Nowa Polska Klasyfikacja Działalności (PKD). Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w 2025 r.

Polska Klasyfikacja Działalności PKD 2025 obowiązuje od 1 stycznia 2025 r. Czy płatnicy składek powinni ją stosować?

Polska Klasyfikacja Działalności PKD 2025

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Działalności PKD 2025. Równocześnie ze stosowaniem klasyfikacji PKD 2025 w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej można stosować klasyfikację PKD 2007 do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją rozpoczętej przed 1 stycznia 2025 r., jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r.

Płatnicy składek, którzy rozpoczęli działalność przed 1 stycznia 2025 r.

Płatnicy składek, którzy rozpoczęli działalność przed 1 stycznia 2025 r., od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. do ustalenia rodzaju przeważającej działalności wg PKD stosują wyłącznie klasyfikację PKD 2007. Na jej podstawie określają oni grupę działalności, do której należą, i obowiązującą ich wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Płatnicy składek, którzy rozpoczynają działalność po 1 stycznia 2025 r.

Płatnicy składek, którzy rozpoczynają działalność po 1 stycznia 2025 r., od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. do ustalenia rodzaju przeważającej działalności wg PKD stosują klasyfikację PKD 2007 w oparciu o klucze przejścia (powiązań) pomiędzy PKD 2025 i PKD 2007, stanowiące integralną część klasyfikacji PKD 2025. Na tej podstawie określają grupę działalności, do której należą, i obowiązującą ich wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

