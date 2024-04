Bezrobocie: Ponad 500000 bezrobotnych w Polsce. Tak, pół miliona osób bezrobotnych!

Eurostat podał wysokość stopy bezrobocia w Polsce. W lutym 2024 r. w naszym kraju było 517 tys. bezrobotnych.

Eurostat: Polska zajmuje drugie miejsce w UE

Jak wynika z danych Eurostatu, stopa bezrobocia w Polsce w lutym 2024 r. wyniosła 2,9 proc. - jest to tyle samo co w styczniu bieżącego roku. Jednak w porównaniu do lutego 2023 r. stopa bezrobocia była wyższa o 0,2 pkt proc.

Liczba bezrobotnych wyniosła natomiast 517 tys. wobec 523 tys. w styczniu tego roku. W porównaniu z lutym 2023 r. odnotowano jednak wzrost o ok. 43 tys. (z 474 tys.).

Polska po raz kolejny znalazła się na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem niskiego poziomu bezrobocia. Na pierwszym miejscu z bezrobociem na poziomie 2,6 proc. znalazły się Czechy, a na trzecim – Słowenia ze stopą bezrobocia wynoszącą 3,1 proc.

W Unii Europejskiej stopa bezrobocia w lutym 2024 r. wyniosła 6 proc., a w strefie euro – 6,5 proc. Szacowana liczba osób bezrobotnych wyniosła odpowiednio 13,25 mln w krajach UE oraz 11,1 mln w strefie euro.

GUS: stopa bezrobocia wyniosła 5,1 proc.

Dane krajowe również potwierdzają stabilną sytuację na rynku pracy w Polsce. Pod koniec marca 2024 r. GUS opublikował raport dotyczący bezrobocia w Polsce na koniec 2023 r.

Z raportu wynika, że pod koniec ubiegłego roku liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych wyniosła 788,2, tys. osób (w tym 414,9 tys. kobiet) i była niższa o 3 proc. niż w końcu grudnia roku poprzedniego.

Jak wskazał GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce na koniec grudnia 2023 r. wyniosła 5,1 proc. i była o 0,1 p. proc. niższa w porównaniu z końcem grudnia 2022 r.