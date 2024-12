Nie będzie podwyżek dla pracowników samorządowych? Rozmowy w sprawie wynagrodzeń zostały odroczone

Rodzice wcześniaków i rodzice dzieci urodzonych w terminie, ale wymagających dłuższej hospitalizacji po urodzeniu będą mieli prawo do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego w wymiarze do 8 albo do 15 tygodni. 19 marca 2025 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy.