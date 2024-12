Jaka będzie maksymalna temperatura w pomieszczeniach pracy? Jest projekt rozporządzenia

Obecnie obowiązujące przepisy w zakresie bhp określają minimalne temperatury, w których praca nie może być wykonywana. W przepisach brakuje natomiast określenia temperatury maksymalnej. Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp ma na celu uregulowanie maksymalnej temperatury zarówno w pomieszczeniu pracy, jak i przy pracy wykonywanej na otwartej przestrzeni.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp

Na stronach Rządowego centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem nowelizacji jest uregulowanie pracy w wysokich temperaturach.

Projekt ma na celu uregulowanie maksymalnej temperatury zarówno w pomieszczeniu pracy, jak i przy pracy wykonywanej na otwartej przestrzeni, w stosunku do których konieczne jest zapewnienie odpowiednich rozwiązań dla pracowników lub zatrzymanie pracy. Obecnie w przepisach bhp nie ma określonej maksymalnej temperatury, w której może być wykonywana praca.

Maksymalne temperatury, w których praca może być wykonywana

W stosunku do obowiązujących obecnie regulacji w projekcie zaproponowano dodanie następujących przepisów:

nałożenie na pracodawców obowiązku zapewnienia w pomieszczeniu pracy temperatury odpowiedniej do rodzaju wykonywanej pracy (tempa metabolizmu) nie wyższej niż: 28°C (301 K) dla pracy o niskim i umiarkowanym tempie metabolizmu i w pomieszczeniach biurowych, 25°C (298 K) dla pracy o wysokim tempie metabolizmu lub 22°C (295 K) dla pracy o bardzo wysokim tempie metabolizmu, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają;

(tempa metabolizmu) nie wyższej niż: 28°C (301 K) dla pracy o niskim i umiarkowanym tempie metabolizmu i w pomieszczeniach biurowych, 25°C (298 K) dla pracy o wysokim tempie metabolizmu lub 22°C (295 K) dla pracy o bardzo wysokim tempie metabolizmu, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają; gdy temperatura w pomieszczeniu pracy przekroczy określoną wartość dla danej klasy tempa metabolizmu pracodawca obowiązany będzie do zapewnienia odpowiednich rozwiązań technicznych obniżających temperaturę, a jeśli nie będzie to możliwe, to do zastosowania innych rozwiązań organizacyjnych;

przy pracy na otwartej przestrzeni przy temperaturze powyżej 25°C pracodawca będzie obowiązany do podjęcia odpowiednich rozwiązań organizacyjnych;

rozwiązania organizacyjne pracodawca będzie ustalał w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami;

w celu ułatwienia pracodawcom wywiązania się z ww. obowiązków przykładowy katalog rozwiązań technicznych i organizacyjnych zostanie określony w nowo dodawanym załączniku nr 4 do zmienianego rozporządzenia o bhp;

w celu określenia tempa metabolizmu wyróżniono klasy, gdzie definicje pojęć i metody pomiaru tempa metabolizmu określają Polskie Normy;

wskazane w tabeli klasy tempa metabolizmu będą określane podczas oceny ryzyka zawodowego dla danego stanowiska pracy;

jeśli pomimo zastosowania rozwiązań technicznych temperatura w pomieszczeniu pracy przekroczy 35°C, wówczas żadna praca w pomieszczeniu pracy nie będzie mogła być wykonywana ;

; jeśli przy pracy na otwartej przestrzeni temperatura przekroczy 32°C, to w czasie występowania takiej temperatury nie będzie mogła być wykonywana żadna praca o wysokim tempie metabolizmu lub bardzo wysokim tempie metabolizmu;

obowiązek czasowego wstrzymania nie będzie dotyczył jednak niektórych rodzajów prac, których wykonywanie jest obiektywnie konieczne. Katalog wyjątków od obowiązku czasowego wstrzymania prac w znacznym zakresie będzie się pokrywać z rodzajami prac, których nie dotyczy zakaz pracy w niedzielę.

Nowy załącznik do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków bhp

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków bhp zawiera także nowy załącznik nr 4 z przykładowym katalogiem rozwiązań technicznych i działań organizacyjnych podejmowanych w celu ograniczenia nadmiernego obciążenia cieplnego.

Proponowane rozwiązania nie mają charakteru obowiązkowego ani wyczerpującego. Są to wskazówki prawodawcy co do istniejących już rozwiązań technicznych oraz występujących w przepisach prawa pracy rozwiązań organizacyjnych, które pracodawca w porozumieniu z pracownikami może zastosować w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych w projektowanym rozporządzeniu. Przykładowe rozwiązania mają na celu ułatwienie pracodawcom podjęcie odpowiednich działań, mają też przyczynić się do ograniczenia zagrożeń wynikających z warunków pracy w niekorzystnym klimacie.

Wejście w życie rozporządzenia nowelizującego

Projekt zakłada, że wejście w życie rozporządzenia nowelizującego przepisy w sprawie ogólnych warunków bhp nastąpi po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w dzienniku Ustaw.