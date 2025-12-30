REKLAMA

Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Urlopy pracownicze » Nagrodowy urlop: nawet do 12 dni, również w 2026 r. Kiedy i dla kogo?

Nagrodowy urlop: nawet do 12 dni, również w 2026 r. Kiedy i dla kogo?

30 grudnia 2025, 16:03
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
urlop, 2026
Nagrodowy urlop: nawet do 12 dni, również w 2026 r. Kiedy i dla kogo?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby zatrudnione można wyróżniać na wiele sposób. Jednym z nich, bardzo atrakcyjnym, jest nagrodowy urlop. Daje to nawet do 12 dni, również w 2026 r. Kiedy i dla kogo?

rozwiń >

Nagrodowy urlop: nawet do 12 dni, również w 2026 r. Kiedy i dla kogo?

Wyróżnienia dla zatrudnionych mogą być różne. Jednym z nich jest nagrodowy urlop: nawet do 12 dni, również w 2026 r. będzie przysługiwał taki urlop. Ale jak to bywa w prawie pracy - nie każdemu pracownikowi przysługuje taka forma gratyfikacji. Na urlop nagrodowy mogą liczyć wybrani zatrudnieni. Inne możliwe formy nagradzania to m.in.:

REKLAMA

REKLAMA

  • pochwała;
  • list gratulacyjny;
  • nagroda rzeczowa;
  • nagroda pieniężna;
  • odznaka honorowa;
  • tytuł honorowy.

Nagrodowy urlop: nawet do 12 dni, również w 2026 r.

Urlopu nagrodowego jednorazowo udziela się na czas od jednego do sześciu dni roboczych. Co istotne, łączny wymiar urlopów nagrodowych w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć dwunastu dni, przy czym w przypadku pełnienia czynnej służby wojskowej przez okres krótszy niż rok wymiar ten nie może przekroczyć liczby dni równej liczbie rozpoczętych miesięcy tej służby.

Podstawą prawną do powyższego jest ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 825, 1014, 1080, dalej jako: ustawa).

Ważne

"Poprzedni stan prawny. Zawarty w art. 11 ust. 3 DyscypWojskU był zbliżony do obecnego. Różnił się wymiarem urlopu nagrodowego, który jednorazowo mógł być udzielany na czas od 3 do 6 dni roboczych." (zob. M. Karpiuk, J. Kurek-Sobieraj (red.), Ustawa o obronie Ojczyzny. Komentarz, wyd. 1, 2025).

Nagroda rzeczowa - nie tylko nagrodowy urlop w 2026 r.

Ustawa stanowi także, że nagrodę rzeczową może stanowić przedmiot o wartości nie wyższej od dwukrotności najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu udzielenia tej nagrody.

REKLAMA

Nagroda pieniężna - nie tylko nagrodowy urlop w 2026 r.

Wysokość nagrody pieniężnej nie może być wyższa od dwukrotności uposażenia zasadniczego ostatnio otrzymanego przez wyróżnionego żołnierza - wskazuje ustawa w zakresie przepisów dotyczących wyróżnień.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nagrodowy urlop: nawet do 12 dni, również w 2026 r. Kiedy i dla kogo?

Nie mniej ważne jest rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie urlopów żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi w służbie wojskowej (Dz.U. 2024 poz. 318). Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia: urlopu nagrodowego, w wymiarze określonym przez przełożonego żołnierza, udziela się na pisemny wniosek żołnierza lub z urzędu. 2. Na wniosek żołnierza urlopu nagrodowego udziela się w dwóch częściach lub łącznie z innym urlopem, jeżeli nie koliduje to z realizacją zadań służbowych.

Urlop w razie ogłoszenia mobilizacji, stanu wojennego i w czasie wojny

1. W razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny żołnierzowi zawodowemu może być udzielony wyłącznie urlop:

  1. okolicznościowy - w wymiarze jednorazowo do 15 dni kalendarzowych;
  2. zdrowotny - w wymiarze określonym przez wojskową komisję lekarską;
  3. nagrodowy - w wymiarze i na podstawie art. 424 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 i 4 ustawy.

Podsumowując i odpowiadając na częste pytanie, zatem ile żołnierz może dostać urlopu nagrodowego?

Urlop nagrodowy w wojsku to jednorazowe wyróżnienie przyznawane na od 1 do 6 dni roboczych, maksymalnie 12 dni łącznie w roku kalendarzowym, udzielane za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie urlopów żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi w służbie wojskowej (Dz.U. 2024 poz. 318)

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 825, 1014, 1080)

Od 1 stycznia 2026 r. odszkodowanie dla pracowników nie może być niższe niż 4806 zł. Za co i kiedy wypłata?
Od 1 stycznia 2026 r. odszkodowanie dla pracowników nie może być niższe niż 4806 zł. Za co i kiedy wypłata?
Od 1 stycznia 2026 r. rusza
Od 1 stycznia 2026 r. rusza "stażowe". To do ZUS składa się USP: wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy
ZUS komunikuje: Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wypłacane przez ZUS, obejmie szerszą grupę osób [co, kiedy i dla kogo?]
ZUS komunikuje: Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wypłacane przez ZUS, obejmie szerszą grupę osób [co, kiedy i dla kogo?]
PPK: zaległa dopłata roczna za 2025 r. przysługuje tylko na wniosek uczestnika. Wypłata do 15 kwietnia 2026 r.
30 gru 2025

Komu w PPK przysługuje dopłata roczna za 2025 r. w wysokości 240 zł? Powinna zostać wypłacona do 15 kwietnia 2026 r. Kiedy uczestnik PPK musi złożyć wniosek o dopłatę? Okazuje się, że dotyczy to zaległej dopłaty rocznej.

5 pytań prezesa do dyrektora HR na początku 2026 r.
30 gru 2025

Jakie 5 strategicznych pytań każdy prezes powinien zadać swojemu dyrektorowi HR na początku 2026 roku? Szybko zmieniający się rynek pracy wymaga planowania, elastyczności i odpowiedniej komunikacji na linii prezes - dyrektor HR. Odpowiednia rozmowa i umiejętnie postawione pytanie sprawdzają faktyczną gotowość organizacji na nadchodzące zmiany.
Zwolnienia grupowe w Agorze. Do końca lutego 2026 r. pracę straci aż do 166 pracowników
30 gru 2025

Agora zapowiada zwolnienia grupowe na początku nowego roku. W ramach restrukturyzacji ma dojść do zwolnienia aż do 166 pracowników. To 6,56% wszystkich zatrudnionych w Grupie Kapitałowej. Pracę stracą pracownicy Wyborczej, Gazety.pl, Eurozet Consulting i Agory.
Podwyżki dla pracowników Lidla w 2026 r. i nowe miejsca pracy. Ile będzie można zarobić w Lidlu?
30 gru 2025

Lidl zapowiada podwyżki dla pracowników w 2026 r. Sieć sklepów planuje tworzyć również nowe miejsca pracy. Ile będzie można zarobić w Lidlu jako pracownik sklepu, pracownik w centrum dystrybucyjnym i menedżer sklepu?

eZUS dla płatników składek od stycznia 2026 r. Komunikacja z ZUS będzie uproszczona
30 gru 2025

W drugiej połowie stycznia 2026 r. wchodzi nowe konto płatnika składek ZUS. eZUS zastąpi PUE ZUS. Komunikacja z ZUS zostanie uproszczona. Co jeszcze się zmieni?
Bezrobocie w Polsce - GUS ogłasza dane za listopad 2025, MRPiPS chwali się wynikiem
30 gru 2025

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chwali się sukcesem i publikuje komunikat za danymi Głównego Urzędu Statystycznego. Bezrobocie rejestrowane w Polsce w listopadzie 2025 okazało się być na poziomie korzystniejszym, niż przewidywania resortu pracy. Czy to powód do radości?
Wielkanoc 2026 - kiedy wypadają najbliższe święta wielkanocne? Kiedy zaczyna się Wielki Post?
29 gru 2025

Wielkanoc 2026 - kiedy wypadają najbliższe święta wielkanocne? Jaka jest data świąt katolickich, a jaka prawosławnych? Kiedy zaczyna się Wielki Post, a więc jest Środa Popielcowa? Oto kalendarz świąt wielkanocnych w 2026 r.
Styczeń 2026: dni wolne, godziny pracy
29 gru 2025

Styczeń 2026 - godziny pracy i dni wolne od pracy w pierwszym miesiącu roku. Kalendarz stycznia 2026 roku zawiera 2 święta ustawowo wolne od pracy. Jak Nowy Rok i Święto Trzech Króli wypadają w tym roku?

Kontrola pracowników na obecność alkoholu. Jak wdrożyć przepisy wewnętrzne?
29 gru 2025

Pracodawca, który spełnia określone warunki może wdrożyć system kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Wymaga to przygotowania odpowiednich przepisów zakładowych i polityki informacyjnej. Jak to zrobić? Kto może podlegać kontroli?
Styczeń 2026: kalendarz do druku (PDF)
29 gru 2025

Styczeń 2026: darmowy kalendarz do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Styczeń 2026 roku ma aż 11 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują w pierwszym miesiącu roku? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc.
