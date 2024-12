ZUS wypłaci świadczenia z programu Aktywny Rodzic. Kiedy należy sprawdzić konto?

W grudniu ZUS wypłaci kolejne transze świadczenia "Aktywnie w żłobku", "Aktywni rodzice w pracy" i "Aktywnie w domu". Realizowane w ramach programu Aktywny Rodzic świadczenia są wypłacane w danym miesiącu za miesiąc poprzedni. W jakim terminie zostaną zrealizowane wypłaty za świadczenia z programu Aktywny Rodzic?

Aktywny Rodzic - Kiedy ZUS wypłaci świadczenie

Rodzice dzieci w wieku od roku do trzech lat życia mogą złożyć wniosek na jedno z trzech świadczeń z programu Aktywny Rodzic:

„Aktywni rodzice w pracy”,

„Aktywnie w żłobku”,

„Aktywnie w domu”.

ZUS wypłaca świadczenia z programu Aktywny Rodzic w danym miesiącu za miesiąc poprzedni, czyli np. w grudniu za listopad. Wypłaty w ramach świadczenia "Aktywnie w żłobku” zaplanowane są na każdy 20. dzień miesiąca. Natomiast termin wypłaty dla pozostałych świadczeń z tego programu zaplanowany jest na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

- Aby rozpatrzyć wnioski o świadczenie "Aktywni rodzice w pracy", musimy sprawdzić, czy rodzice spełniają warunek aktywności zawodowej. Robimy to na podstawie danych z konta ubezpieczonego ZUS oraz informacji z rejestru Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dane te aktualizujemy w oparciu o informacje od pracodawców i osób prowadzących działalność gospodarczą. Przekazują oni do ZUS dokumenty rozliczeniowe z podstawami wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w danym miesiącu za miesiąc poprzedni – do 5, 15 i 20 dnia miesiąca – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka dodaje, że ta sama zasada, dotycząca wypłaty świadczeń w danym miesiącu za miesiąc poprzedni, dotyczy też świadczeń "Aktywnie w domu” oraz "Aktywnie w żłobku". Warto przypomnieć, że w każdym miesiącu placówki mają obowiązek wprowadzania do rejestru żłobków kwotę opłaty poniesionej przez rodzica za poprzedni miesiąc. Na tej podstawie ZUS przelewa następnie świadczenia "Aktywnie w żłobku” na rachunki żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Świadczenie "Aktywnie w żłobku"

Wniosek o świadczenie "Aktywnie w żłobku" można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego albo trafi pod opiekę dziennego opiekuna. Jeśli rodzic złoży wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli najpóźniej 2 stycznia 2025 r., to prawo do świadczenia uzyska od 1 października, jeśli będą spełnione pozostałe warunki.

- Od 3 stycznia rodziców obowiązują inne terminy na złożenie wniosku o świadczenie „Aktywnie w żłobku”. Rodzice powinni złożyć wniosek o wypłatę z programu „Aktywnie w żłobku” w ciągu 2 miesięcy, od kiedy dziecko zaczęło uczęszczać do placówki – mówi Iwona Kowalska-Matis. - W takiej sytuacji otrzymają prawo do świadczenia od dnia, od którego dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka - dodaje.

Według rzeczniczki, rodzic dostanie świadczenie również za miesiąc, w którym maluch poszedł do żłobka, mimo że wniosek zostanie złożony w następnym miesiącu. Jeśli rodzic złoży wniosek o świadczenie „Aktywnie w żłobku” po upływnie 2 miesięcy, licząc od dnia, w którym dziecko poszło do żłobka, to świadczenie „Aktywnie w żłobku” ZUS przyzna od miesiąca, w którym rodzic złożył wniosek. Za poprzednie miesiące świadczenie w takiej sytuacji nie przysługuje.

Przykład 12 grudnia 2024 r. ojciec złożył wniosek o świadczenie „Aktywnie w żłobku” na córkę, która chodzi do żłobka od 7 października 2024 r., czyli po 2 miesiącach, od kiedy córka zaczęła chodzić do żłobka, ale w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie w ustawy (1 października 2024 r.). W takim przypadku ojcu przysługuje świadczenie od 7 października 2024 r.

Przykład 7 stycznia 2025 r. matka złożyła wniosek o świadczenie „Aktywnie w żłobku” na syna, który chodzi do żłobka od 1 września 2024 r. ZUS przyzna świadczenie od 1 stycznia 2025 r., czyli od miesiąca, w którym złożyła wniosek. Gdyby matka złożyła wniosek o świadczenie w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 2 stycznia 2025 r., wtedy świadczenie przysługiwałoby jej od października 2024 r.

Przykład 7 marca 2025 r. ojciec złożył wniosek o świadczenie „Aktywnie w żłobku” na córkę, która chodzi do żłobka od 7 stycznia 2025 r. Ojcu przysługuje świadczenie od 7 stycznia 2025 r., czyli od miesiąca, w którym maluch poszedł do żłobka, ponieważ rodzic złożył wniosek w ostatnim dniu, w którym upływa 2 miesięczny termin na jego złożenie. Gdyby ojciec złożył wniosek jeden dzień później, czyli 8 marca 2025 r. świadczenie „Aktywnie w żłobku” ZUS przyznałby od 1 marca, ponieważ rodzic nie zmieściłby się już w terminie 2 miesięcy od dnia pójścia dziecko do placówki.

Jeśli rodzice chcą otrzymać świadczenie "Aktywnie w żłobku” z wyrównaniem od października 2024 r., powinni złożyć wniosek najpóźniej 2 stycznia 2025 r. - Jeśli rodzic nie zdąży w tym terminie, to ZUS przyzna świadczenie od miesiąca, w którym rodzic złożył wniosek, czyli bez wyrównania za poprzednie miesiące – przestrzega Kowalska-Matis. Rzeczniczka podkreśla, że jeszcze nie wszyscy rodzice, których dzieci uczęszczają do żłobka złożyli wnioski o świadczenie "Aktywnie w żłobku". W takiej sytuacji ZUS nadal wypłaca dofinasowanie żłobkowe w kwocie 400 zł miesięcznie.

Świadczenia "Aktywni rodzice w pracy" i "Aktywnie w domu"

Rodzic wniosek o świadczenie „Aktywnie w domu” może złożyć najwcześniej w miesiącu, w którym dziecko kończy 12 miesiąc. Natomiast wniosek o świadczenie „Aktywni rodzice w pracy” rodzic może złożyć najwcześniej w miesiącu, w którym dziecko kończy 12 miesiąc, ale nie wcześniej niż w miesiącu, w którym rodzice rozpoczęli aktywność zawodową. Jeśli rodzic złoży wniosek w kolejnych miesiącach, ZUS przyzna świadczenie od miesiąca, w którym złoży wniosek. Jeśli rodzic złoży wniosek w miesiącu, w którym dziecko kończy 12 miesięcy i spełnia pozostałe warunki, to prawo do świadczenia "Aktywni rodzice w pracy" albo "Aktywnie w domu” Zakład przyzna na okres od 12. do 35. miesiąca życia malucha.

W przypadku świadczenia "Aktywnie w domu” i "Aktywni rodzice w pracy” nie ma możliwości przyznania świadczenia za okresy wcześniejsze niż miesiąc złożenia wniosku. ZUS zawsze przyzna to świadczenie najwcześniej od miesiąca, w którym rodzic złożył wniosek. Dlatego rodzice nie powinni zwlekać ze złożeniem wniosku, jeśli dziecko osiągnęło wymagany wiek. O świadczenie "Aktywni rodzice w pracy” powinni występować w miesiącu, w którym rodzice mają aktywność zawodową i dziecko kończy, co najmniej 12 miesięcy. Z kolei o świadczenie „Aktywnie w domu” rodzice powinni składać wniosek w miesiącu, w którym dziecko kończy, co najmniej 12 miesięcy.

Rodzic ze złożeniem wniosku o świadczenie "Aktywnie w domu” i "Aktywni rodzice w pracy” nie musi czekać do pierwszych urodzin dziecka. Wniosek można złożyć już 1. dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12 miesiąc życia.

Przykład 1 października 2024 r. matka złożyła wniosek o świadczenie „Aktywnie w domu” na syna, który 15 października 2024 r. kończy 12 miesięcy. ZUS przyzna świadczenie od 1 października 2025 r., czyli od miesiąca, w którym matka złożyła wniosek, do 35. miesiąca życia dziecka.

Przykład 20 grudnia 2024 r. matka złożyła wniosek o świadczenie „Aktywnie w domu” na syna, który 15 października 2024 r. ukończył 12 miesięcy. ZUS przyzna świadczenie od 1 grudnia 2024 r., czyli od miesiąca, w którym matka złożyła wniosek. Świadczenie zostanie, więc przyznane na okres od 14. do 35. miesiąca życia dziecka.