ZUS wystawia mLegitymacje emeryta – rencisty bez wniosku. Legitymacja elektroniczna w aplikacji mObywatel to duże ułatwienie

ZUS wystawia mLegitymację w sposób automatyczny wszystkim klientom, którzy nabędą prawo do emerytury lub renty. Plastikowa legitymacja emeryta/rencisty jest wydawana tylko na wniosek.

Legitymacja emeryta/rencisty w aplikacji mObywatel

Elektroniczną legitymację emeryta i rencisty można pobrać z bezpłatnej aplikacji mObywatel. Każdy emeryt i rencista ma zatem zapewniony dostęp do dokumentu na własnym urządzeniu mobilnym np. na telefonie. Do 31 marca 2024 r. taki elektroniczny dokument pobrały 694534 osoby.

Autopromocja

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych wystawia mLegitymację w sposób automatyczny wszystkim klientom, którzy nabędą prawo do emerytury lub renty, bez żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. Wystarczy na swoim smartfonie zainstalować aplikację mObywatel i pobrać dokument „legitymacja emeryta-rencisty”. Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji. W sytuacji kiedy nie dodaliśmy wcześniej w aplikacji mObywatel dowodu osobistego, to najpierw konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości, czyli dołączenia dowodu osobistego, a następnie dopiero należy dodać legitymację emeryta-rencisty – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Elektroniczna mLegitymacja jak plastikowa

Zainstalowana w telefonie mLegitymacja to duże ułatwienie dla klientów ZUS. Świadczeniobiorca nie musi mieć przy sobie plastikowej karty, by potwierdzić swój status emeryta lub rencisty. Legitymacja elektroniczna działa jak tradycyjny dokument. Emeryt lub rencista potwierdza, że jest uprawniony do przysługujących mu ulg, poprzez okazanie mLegitymacji na ekranie smartfona.

ZUS wydaje plastikową legitymację emeryta/rencisty tylko na wniosek. - Jeśli świadczeniobiorca chce posługiwać się tradycyjną legitymacją, może złożyć do ZUS wniosek o wydanie karty (na formularzu o symbolu ERL). Taki wniosek można złożyć w ZUS-ie w dowolnym czasie – zarówno razem z wnioskiem o przyznanie emerytury lub renty, jak i już po przyznaniu świadczenia. Klienci mogą korzystać zarówno z tradycyjnej, czyli plastikowej karty, jak i z jej wersji elektronicznej. Dotychczasowa legitymacja w formie karty plastikowej jest aktualna zgodnie z terminem jej ważności – dodaje Beata Kopczyńska.

ZUS przestrzega!

ZUS przestrzega przed udostępnianiem danych z legitymacji emeryta/rencisty czy dowodu osobistego. W ostatnim czasie do seniorki z Podbeskidzia zadzwonił oszust podając się za pracownika ZUS. Prosił starszą kobietę o podanie danych z legitymacji emeryta/rencisty w celu ich zweryfikowania. Jako powód podał rzekomą awarią systemu w ZUS. Był na tyle przekonywujący, że seniorka podała dane, o które prosił oszust. Po namowie wnuczki i córki sprawę zgłosiła na policję.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

– Ta historia pokazuje, że oszuści nie odpuszczają i wymyślają co rusz nowe sytuacje, nowe sposoby w by wyłudzić dane od starszych osób. Apelujemy do naszych klientów o ostrożność i ograniczone zaufanie. Jeszcze raz przypomnę, że pracownicy ZUS nie dzwonią do seniorów, by zebrać od nich dane osobowe, dane z ich legitymacji emeryta-rencisty. W sprawach emerytur kontaktujemy się z naszymi klientami osobiście w swoich placówkach ZUS, za pośrednictwem tradycyjnej poczty albo przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS – podkreśla rzeczniczka.

Dlatego w razie wystąpienia takich sytuacji warto zweryfikować tożsamość rzekomego urzędnika kontaktując się z ZUS pod nr tel. 22 560 16 00 albo od razu zadzwonić na Policję.