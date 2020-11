Zasiłek opiekuńczy (covid) niezależnie od zawodu rodziców - MEN

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla wszystkich rodziców

Wszyscy rodzice dzieci do 8. roku życia otrzymali uprawnienia do dodatkowego zasiłku w przypadku zamknięcia szkoły, do której uczęszcza dziecko. Nie ma znaczenia zawód, jaki wykonują rodzice - wyjaśnia Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Informuje też, że uczniowie klas I-III szkół podstawowych, którzy korzystają ze świetlicy, mają zagwarantowaną oraz zorganizowaną naukę zdalną tylko, że w szkole lub naukę w formie zajęć w szkole.





Dzieci medyków i innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W poniedziałek prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zwrócił się do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka z prośbą o pilną zmianę rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i przepis wprowadzony do rozporządzenia 5 listopada.

Zgodnie z nim, szkoła podstawowa jest zobowiązana zorganizować zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I-III, którzy są dziećmi osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Według prezesa NRL, przepis ten pozbawia osoby zatrudnione w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w tym także lekarzy, prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu zamknięcia szkoły, z drugiej natomiast strony pozbawia dzieci tych osób prawa do nauki, ponieważ w tym czasie szkoła zapewnia im jedynie opiekę, a nie zapewnia nauki.

Zawód rodziców nie ma znaczenia

Komentując to dla PAP, rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska wyjaśniła, że "wszyscy rodzice dzieci do 8 roku życia otrzymali uprawnienie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego (do 29 listopada br.) w przypadku zamknięcia szkoły, do której uczęszcza dziecko, jak i w przypadku jej otwarcia, w czasie trwania COVID-19 na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 4 ust. 1d ustawy), (art. 4 ust. 1c tej ustawy)". Podkreśliła, że "nie ma znaczenia, jaki zawód wykonują rodzice".

Zapewnienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy

Jednocześnie wskazała, że szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice wykonują zadania przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa. "Rozwiązanie to ma istotny wpływ na utrzymanie możliwości organizacyjnych systemu opieki zdrowotnej" - dodała.