REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Duże zmiany w zawodzie psychologa. Co się zmieni? Nowe regulacje prawne to m.in. rejestr psychologów, samorząd, kary

Duże zmiany w zawodzie psychologa. Co się zmieni? Nowe regulacje prawne to m.in. rejestr psychologów, samorząd, kary

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 sierpnia 2025, 14:41
Zielona Linia
Zielona Linia
Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia
zawód psycholog zmiany samorząd kary rejestr
Zawód psycholog: idą zmiany. Będzie samorząd zawodowy psychologów i rejestr psychologów, a także kary za podszywanie się pod psychologa
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Co się zmieni w zawodzie psychologa? Jest projekt ustawy. Najważniejsze zmiany to powstanie rejestru psychologów, samorządu zawodowego psychologów i uregulowanie kar m.in. za podszywanie się pod psychologa.

rozwiń >

Duże zmiany w zawodzie psychologa

9 lipca 2025 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Co o nim wiemy? W naszym kraju obowiązuje obecnie ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o takiej samej nazwie. Jak jednak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, nowy akt prawny ma na celu uregulowanie zawodu psychologa zgodnie z obecnymi standardami legislacyjnymi i w zgodzie z przepisami Unii Europejskiej.

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – które jest autorem projektu – uzasadnia, że dotychczasowa ustawa nie funkcjonuje w praktyce, z uwagi na liczne wady prawne i legislacyjne. Założeniem projektu jest więc uporządkowanie zasad wykonywania zawodu psychologa. Przyjęte rozwiązania mają zapewnić bezpieczeństwo osób korzystających ze wsparcia psychologicznego.

Jakie zmiany w zawodzie psychologa?

Art. 23 projektu ustawy stanowi, że wykonywanie zawodu psychologa polega na udzielaniu świadczeń psychologicznych. Za te przyjmuje się następujące działania:

  • diagnoza psychologiczna polegająca na rozpoznawaniu za pomocą metod psychologicznych, opartych na dowodach naukowych, właściwości funkcjonowania psychologicznego odbiorcy świadczeń psychologicznych oraz ich psychologicznych przyczyn i skutków;
  • opiniowanie psychologiczne polegające na opisie aktualnego funkcjonowania psychologicznego odbiorcy świadczeń psychologicznych, sporządzonym pisemnie na podstawie przeprowadzonego badania psychologicznego;
  • orzekanie psychologiczne na podstawie przepisów odrębnych polegające na formułowaniu pisemnej diagnozy psychologicznej o aktualnym funkcjonowaniu odbiorcy świadczeń psychologicznych;
  • udzielanie pomocy psychologicznej, polegającej na stosowaniu form oddziaływania psychologicznego ukierunkowanych na rozwój, podnoszenie jakości życia, profilaktykę, zachowanie i przywracanie zdrowia psychicznego, zapobieganie, zmniejszanie i usuwanie nieprawidłowości dotyczących zdrowia psychicznego odbiorcy świadczeń psychologicznych oraz wsparcie w sytuacji doświadczenia kryzysu, traumy lub stresu;
  • prowadzenie psychoterapii przez psychologa w przypadku nabycia przez niego uprawnień psychoterapeuty na podstawie odrębnych przepisów.

Z kolei według art. 24, za wykonywanie zawodu psychologa uważa się także:

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Autopromocja

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia

Sprawdź

  • prowadzenie przez psychologa badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie psychologii;
  • prowadzenie przez psychologa działalności dydaktycznej w zakresie psychologii;
  • prowadzenie przez psychologa działalności w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego psychologów;
  • kierowanie przez psychologa pracą zawodową osób wykonujących zawód psychologa;
  • sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu psychologów lub wykonywanie pracy na rzecz tego samorządu w zakresie realizacji jego zadań.

Będzie rejestr psychologów

Projekt precyzyjnie określa też, kto będzie mógł udzielać świadczeń psychologicznych. Do wykonywania zawodu psychologa wymagane będzie uzyskanie wpisu do specjalnego rejestru. Aby było to możliwe, dana osoba będzie musiała spełnić następujące wymagania:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • ukończyć w Polsce studia psychologiczne pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich i uzyskać na tym kierunku tytuł magistra lub
  • posiadać dyplom wydany w państwie innym niż członkowskim Unii Europejskiej, który jest uznany za równoznaczny z dyplomem ukończenia studiów na kierunku psychologia w Polsce i który potwierdza formalne kwalifikacje psychologa, lub
  • posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa nabyte w państwie członkowskim UE, uznane w Polsce zgodnie z przepisami ustawy z dn. 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 oraz z 2025 r. poz. 619);
  • korzystać w pełni z praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  • swoim dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu psychologa (w szczególności nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego);
  • wykazywać znajomość języka polskiego w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu psychologa.

Za spełnienie obowiązku wynikającego z wykazania znajomości języka polskiego uznaje się:

  • złożenie oświadczenia o znajomości języka polskiego w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu psychologa – w przypadku osób będących obywatelami RP i osób będących obywatelami państw członkowskich UE;
  • przedstawienie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 w skali CEFR – w przypadku cudzoziemców niebędących obywatelami państwa członkowskiego UE.

REKLAMA

Jednocześnie, w tym drugim przypadku obowiązek ten uważa się za spełniony, jeśli osoba ubiegająca się o przyznanie prawa wykonywania zawodu psychologa ukończyła studia w języku polskim lub uzyskała świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w języku polskim.

W rejestrze publicznie dostępne będą następujące dane: imię (imiona) i nazwisko psychologa, numer i data wpisu do rejestru, a także adnotacja: „wykonujący zawód” albo „niewykonujący zawodu”. Dzięki temu każdy będzie mógł sprawdzić, czy osoba nazywająca się psychologiem faktycznie ma do tego prawo. Zyskają na tym sami psycholodzy. Będą mieć pewność, że nie podszywają się pod nich osoby bez właściwych kwalifikacji. Posługiwanie się zaś tytułem psychologa przez osoby do tego nieuprawnione będzie karalne.

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

Sam rejestr, o którym mowa, prowadzony będzie przez regionalną radę psychologów w systemie informatycznym udostępnionym przez Krajową Radę Psychologów. Wpisu do rejestru będzie dokonywać rada właściwa ze względu na miejsce zamieszkania psychologa. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, niemających zamieszkania w Polsce, wpisu do rejestru dokonywać będzie regionalna rada właściwa dla miasta stołecznego Warszawy.

Będzie samorząd zawodowy psychologów

REKLAMA

Projekt ustawy zakłada powstanie samorządu zawodowego psychologów, nad którym nadzór będzie sprawowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego celem będzie reprezentowanie interesów środowiska i dbanie o prawidłowe wykonywanie zawodu psychologa. Samorząd będzie ustalał zasady etyki zawodowej, przestrzegając wysokich standardów pracy w zawodzie psychologa. Będzie on prowadził postępowania w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej psychologów. Oznacza to, że osoby pokrzywdzone lub źle potraktowane przez psychologa będą mogły zwrócić się o pomoc do samorządu.

Warto podkreślić, że psycholog zobowiązany będzie tajemnicą zawodową. Naruszenie jej, a także innych zasad etycznych lub inne nieprawidłowości związane z udzielaniem świadczeń psychologicznych mogą spowodować zajęcie się sprawą przez rzecznika dyscyplinarnego.

Kary dot. zawodu psychologa

Jak wspomnieliśmy wcześniej, projekt przewiduje kary, między innymi dla osób, które będą podszywać się pod psychologów. Sankcje karne planowane w projekcie są następujące:

Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców
Autopromocja

Jak optymalizować koszty zatrudnienia

Sprawdź

Art. 126. 1. Kto posługuje się tytułem zawodowym psychologa, nie posiadając prawa wykonywania zawodu psychologa, podlega karze grzywny.

2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 127. 1. Kto udziela świadczeń psychologicznych, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1–4, nie posiadając prawa wykonywania zawodu psychologa, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wprowadza w błąd co do posiadania takiego uprawnienia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 128. Kto powierza wykonanie świadczeń psychologicznych, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1–4 osobie, która nie posiada prawa wykonywania zawodu psychologa, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Podsumowanie zmian w zawodzie psychologa

Skierowanie projektu do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia to dopiero początek legislacji w polskim parlamencie. Jednak, jak wynika z deklaracji Ministerstwa, zmiany są od dawna oczekiwane przez środowisko psychologów. Zainteresowani przebiegiem prac legislacyjnych nad tą ustawą mogą go śledzić pod tym adresem, natomiast sam projekt dostępny jest tu.

Autor: Adam Utko (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Jak zapobiec obniżeniu nastroju jesienią (tzw. jesiennej depresji)? Kilka prostych rad od psychologa, które naprawdę działają
Jak zapobiec obniżeniu nastroju jesienią (tzw. jesiennej depresji)? Kilka prostych rad od psychologa, które naprawdę działają
Psycholog, pedagog czy logopeda na umowie zlecenie w przedszkolu niepublicznym? Tak – zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów projektem
Psycholog, pedagog czy logopeda na umowie zlecenie w przedszkolu niepublicznym? Tak – zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów projektem
Zmiany w zawodzie psychologa 2025: jest projekt ustawy
Zmiany w zawodzie psychologa 2025: jest projekt ustawy
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Duże zmiany w zawodzie psychologa. Co się zmieni? Nowe regulacje prawne to m.in. rejestr psychologów, samorząd, kary
19 sie 2025

Co się zmieni w zawodzie psychologa? Jest projekt ustawy. Najważniejsze zmiany to powstanie rejestru psychologów, samorządu zawodowego psychologów i uregulowanie kar m.in. za podszywanie się pod psychologa.
Romans w pracy – o konsekwencjach prawnych
19 sie 2025

Czy pracownicy tej samej firmy mogą ponieść konsekwencje za swój romans? Jak powinien postąpić pracodawca? Kiedy bliska relacja może być źródłem problemów w pracy?

Ile czternastka wynosi netto w 2025 roku?
19 sie 2025

Jeszcze w sierpniu pierwsi emeryci otrzymają czternastki. Chodzi o osoby, które mają wypłacaną emeryturę pierwszego dnia miesiąca czyli 1 września. Mogą więc liczyć na 14 emeryturę w ostatnich dniach sierpnia. Ile czternastka wynosi netto?
Polacy na kofeinowym rollercoasterze – czy kawa i energetyki rzeczywiście pomagają w pracy?
19 sie 2025

Kawa czy energetyk? Polacy codziennie stają przed wyborem „paliwa” do pracy, które ma zwiększyć ich koncentrację i efektywność. Aż 80% dorosłych Polaków pije kawę, z czego 60% regularnie, dla nich to nie tylko sposób na podkręcenie tempa działania, ale także codzienny rytuał. Z kolei napoje energetyczne, szczególnie popularne wśród młodych pracowników, zapewniają szybkie „doładowanie”, ale ich nadmiar może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Czy potrafimy znaleźć zdrowy balans między efektywnością a bezpieczeństwem?

REKLAMA

26 podstawowych praw dla osób z niepełnosprawnościami (OzN). Wreszcie wydano zalecenia Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami dla Polski. Co to daje OzN?
18 sie 2025

Wreszcie! Udostępniono tłumaczenia rekomendacji wobec Polski, wydanych w 2018 r. przez Komitet ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami z wdrażania przez nasz kraj Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Dla środowiska OzN jak i dla społeczeństw niezwykle istotne jest, aby móc zapoznać się z tłumaczeniami uwag Komitetu ONZ na język polski, Polski Język Migowy oraz ich opracowania w tekście łatwym do czytania i rozumienia oraz w formatach dostępnych. I tak, na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych opublikowano Uwagi końcowe (Zalecenia) Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami dla Polski.
Służba Więzienna do modernizacji? Raport NIK nie pozostawia złudzeń: kontrola, wnioski i rekomendacje
18 sie 2025

Praca, a w zasadzie służba funkcjonariuszy Służby Więziennej obarczona jest wysokim ryzykiem, wynikającym zarówno ze specyfiki środowiska, jak i niedoskonałości systemowych, które zidentyfikowała Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Raport pokazuje gdzie są braki oraz co trzeba zmienić.
Roszczenie pracodawcy w związku z bezpodstawnym rozwiązaniem umowy o pracę
18 sie 2025

Nagłe porzucenie pracy przez zatrudnionego to coraz częstsze zjawisko, zwłaszcza w branżach o dużej rotacji pracowników. Choć dla pracownika może to być szybka droga do lepszego wynagrodzenia, dla pracodawcy oznacza chaos, straty i ryzyko wstrzymania działalności. Prawo przewiduje konsekwencje dla osób, które bezpodstawnie zrywają umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Microlearning dla pracowników: przyszłość efektywnych szkoleń i nauki czy krótkotrwała moda?
15 sie 2025

Microlearning przestaje być ciekawostką w edukacji, a staje się realną pomocą w rozwoju pracowników – szczególnie tam, gdzie liczy się czas, efektywność i elastyczność operacyjna. Według danych International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT) aż 85% pracowników uznaje krótkie formy nauki za bardziej angażujące, a 75% deklaruje lepsze zapamiętywanie przekazywanych w ten sposób informacji.

REKLAMA

NIK: orzekanie i ustalanie poziomu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami – więcej trudności niż realnej pomocy. Gdzie i dlaczego?
15 sie 2025

NIK: Orzekanie i ustalanie poziomu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami – więcej trudności niż realnej pomocy. Gdzie i dlaczego? Jak pokazuje kontrola przeprowadzona przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w jednym z dużych miast w Polsce - system jest pełen luk, niedociągnięć i proceduralnych pułapek, które zamiast wspierać, często zniechęcają i utrudniają życie najbardziej potrzebującym. Systemy działania komisji orzeczniczych są wręcz momentami niezgodne z prawem i niesprawiedliwe.
Dodatkowe 6589,67 zł miesięcznie dla najstarszych Polaków z ZUS
14 sie 2025

Dodatkowe 6589,67 zł miesięcznie dla najstarszych Polaków z ZUS. Należy się każdemu seniorowi, nawet temu, który nie pobiera żadnego świadczenia z ZUS. Taka osoba musi jednak złożyć wniosek. Ile lat trzeba ukończyć, aby móc je otrzymać?

REKLAMA