Nowe kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. Wyrównanie od lipca 2024 r.

Od 575 zł do 4140 zł wynoszą obecnie kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. PFRON informuje, jak należy składać wnioski o dofinansowanie oraz korektę za okres od lipca 2024 r.

Wyższe dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

1 stycznia 2025 r. weszła w życie ustawa z 5 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja zwiększyła wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Dofinansowanie przysługuje w kwocie:

2760 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

W przypadku pracowników niepełnosprawnych z orzeczonymi schorzeniami szczególnymi (choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsja oraz niewidomi) dodatkowe podwyższenie wynosi:

1380 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

Jak złożyć wniosek i korekty do PFRON

Wnioski z nowymi kwotami można składać w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) od 2 stycznia 2025 r., z możliwością korygowania dokumentów za okresy od lipca 2024 r. Wnioski i korekty papierowe z nowymi kwotami można składać od 1 stycznia 2025 r.

Korekty od lipca 2024 r. należy składać na tych samych zasadach co wszystkie korekty związane z załącznikiem INF-D-P. Zatem korekta będzie zawierać cały komplet dokumentów:

wniosek Wn-D,

załącznik/i INF-D-P oraz

załącznik INF-O-PP lub INF-O-PR (jeśli wymagany dla danego pracodawcy).

W razie składania wniosku lub korekty wniosków za okresy od lipca 2024 r. w wersji papierowej, należy w pozycji 51 w załączniku INF-D-P uwzględniać już nowe kwoty dofinansowania. Natomiast w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, to system będzie podstawiał nowe kwoty dofinansowania w pozycji 51 w załączniku INF-D-P po wpisaniu etatu pracownika w odpowiednim stopniu niepełnosprawności w pozycjach od 21 do 44.

Pracodawcy, którzy składają wnioski i korekty papierowo, przekazują dokumenty (o ile nie są to dokumenty pierwszorazowe – zgłoszeniowe), jak zwykle, do właściwych Oddziałów PFRON.

Import plików do SODiR z systemu kadrowo-płacowego

PFRON informuje, że zmiana wysokości kwot dofinansowania to także nowa wersja załącznika INF-D-P, która jest określana przy imporcie dokumentów do SODiR z systemu kadrowo-płacowego. Dotąd obowiązywała 9 wersja załącznika INF-D-P, a teraz będzie 10 wersja. Poza wzorem ustalania kwoty dla pozycji 51 w załączniku INF-D-P nic się nie zmieni, ale pliki xml przygotowane w zewnętrznym systemie kadrowo-płacowym powinny odnosić się do wersji 10 załącznika INF-D-P. Między innymi nazwa pliku xml z załącznikiem INF-D-P zawiera w sobie wersję załącznika. Dzięki oznaczeniu wersji jako 10, SODiR będzie wiedział, jak po dokonaniu importu wyliczyć kwotę dofinansowania w pozycji 51.

Dlatego należy najpierw dostosować swoje systemy kadrowo-płacowe do wersji 10 załącznika INF-D-P (lub zgłosić takie dostosowanie do właściwych podmiotów), a następnie zaimportować przygotowane pliki w odpowiednich wersjach do SODiR. Poniżej załączamy dokumentację istotną przy imporcie plików: