Nieobecność w pracy. Jak pracownik powinien usprawiedliwić nieobecność w pracy

Przykład

Pracownik dojeżdża do pracy własnym samochodem. Podczas jazdy do pracy doszło do awarii samochodu, która uniemożliwiła dalszą jazdę. Pojazd zepsuł się na autostradzie i pracownik musiał skorzystać z assistance oferowanego przez ubezpieczyciela. Odholowanie samochodu zajęło dwie godziny, a dojazd do pracy kolejne dwie. Pracownik niezwłocznie po awarii poinformował pracodawcę, a ten uznał, że zaistniałe okoliczności usprawiedliwiają nieobecność pracownika w pracy.