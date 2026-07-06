36 dni urlopu dla pracownika - kiedy prawo pracy przewiduje taką możliwość?

Standardem jest, że pracownicy mają 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku. Niektórzy pracownicy są uprawnieni do nawet 36 dni urlopu. Kto i kiedy może liczyć na tak długi urlop?

Dodatkowe 10 dni urlopu

Pracownicy z 10-letnim stażem urlopowym nabywają prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Niektórzy z nich mogą mieć dodatkowe 10 dni wolnego. Jakie warunki trzeba spełniać? Chodzi o pracowników niepełnosprawnych. Uprawnia do tego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pracownik z lekkim stopniem niepełnosprawności nie otrzyma dodatkowego urlopu.

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Urlop 36 dni dla osoby niepełnosprawnej INFORLEX

Kiedy osoba niepełnosprawna nabywa prawo do 36 dni urlopu?

Jak ustala się dzień, od którego osobie niepełnosprawnej przysługuje 36 dni urlopu? Przede wszystkim pracownik niepełnosprawny musi posiadać orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Prawo do dodatkowego urlopu nabędzie po przepracowaniu jednego roku, licząc od dnia następującego po dniu zaliczenia danej osoby do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Kiedy osoba niepełnosprawna nie skorzysta z 36 dni urlopu?

Dodatkowy 10-dniowy urlop nie przysługuje osobie niepełnosprawnej, która posiada lekki stopień niepełnosprawności. Ponadto, z dodatkowego urlopu nie skorzysta osoba, która już jest uprawniona do urlopu wypoczynkowego w wymiarze wyższym niż 26 dni lub do urlopu dodatkowego, ale na podstawie innych przepisów. Wyjątkiem jest prawo do urlopu dodatkowego z innych przepisów w wymiarze niższym niż 10 dni. Wówczas osoba niepełnosprawna korzysta z 10-dniowego urlopu z art. 19 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe zwolnienia od pracy dla osób niepełnosprawnych

Oprócz dodatkowego urlopu prawo pracy przyznaje osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym zwolnienia od pracy. Są to zwolnienia na:

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uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym nie częściej niż raz w roku, wykonanie badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, uzyskanie zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy.

Punkt drugi usprawiedliwia zwolnienie od pracy tylko, gdy wskazane czynności nie mogą zostać wykonane poza czasem pracy.

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Zwolnienia od pracy dla osób niepełnosprawnych INFORLEX

Przepisy ustawy wskazują limit 21 dni w roku dla turnusu rehabilitacyjnego, a dla zwolnień z punktu 2 nie określono limitu. Ustawodawca limituje turnus również w taki sposób, że określa łączną granicę 21 dni w roku dla dodatkowego urlopu oraz turnusu. W praktyce oznacza to, że pracownik, który skorzystał z 14 dni turnusu rehabilitacyjnego w 2025 roku, do końca roku może wykorzystać już tylko 7 dni dodatkowego urlopu (z przysługujących 10 dni).