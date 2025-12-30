Osoby zatrudnione można wyróżniać na wiele sposób. Jednym z nich, bardzo atrakcyjnym, jest nagrodowy urlop. Daje to nawet do 12 dni, również w 2026 r. Kiedy i dla kogo?

rozwiń >

Wyróżnienia dla zatrudnionych mogą być różne. Jednym z nich jest nagrodowy urlop: nawet do 12 dni, również w 2026 r. będzie przysługiwał taki urlop. Ale jak to bywa w prawie pracy - nie każdemu pracownikowi przysługuje taka forma gratyfikacji. Na urlop nagrodowy mogą liczyć wybrani zatrudnieni. Inne możliwe formy nagradzania to m.in.:

pochwała;

list gratulacyjny;

nagroda rzeczowa;

nagroda pieniężna;

odznaka honorowa;

tytuł honorowy.

Urlopu nagrodowego jednorazowo udziela się na czas od jednego do sześciu dni roboczych. Co istotne, łączny wymiar urlopów nagrodowych w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć dwunastu dni, przy czym w przypadku pełnienia czynnej służby wojskowej przez okres krótszy niż rok wymiar ten nie może przekroczyć liczby dni równej liczbie rozpoczętych miesięcy tej służby.

Podstawą prawną do powyższego jest ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 825, 1014, 1080, dalej jako: ustawa).

Ważne "Poprzedni stan prawny. Zawarty w art. 11 ust. 3 DyscypWojskU był zbliżony do obecnego. Różnił się wymiarem urlopu nagrodowego, który jednorazowo mógł być udzielany na czas od 3 do 6 dni roboczych." (zob. M. Karpiuk, J. Kurek-Sobieraj (red.), Ustawa o obronie Ojczyzny. Komentarz, wyd. 1, 2025).

Nagroda rzeczowa - nie tylko nagrodowy urlop w 2026 r.

Ustawa stanowi także, że nagrodę rzeczową może stanowić przedmiot o wartości nie wyższej od dwukrotności najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu udzielenia tej nagrody.

Nagroda pieniężna - nie tylko nagrodowy urlop w 2026 r.

Wysokość nagrody pieniężnej nie może być wyższa od dwukrotności uposażenia zasadniczego ostatnio otrzymanego przez wyróżnionego żołnierza - wskazuje ustawa w zakresie przepisów dotyczących wyróżnień.

Nie mniej ważne jest rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie urlopów żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi w służbie wojskowej (Dz.U. 2024 poz. 318). Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia: urlopu nagrodowego, w wymiarze określonym przez przełożonego żołnierza, udziela się na pisemny wniosek żołnierza lub z urzędu. 2. Na wniosek żołnierza urlopu nagrodowego udziela się w dwóch częściach lub łącznie z innym urlopem, jeżeli nie koliduje to z realizacją zadań służbowych.

Urlop w razie ogłoszenia mobilizacji, stanu wojennego i w czasie wojny

1. W razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny żołnierzowi zawodowemu może być udzielony wyłącznie urlop:

okolicznościowy - w wymiarze jednorazowo do 15 dni kalendarzowych; zdrowotny - w wymiarze określonym przez wojskową komisję lekarską; nagrodowy - w wymiarze i na podstawie art. 424 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 i 4 ustawy.

Podsumowując i odpowiadając na częste pytanie, zatem ile żołnierz może dostać urlopu nagrodowego? Urlop nagrodowy w wojsku to jednorazowe wyróżnienie przyznawane na od 1 do 6 dni roboczych, maksymalnie 12 dni łącznie w roku kalendarzowym, udzielane za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.