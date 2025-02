36 dni urlopu wypoczynkowego dla konkretnej grupy pracowników w 2025 r. Zmian nie przyniesie również 2026 r.

20 dni lub 26 dni to standardowy wymiar urlopu wypoczynkowego. W przypadku sporej grupy pracowników wymiar urlopu wynosi 30 dni lub 36 dni. Komu przysługuje tyle dni urlopu? Jakie warunki muszą zostać spełnione?

Kiedy pracownik staje się pracownikiem niepełnosprawnym

Części osób z racji stanu zdrowia przysługują pewne przywileje pracownicze. Chodzi tu o pracowników niepełnosprawnych.

Osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności. W razie przedstawienia kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia takich osób od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia. Bez względu na datę złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, pracownika niepełnosprawnego wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych również w okresie do 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeżeli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna.

36 dni urlopu wypoczynkowego – dla kogo

Pracownik niepełnosprawny ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Jego wymiar wynosi 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Przywilej ten przysługuje jednak tylko osobie zaliczonej do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Całkowity wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od ogólnego stażu pracy i wyniesie:

30 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

– jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat; 36 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy nie przysługuje jednak pracownikowi uprawnionemu do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli wymiar urlopu dodatkowego jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy należny osobie niepełnosprawnej w wymiarze 10 dni.

Kiedy pracownik nabywa prawo do urlopu dodatkowego

Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego pracownik nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

Należy podkreślić, że po przepracowaniu roku pracownik nabywa prawo zawsze do całych 10 dni urlopu dodatkowego. Nie ma znaczenia, w jakim miesiącu upłynie okres roku. Oznacza to, że pierwszy urlop dodatkowy nie jest rozliczany proporcjonalnie do okresu pozostałego do końca roku kalendarzowego po przepracowaniu 12 miesięcy. W kolejnych latach urlop ten jest nabywany według ogólnych zasad dotyczących urlopu wypoczynkowego, czyli z początkiem roku kalendarzowego.

Utrata prawa do 36 dni urlopu wypoczynkowego

Możliwa jest sytuacja, że pracownik straci status osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Czy wówczas traci też prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego? Okazuje się, że w pewnych sytuacjach traci prawo do urlopu dodatkowego, a w innych nie.

Mianowicie w przypadku, gdy pracownik zaliczony do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności utraci status osoby niepełnosprawnej lub zostanie zaliczony do lekkiego stopnia niepełnosprawności, nie traci prawa do urlopów, do których nabył już prawo przed utratą statusu lub zmianą stopnia niepełnosprawności na lekki. W takiej sytuacji nie ma także podstaw do udzielenia mu urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym. Utrata bądź zmiana stopnia niepełnosprawności spowoduje natomiast utratę prawa do kolejnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego.