Młode kobiety przejmują tzw. męskie zawody. Trend rozpoczął się w 2024 r. i przybiera na sile

Młode kobiety przejmują tzw. męskie zawody. Trend ten rozpoczął się w 2024 roku i wciąż przybiera na sile. Polki szczególnie dobrze sprawdzają się w zawodzie kuriera i kierowcy aplikacyjnego. Co przesądza o sile kobiet w tej profesji?

Młode kobiety przejmują "męskie zawody"

Pierwsze skojarzenia odnośnie kuriera? Młody mężczyzna, zdolny do dźwigania ciężkich paczek. Również zawód taksówkarza stereotypowo dopasowujemy zwykle do mężczyzny. Tymczasem w 2024 r. kobiety stanowiły w Polsce 20 proc. wszystkich pracowników w sektorze transportowym. Coraz więcej młodych kobiet decyduje się na pracę dorywczą w charakterze kierowcy aplikacyjnego. Z czego wynika ten nowy trend i jak płeć piękna odnajduje się w takiej roli? Okazuje się, że kobieta pracująca nie tylko żadnej pracy się nie boi, ale potrafi wnieść do tych zawodów zupełnie nową jakość.

Polskie kurierki coraz częściej spotykane

Podczas gdy jedni kurierzy noszą wielkie gabaryty, inni dostarczają dokumenty lub jedzenie. Dzięki temu każdy kurier jest w stanie znaleźć niszę dla siebie, która będzie odpowiadać indywidualnym możliwościom i preferencjom.

Praca kuriera aplikacyjnego

Praca kuriera aplikacyjnego wyróżnia się nie tylko niewielką wielkością przesyłek oraz realizacją zleceń na stosunkowo niewielkim obszarze. Daje także swobodę w decydowaniu o liczbie zrealizowanych kursów i godzinach pracy oraz możliwość łączenia dowozów z inną pracą zarobkową oraz godzinami funkcjonowania placówek oświatowych dzieci. Ponieważ na rynku dostaw nadal brakuje osób świadczących usługi, praca w charakterze kuriera aplikacyjnego może z powodzeniem stanowić stabilną formę zatrudnienia.

Jedną z zalet pracy w charakterze kierowcy aplikacyjnego jest to, że na dobry start potrzebujemy naprawdę niewiele. Wielu partnerów oferuje nie tylko kompleksowe wsparcie przy wszelkiego rodzaju formalnościach i rozliczeniach, ale również zapewnia pojazd (samochód, rower elektryczny, skuter) oraz atrakcyjne warunki ubezpieczenia. Warto pamiętać, że choć dostarczanie przesyłek jest znacznie prostsze od przewozu osób, również tutaj warto dodatkowo ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Podczas gdy kurierzy pracują głównie w ciągu dnia, taksówkarze aplikacyjni i dostawcy jedzenia realizują zlecenia głównie w godzinach popołudniowych, wieczorami i w weekendy. Nic więc dziwnego, że praca ta przyciąga przede wszystkim młodych ludzi.

Coraz więcej kobiet korzystających z przejazdów aplikacyjnych wybiera na swoich kierowców inne kobiety. Dzięki temu czują się bezpieczniej i swobodniej. To niezwykle atrakcyjna nisza, którą opłaca się wypełnić. Warto również pamiętać, że wielu klientów praktykuje wypłacanie dodatkowych premii za szybką realizację zlecenia lub pracę w niestandardowych godzinach.

Mocne strony kobiet a praca kierowcy aplikacyjnego

Aby świadczyć usługi przewozowe lub kurierskie nie wystarczy być dobrym kierowcą. Tu liczy się także znajomość topografii miasta oraz umiejętność planowania tras i układania harmonogramu zleceń. Dodatkowo praca w charakterze kierowcy aplikacyjnego wymaga posiadania określonych kompetencji miękkich. Punktualność, dokładność, odpowiedzialność, samodyscyplina, komunikatywność, czy wysoka kultura osobista - okazuje się, że to właśnie kobiety często posiadają cały pakiet tych cech.

Warto pamiętać, że z danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS wynika, że w 2023 roku kobiety były sprawczyniami jedynie 23,7 procent wszystkich wypadków drogowych. Wyniki badań są jednoznaczne – kobiety, zwłaszcza matki, prowadzą samochody bardziej odpowiedzialnie i bezpiecznie. Chcąc uniknąć ryzykownych sytuacji, częściej planują swoje trasy z wyprzedzeniem, aby zminimalizować stres i ewentualne ryzyko wypadku. Ponadto kobiety zwracają większą uwagę na przepisy ruchu drogowego ograniczenia prędkości oraz zachowanie innych uczestników ruchu. Są przy tym bardziej ostrożne i skoncentrowane.

Zawód kuriera i kierowcy przestaje być "męski'

Kobiety, które decydują się na pracę jako kurierki czy kierowcy aplikacyjni, często wyróżniają się wyjątkową dbałością o szczegóły i empatią w kontakcie z klientami. W tych stereotypowo "męskich" zawodach wprowadzają świeże spojrzenie, łamiąc schematy i pokazując, że płeć nie definiuje kompetencji. Co więcej, ich obecność zmienia sposób, w jaki społeczeństwo postrzega te profesje – sprawiając, że stają się one bardziej inkluzywne i otwarte dla każdego, kto ma chęci i determinację, by je wykonywać. Czy to oznacza, że tradycyjny obraz kuriera lub taksówkarza przechodzi do historii? Być może właśnie stoimy na progu nowej ery, w której stereotypy ustępują miejsca różnorodności i równości.

Źródło: Natviol