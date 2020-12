Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla medyków

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy otrzymywany w związku z covid-19 przysługuje także w listopadzie i grudniu 2020 r. Czy mogą pobierać go także medycy? Co gdy rodzice nie korzystają z opieki zapewnianej przez szkoły? Jakie są zasady? Co zrobić, aby otrzymać zasiłek?