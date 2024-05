Kobiety do prac fizycznych i "męskich" - Polacy są podzieleni na ten temat. Część uważa, że to stereotypy, część że ma miejsce dyskryminacja płacowa kobiet, a jeszcze inni podkreślają, że pracodawcy powinni być bardziej otwarci na zatrudnianie kobiet w branżach takich, jak: produkcyjna, logistyczna czy budowlana. Czy kobiety nadają się do tzw. prac "męskich"? A mężczyźni do tzw. prac "damskich"

Kobiety a praca fizyczna. Co myślą Polacy o zatrudnianiu kobiet do pracy fizycznej? Raport SW Research

Jak wnika z badań, które były przeprowadzone na reprezentatywnej ogólnopolskiej grupie 1004 osób, w dniach 18-20 marca 2024 r., zdaniem Polek i Polaków główne powody niezatrudniania kobiet na stanowiskach uznawanych za „męskie” to: stereotypy (47,6%); nierówna płaca (23,8%) oraz dyskryminacja w zatrudnieniu (21,6%). Większość badanych, bo aż 68,8% jednocześnie uważa, że pracodawcy powinni być bardziej otwarci na zatrudnianie kobiet w branżach takich, jak: produkcyjna, logistyczna czy budowlana.

Brak pracowników w Polsce. Męskie zawody - czy to przyszłość?

Polski rynek pracy zmaga się z poważnymi deficytami kadrowymi, zwłaszcza w sektorach produkcji, logistyki i budownictwa. Sytuację pogarszają spadające liczby urodzeń, preferencje zawodowe młodych pokoleń oraz emigracja pracowników w wieku produkcyjnym do innych krajów. W rezultacie, przedsiębiorstwa coraz częściej poszukują osób z zagranicy, co wiąże się z koniecznością adaptacji do nowych wyzwań w zakresie integracji pracowników czy legalizacji ich zatrudnienia. Warto przyjrzeć się bardziej rodzimemu rynkowi pracy i jego zasobom – jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, kobiety świetnie sprawdzają się na różnych stanowiskach we wspomnianych wyżej branżach.

Kobiety a praca fizyczna

Jak wynika z analiz, nie kwestia dostosowania stanowisk pracy, systemu wielozmianowego czy adaptacji przepisów BHP, lecz właśnie kwestie społeczne zostały wskazane jako czynniki ograniczające reprezentację kobiet na stanowiskach, gdzie dominuje zatrudnienie mężczyzn - badania dowodzą, że aż 47,6% wszystkich respondentów, w tym 51,2% kobiet i 43,6% mężczyzn, uważa, że to stereotypy są głównym powodem tego zjawiska. Drugą przyczyną jest nierówna płaca w porównaniu z mężczyznami, co podało 23,8% ankietowanych, trzecią stanowi dyskryminacja kobiet - to wskazanie 21,6% respondentów.

Ciekawe w kontekście postrzegania pod kątem płci jest także wskazanie nieuznawania pracy fizycznej za prestiżową - ten czynnik podało 24,8% mężczyzn, a tylko 12% kobiet.

Koniec z luką płacową kobiet. Będzie równość wynagrodzeń

Koniec z luką płacową ze względu na płeć. Do 7 czerwca 2026 r. w Kodeksie Pracy zajdą nie małe zmiany! Już niespełna rok temu uchwalono w UE akt prawny na który czekało miliony kobiet. Mowa o dyrektywie w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości.

Mowa o dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania. Przepisy były naprawdę potrzebne, ponieważ jak pokazują dane z Eurostatu różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w UE wynosi 14,1%. Zróżnicowanie wynagrodzenia negatywnie wpływa na jakość życia kobiet, na ich zwiększone ryzyko ubóstwa oraz utrzymujące się zróżnicowanie emerytur, które w UE wynosi 33%.

Jakie działania mogłyby pomóc wyeliminować kwestię nierównego zatrudnienia mężczyzn i kobiet na stanowiskach wymagających pracy fizycznej?

Jakie działania mogłyby pomóc wyeliminować kwestię nierównego zatrudnienia mężczyzn i kobiet na stanowiskach wymagających pracy fizycznej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych czy budowlanych? 41,4% badanych uważa, że kluczowe jest właściwe dostosowanie miejsc pracy dla pań, 34% respondentów wskazało na drugim miejscu konieczność zmiany przepisów. Trzecim rozwiązaniem, na które postawiło 24,5% ankietowanych jest promocja firm zatrudniających kobiety do pracy fizycznej na portalach z ofertami pracy. Co ciekawe, niewiele mniej, jeśli chodzi o wynik, bo 24,2% ogółu zwróciło uwagę na kwestię dotacji dla przedsiębiorstw, zatrudniających większą liczbę kobiet. Wysoki odsetek odpowiedzi, bo 18,4% uzyskało także działanie, jakim są kampanie społeczne w mediach.

"Jako członek Polskiego Forum HR, Zespół Job Impulse podpisał się pod misją rozwoju rynku pracy. Nasza współpraca z firmami skupia się na tworzeniu inkluzywnych procesów rekrutacyjnych oraz na edukowaniu pracodawców o korzyściach wynikających z zatrudniania kobiet na stanowiskach wymagających pracy fizycznej. Wierzymy, że bardziej sprzyjające środowisko pracy nie tylko służy równouprawnieniu, ale także przyczynia się do wzrostu efektywności biznesowej. Co więcej, może okazać się remedium na braki kadrowe, które dotkliwie dotykają w ostatnim czasie branżę produkcyjną czy logistyczną w Polsce. Wiemy, że dostosowywanie stanowisk pracy dla kobiet to proces wymagający zarówno pod kątem formalnym, finansowym, jak i czasowym dla pracodawców, niemniej staramy się go ułatwiać w ramach naszego doświadczenia oraz kompetencji" – mówi Łukasz Koszczoł, Prezes Job Impulse.