Zasiłek opiekuńczy covid - ZUS i KRUS.

Oświadczenie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w ZUS

Tzw. zasiłek opiekuńczy covid udzielany jest w związku ze zwolnieniem z pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki dziecku do 8 roku życia, gdy zamknięta jest szkoła, przedszkole, żłobek, klub dziecięcy czy inna placówka, do której uczęszcza dziecko. Dotyczy to także sytuacji, kiedy przez covid nie ma możliwości sprawowania opieki przez nianię lub opiekuna dziennego. Także jeśli placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki nad dzieckiem z powodu jej ograniczonego działania w czasie pandemii, przysługuje prawo do dodatkowego zasiłku.

Rodzic lub opiekun prawny dziecka może ubiegać się we wskazanych sytuacjach o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Aby go uzyskać, należy złożyć wniosek. Stanowi go oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, które można pobierać tutaj:





Oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z ZUS - wzór

Wniosek o zasiłek opiekuńczy w KRUS

Analogicznie do ZUS w KRUS również można ubiegać się do zasiłek opiekuńczy z powodu covid. Sytuacje, kiedy można składać wniosek są identyczne - zamknięcie szkoły, przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego lub innej placówki, do której dziecko uczęszcza na co dzień, a także brak możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem przez zatrudnioną nianię czy opiekuna dziennego oraz ograniczone funkcjonowanie placówki edukacyjno-wychowawczej. W KRUS w celu otrzymania zasiłku składa się wniosek o zasiłek opiekuńczy:

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z KRUS - listopad

Ile wynosi?

Zarówno dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS i zasiłek opiekuńczy z KRUS wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku, a w praktyce zwykle oznacza to wypłatę w wysokości 80% wynagrodzenia. Liczy się go za każdy dzień przebywania na zasiłku.

Podstawa wymiaru zasiłku to przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika za ostatnich 12 miesięcy. Jeśli pracownik otrzymuje stałą pensję, przyznany mu zasiłek wyniesie 80% wypłaty w przeliczeniu na liczbę dni opieki nad dzieckiem.

Do kiedy?

Zasiłek opiekuńczy powołany w związku z epidemią koronawirusa wszedł w życie mocą ustawy covidowej (z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Zaczął obowiązywać od 8 marca 2020 r. Następnie był wielokrotnie przedłużany mocą kolejnych rozporządzeń Rady Ministrów aż do 26 lipca 2020 r. Później nastąpiła przerwa trwająca nieco ponad miesiąc, kiedy nie przysługiwał dodatkowy zasiłek. W tym czasie rodzice i opiekunowie mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach (Zasiłek opiekuńczy 2020 – zasady, wysokość, wniosek - jest to zasiłek obowiązujący jeszcze przed pandemią, niezależny od dodatkowego zasiłku związanego z covid). Następnie wraz z rozpoczęciem roku szkolnego powrócono do dodatkowego zasiłku na czas od 1 do 20 września (Dodatkowy zasiłek opiekuńczy we wrześniu 2020 r. - pytania i odpowiedzi).