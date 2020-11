Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - zmiana od 9 listopada 2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w czasie epidemii COVID-19

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został ustanowiony w marcu. Wymusiła go sytuacja zamknięcia placówek edukacyjno-wychowawczych z powodu epidemii koronawirusa. Rodzice musieli zwolnić się z pracy na czas pozostawania dzieci w domach. Mogliby teoretycznie wykorzystać w tym celu funkcjonujący dotychczas zasiłek opiekuńczy, który przysługuje m.in. na opiekę nad chorym dzieckiem (gdy lekarz wypisuje jednemu z rodziców zwolnienie lekarskie z tytułu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem) czy w przypadku niespodziewanego zamknięcia szkół, przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych. Przyjmuje się, że takie niespodziewane zamknięcie występuje wówczas, gdy rodzice zostaną poinformowani o nim na maksymalnie 7 dni przed. Z zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach w przypadku zamknięcia placówek można skorzystać, tak jak w przypadku dodatkowego zasiłku, do 8. roku życia dziecka. Przewidziany jest również limit dni na rok kalendarzowy - jest to 60 dni. W sytuacji przedłużającej się pandemii dni te zostałyby bardzo szybko wykorzystane, a rodzice nie mieli by prawa do wolnego w czasie zachorowania dziecka.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku:

nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza (do 8 roku życia dziecka),

konieczności izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej (do 8 roku życia dziecka),

choroby niani lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem (do 8 roku życia dziecka),

porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki (do 8 roku życia dziecka),

pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (do 8 roku życia dziecka),

konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem,

konieczności sprawowania opieki nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny,

konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym do 18 roku życia,

konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w sytuacji:

- porodu lub choroby małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, jeśli poród lub choroba uniemożliwia im opiekę,

- pobytu w szpitalu albo innej placówce leczniczej małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem.

Do kiedy?

Tak więc na tę szczególną okoliczność epidemii COVID-19 przyznano dodatkową możliwość - skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy był kilkakrotnie przedłużany - funkcjonował od marca aż do do 26 lipca. Następnie była przerwa w sierpniu. Wówczas w razie konieczności korzystano z zasiłku opiekuńczego. Jednak po powrocie dzieci do szkół wznowiono dodatkowy zasiłek - obowiązywał od 1 do 20 września. Po tej dacie po spełnieniu wymaganych warunków ponownie można było korzystać z zasiłku opiekuńczego. Następnie wraz ze wzrostem zachorowań na COVID-19 i decyzją o zamknięciu stacjonarnych szkół także dla klas 1-3 postanowiono po raz kolejny powrócić do możliwości korzystania z dodatkowego zasiłku. Obecnie można ubiegać się o niego za okres 9-29 listopada 2020 r. Liczba dni wykorzystanych w ramach dodatkowego zasiłku nie zmniejsza puli 60 dni zasiłku opiekuńczego na rok kalendarzowy. Są one od siebie niezależne.

Zarówno wysokość zasiłku opiekuńczego jak i dodatkowego zasiłku opiekuńczego wynosi 80% podstawy wymiaru, zwykle jest to po prostu 80% wynagrodzenia pracownika.

Kiedy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje, w przypadku:

zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko - zamknięcie nastąpiło z powodu epidemii COVID-19 ;

; braku możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem z powodu ograniczonego funkcjonowania placówki w trakcie epidemii COVID-19 - placówka jest otwarta, lecz funkcjonuje w ograniczonym zakresie;

- placówka jest otwarta, lecz funkcjonuje w ograniczonym zakresie; braku możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - zmiana od 9 listopada

Po 20 września rodzice korzystali z wcześniej wspomnianego zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg zapewniła, że dodatkowy zasiłek od 9 do 29 listopada będzie udzielany na zasadach z września. Jednak coś się zmieniło - ZUS zmienił interpretację przepisów, w konsekwencji czego dodatkowy zasiłek nie przysługuje w sytuacji, gdy rodzic decyduje się pozostawić dziecko w domu pomimo otwartej i funkcjonującej placówki edukacyjno-wychowawczej. Wcześniej nawet takie przypadki uprawniały do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Od 9 listopada zakres przyznawania zasiłku został nieco zmniejszony. Potwierdziła to Rzeczniczka Oddziału ZUS na Dolnym Śląsku - Pani Iwona Kowalska-Matis. Warto pamiętać o tym, przy podejmowaniu decyzji o pozostawieniu dziecka w domu.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłaca ZUS, a w KRUS można ubiegać się o zasiłek opiekuńczy (na takich samych zasadach jak w ZUS dodatkowy zasiłek opiekuńczy). Zasiłek opiekuńczy w KRUS jest odzwierciedleniem dodatkowego zasiłku opiekuńczego w ZUS.