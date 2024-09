35-godzinny tydzień pracy i 36 dni urlopu wypoczynkowego. Takie przepisy już obowiązują

Trwa narodowa dyskusja nad wprowadzeniem skróconego tygodnia pracy. Jednak już są pracownicy, których obowiązuje 35-godzinny tydzień pracy. Ponadto mają oni prawo do dłuższego urlopu wypoczynkowego w wymiarze nawet 36 dni. O kogo chodzi?

Kiedy pracownik staje się pracownikiem niepełnosprawnym

Osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.

REKLAMA

Autopromocja

W razie przedstawienia kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia takich osób od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia. Bez względu na datę złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, pracownika niepełnosprawnego wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych również w okresie do 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeżeli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna.

Czas pracy pracownika niepełnosprawnego

Czas pracy pracownika niepełnosprawnego zaliczonego do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Jednak czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Pracownik niepełnosprawny nie może być zatrudniony w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Powyższych regulacji nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników wyrazi na to zgodę. Zgodę może również wyrazić lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą – gdy brakuje lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatkowy urlop wypoczynkowy

Pracownikowi niepełnosprawnemu przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Przywilej ten przysługuje jednak tylko osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego pracownik nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy nie przysługuje jednak pracownikowi uprawnionemu do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli wymiar urlopu dodatkowego jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy należny osobie niepełnosprawnej w wymiarze 10 dni.

Prawo do zwolnienia od pracy

Pracownik o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma również prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Zwolnienie jest udzielane w celu:

uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (w wymiarze do 21 dni roboczych),

wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego i zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Dodatkowa przerwa w pracy

Pracownik niepełnosprawny ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Nie ma znaczenia, jaki stopień niepełnosprawności orzeczono w przypadku tego pracownika. Czas dodatkowej przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.

Dodatkowa przerwa dla pracownika niepełnosprawnego nie narusza prawa do przerw w pracy określonego w Kodeksie pracy.