wydłużenia urlopów w 2026 r. wszystkim zatrudnionym, na wzór różnych pragmatyk zawodowych. Poniżej analiza obu zagadnień.
ZUS komunikuje: Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wypłacane przez ZUS, obejmie szerszą grupę osób [co, kiedy i dla kogo?]
29 gru 2025

ZUS oficjalnie ogłosił, że od 1 stycznia 2026 r. więcej osób zyska prawo do jednego z ważnych świadczeń, wynoszącego nawet kilka tysięcy złotych. Pieniądze te można łączyć z innymi zasiłkami (np. rentą socjalną). Co ważne, prawo do tego świadczenia mają także seniorzy. Do listopada 2025 r. wypłacono w ramach tego programu aż 7,6 mld zł, a po rozszerzeniu grupy uprawnionych liczba wniosków z pewnością wzrośnie.

REKLAMA

Globalny rynek pracy 2026: 4 podstawowe trendy
26 gru 2025

Globalny rynek pracy w 2026 roku będzie wyróżniał się czterema podstawowymi trendami: AI, cyberbezpieczeństwo, technostres i mniej ofert dla młodych pracowników.
Od 24 grudnia 2025 r. w ogłoszeniach o pracę mogą być tylko neutralne płciowo stanowiska pracy
22 gru 2025

Już od 24 grudnia 2025 r. w ogłoszeniach o pracę mogą być tylko neutralne płciowo stanowiska pracy. Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące jawności wynagrodzeń i niedyskryminacyjnego charakteru całego procesu rekrutacji. Jak pracodawcy muszą przygotować się do zmian?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA