Ważne zmiany dla niepełnosprawnych i ich opiekunów w 2019 r.

Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego

Pierwszą zmianą będzie waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego, które od 1 stycznia br. wzrosło o 106 zł. Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka z niepełnosprawnością, faktycznemu opiekunowi dziecka, osobie która jest rodziną zastępczą dla dziecka jednak z nim spokrewnioną oraz innym osobom obciążonym obowiązkiem alimentacyjnym – wyjątkiem są osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Ponadto świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, które zrezygnowały z pracy zawodowej na rzecz opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością powstałą przed ukończeniem przez nią 18. roku życia lub osobą z niepełnosprawnością powstałą do 25. roku życia, gdy dziecko było w trakcie nauki.

Wyższa płaca minimalna

Zmiany nie ominęły również płacy minimalnej, która również od 1 stycznia wzrosła do poziomu 2250 zł.

reklama reklama

Polecamy: Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami

Dofinansowanie do zatrudnienia

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zmieniły się także zasady przyznawania dofinansowania do pensji pracowniczych dla pracodawcy zatrudniającego bądź chcącego zatrudnić osobę niepełnosprawną. Każdy pracodawca, który zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami nie straci prawa do miesięcznego dofinansowania, gdy ureguluje koszty płacy w terminie powyżej 14 dni po wyznaczonym ustawowo terminie. Warunkiem jest jednak by owe koszty nie przekraczały 2 % należnych za dany miesiąc składek.

Waloryzacja rent i emerytur

W związku z podniesieniem płacy minimalnej od marca 2019 r. waloryzacji ulegną renty i emerytury – nie mniej niż 70 zł.

Wyższy zasiłek pielęgnacyjny

W listopadzie 2019 r. nastąpi kolejna podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego przysługującego dziecku z niepełnosprawnością, osobie z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia posiadającej ważne orzeczenie o niepełnosprawności o znacznym stopniu, a także osobom z niepełnosprawnością powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli powstała ona przed ukończeniem przez nich 21 lat. Z zasiłku pielęgnacyjnego skorzystać mogą również seniorzy po ukończeniu 75. roku życia, którzy nie mają ustalonego prawa do dodatku pielęgnacyjnego.

Fundusz Solidarnościowy

Wraz z początkiem 2019 r. wystartował Fundusz Solidarnościowy, generujący przychody z części składki odprowadzanej na Fundusz Pracy z wynagrodzeń pracowniczych oraz tzw. danina solidarnościowa zbierana od osób, których roczne dochody przekraczają 1 mln zł rocznie. Środki wpływające do Funduszu Solidarnościowego przeznaczone będą m. in. na dodatek do emerytur rodziców opiekujących się niepełnosprawnym dzieckiem, zwiększenie dostępu do usług zarówno w domach, jak i w wyspecjalizowanych placówkach. W ramach Funduszu Solidarnościowego opracowana zostanie także ustawa dotycząca pracy trenerów wspomagających osoby niepełnosprawne w wejściu i utrzymaniu się na otwartym rynku pracy.

Ostatnia, przewidziana na ten rok zmiana, to szerzej omawiana przez nas wczoraj Ustawa o dostępności.

Śmiało można stwierdzić, że 2019 r. przyniesie wiele istotnych zmian.

Źródło: Pfron