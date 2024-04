Aktywny rodzic: Rząd zajmie się projektem ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu małego dziecka

Rada Ministrów pracuje nad projektem ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu małego dziecka. Jest to część programu „Aktywny rodzic” – systemowej strategii wspierania rodziców w łączeniu ról zawodowych z rolami rodzicielskimi.

Aktywny rodzic – program wspierania rodziców

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się zapis o projekcie ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu małego dziecka. Projektowana ustawa to część programu „Aktywny rodzic” – systemowej strategii wspierania rodziców w łączeniu ról zawodowych z rolami rodzicielskimi.

Obecnie jedną z głównych przyczyn nierówności płci na rynku pracy są macierzyństwo i obowiązki opiekuńcze. Rodzice, najczęściej matki, po urodzenia dziecka muszą wybierać między życiem rodzinnym a zawodowym. W tym okresie zdecydowana większość kobiet ma przerwę, często związaną z korzystaniem z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Część z nich wraca do pracy dopiero po kilku latach lub staje się trwale nieaktywna zawodowo. Rolą państwa jest stworzenie systemu wsparcia dla tych rodziców, który umożliwi im godzenie ról rodzinnych i zawodowych.

Założenia ustawy o wspieraniu rodziny

Projektowana ustawa ma być kompleksowym podejściem do wspierania rodziców dzieci w tzw. wieku żłobkowym. Celem ustawy jest zapewnienie rodzicom różnorodnych form wsparcia, w zależności od ich potrzeb i sytuacji życiowej.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń wspierających rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu i rozwoju małego dziecka:

aktywni rodzice w pracy,

aktywnie w żłobku,

aktywnie w domu.

Świadczenie „aktywni rodzice w pracy”

Świadczenie „aktywni rodzice w pracy” jest kierowane do aktywnych zawodowo rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Projektowana ustawa zdefiniuje aktywność zawodową, której poziom/rodzaj będzie uprawniał do otrzymywania ww. świadczenia.

Świadczenie to będzie przysługiwać w wysokości 1500 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy od 12 do 35 miesiąca życia dziecka. Od decyzji rodziców będzie zależało, na co przeznaczą te środki.

Świadczenie „aktywnie w żłobku”

Świadczenie „aktywnie w żłobku” zostanie wprowadzone zamiast funkcjonującego obecnie dofinansowania w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Świadczenie wyniesie 1500 zł, nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki.

Świadczenie „aktywnie w domu”

Świadczenie „aktywnie w domu” będzie stanowiło wsparcie dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia, którzy nie będą uprawnieni lub z własnej woli nie zdecydują się na skorzystanie z dwóch wyżej opisanych świadczeń. Świadczenie będzie przysługiwało na analogicznych zasadach, jak obecnie funkcjonujący rodzinny kapitał opiekuńczy. Różnica będzie polegała na tym, że świadczenie „aktywnie w domu” będzie można uzyskać na każde, w tym na pierwsze i jedyne dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia.

Świadczenie „aktywnie w domu” będzie przysługiwało wyłącznie w wysokości 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące (nie będzie możliwości pobierania świadczenia w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy, jak ma to miejsce w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego).