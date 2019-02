Świadectwo pracy 2019 - wzór, jak wydać

Obowiązek wydania świadectwa pracy pracownikowi uregulowano w przepisach art. 97 i 99 Kodeksu pracy.

Niezwłoczne wydanie świadectwa pracy

Kodeks pracy nie określa wprost terminu przekazania pracownikowi świadectwa pracy, wskazuje ten termin jako „niezwłocznie”. Pomocne jest tu rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które precyzuje, że świadectwo pracy powinno zostać wydane pracownikowi niezwłocznie – w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

reklama reklama

W przypadku, jeśli wydanie świadectwa pracy pracownikowi lub osobie upoważnionej przez pracownika do odbioru świadectwa, jest nie możliwe, świadectwo należy wysłać za pośrednictwem poczty lub doręczyć w inny sposób. Pracodawca ma na to 7 dni, od dnia ustania stosunku pracy.

Ponowne zatrudnienie pracownika

Z obowiązku wystawiania świadectwa jest zwolniony tylko pracodawca, który zamierza podpisać umowę o pracę z tą samą osobą w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Oznacza to, że w przypadku przerwy w zatrudnieniu trwającej dłużej niż 7 dni, pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy. Co istotne, nie jest wymagany wniosek pracownika o wydanie świadectwa pracy. To pracodawca ma obowiązek sporządzić i wydać go niezwłocznie swojemu byłemu pracownikowi.

Natomiast w sytuacji, gdy pracodawca w ciągu 7 dni zdecyduje się ponownie nawiązać z tym pracownikiem stosunek pracy, wówczas obowiązek wydania świadectwa pracy zależny jest od wniosku pracownika. Wniosek może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej. Pracodawca natomiast ma 7 dni od dnia złożenia wniosku, wydać pracownikowi stosowne świadectwo pracy.

Co powinno się znaleźć w treści

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące:

- okresu i rodzaju wykonywanej pracy,

- zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,

- inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Polecamy: Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami

Jakie zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. nastąpiły zmiany w przepisach Kodeksu pracy w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych. Zatem w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca wraz ze świadectwem pracy ma obowiązek wydać pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej informację o:

1) okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej,

2) możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej,

3) zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania w wyznaczonym okresie.

Przeczytaj więcej o skróceniu okresu przechowywania akt osobowych ->>> Nowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

Wystawienie świadectwa pracy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. W przypadku niespełnienia obowiązku, naraża się na karę grzywny. Ponadto pracownik może wystąpić o odszkodowanie, jeżeli poniósł szkodę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Na kolejnej stronie wzór świadectwa pracy i sposób jego wypełnienia >>>