Do ZUS wpłynęło ponad 1 437 tys. wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek. Do ponad 830 tys. przedsiębiorców już została wysłana informacja o tym, że dostali ulgę. Jeszcze w grudniu zostaną wysłane kolejne informacje o przyznaniu wakacji składkowych.

Zwolnienie z opłacania składek

Mikroprzedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz komornicy sądowi już od 1 listopada 2024 r. mogą składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek. Zwolnienie przysługuje mikroprzedsiębiorcy na własne ubezpieczenia społeczne w jednym, wybranym przez niego miesiącu, w każdym roku kalendarzowym.

REKLAMA

Autopromocja

Zwolnienie obejmuje składki od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje osobę prowadzącą działalność. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej ani składek, które przedsiębiorca ma obowiązek opłacać za inne osoby, np. pracowników, zleceniobiorców czy współpracowników.

Składki objęte zwolnieniem zostaną sfinansowane z budżetu państwa i będą wliczać się do przyszłej emerytury czy renty. Ulga stanowi pomoc de minimis, dlatego we wniosku przedsiębiorca podaje informacje na temat innych form tej pomocy, z których korzystał.

- Wakacje składkowe to ogromne przedsięwzięcie. Od początku jego funkcjonowania zostało złożonych ponad 1,4 mln wniosków o zwolnienie z opłacania składek, w tym przeszło 1,3 mln w listopadzie za grudzień z terminem płatności do 20. stycznia – mówi Iwona Kowalska-Matis -regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Do ponad 830 tys. przedsiębiorców już wysłaliśmy informację o tym, że dostali ulgę. Jeszcze w grudniu zostaną wysłane kolejne informacje o przyznaniu wakacji składkowych – dodaje.

Kowalska-Matis informuje też, że na dzień 19 grudnia 2024 r. wpłynęło za grudzień 2024 r. oraz styczeń 2025 r. łącznie 1437132 wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek, z tego:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

za grudzień 2024 r. – 1 326 054;

za styczeń 2025 r. – 111 078.

W tym na Dolnym Śląsku wpłynęło:

za grudzień 2024 r. – 106 760;

za styczeń 2024 r. – 8 553.

ZUS z urzędu koryguje niektóre braki formalne

Iwona Kowalska-Matis informuje, że w niektórych przypadkach niezbędne jest usunięcie braków formalnych, co może wydłużyć rozpatrywanie sprawy. Warto przy tym pamiętać, że im szybciej klient uzupełni braki formalne, tym szybciej zakończy się obsługa wniosku o wakacje składkowe.

Aby ułatwić załatwienie sprawy, ZUS skoryguje część braków formalnych z urzędu. Dotyczy to ponad 3 tys. wniosków, w których płatnicy nadmiarowo zaznaczyli pola związane z pomocą publiczną.

Jeszcze w grudniu informacja o przyznaniu ulgi trafi do płatników, którzy rozliczają składki na zasadach preferencyjnych. Chodzi o tych, którzy korzystają z MDG+ albo opłacają składki od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Pozostałe grupy płatników otrzymają informację o przyznaniu wakacji składkowych na początku stycznia.

Rzeczniczka zapewnia, że w jednostkowych, indywidualnych sprawach ZUS będzie wyjaśniał z płatnikami najbardziej skomplikowane kwestie, które nie pozwalają na podjęcie rozstrzygnięcia. W takich przypadkach sprawa zostanie załatwiona także w styczniu.

Kiedy ZUS przekazuje informację, a kiedy decyzję

REKLAMA

ZUS rozpatruje wnioski o wakacje składkowe automatycznie, a wszelkie informacje w tej sprawie płatnik znajdzie na swoim profilu w PUE ZUS/eZUS. Informację o tym, że na PUE ZUS/eZUS jest nowa wiadomość na ten temat, ZUS wyśle dodatkowo na e-mail lub numer telefonu, który przedsiębiorca podał na swoim koncie PUE ZUS/eZUS.

Jeśli przedsiębiorca zostanie częściowo zwolniony lub nie otrzyma ulgi, ZUS wyda w tej sprawie decyzję. Zakład przekaże ją na konto płatnika na PUE ZUS/eZUS. Od decyzji można się odwołać do sądu za pośrednictwem ZUS.

W przypadku wydania decyzji odmownej należne składki za grudzień płatnik będzie musiał uregulować w standardowym terminie, czyli do 20. stycznia. Może też złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie należności na raty.

- Takie wnioski mogą złożyć również ci płatnicy, z którymi ZUS wyjaśnia wątpliwości w ich sprawie – zapewnia Iwona Kowalska-Matis.

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2025. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS