Ile zarabia HR? Stawki w 2026 r. Czy kadry i płace to szansa na wysokie wynagrodzenia na starcie? [TABELA]

Ile zarabia się w HR? Sprawdzamy stawki aktualne na 2026 r. Czy kadry i płace to szansa na wysokie wynagrodzenia już na starcie? Wiele się zmienia w zarobkach pracowników tego segmentu. Tabela porównuje wynagrodzenia z 2020 r. i wskazuje procentowe podwyżki płac. Jakie wnioski powstają?

Ile zarabia HR w 2026 r.? Stawki

Aby ocenić wynagrodzenia w HR, najlepiej prześledzić ogłoszenia o pracę. Z danych można wiele wyczytać. Poprosiliśmy OLX o zestawienie zarobków aktualnych na 2026 r. w podziale na stanowiska. Otrzymaliśmy od Konrada Grygo, starszego analityka biznesowego w OLX, porównanie płac z 2020 r. Dzięki temu widać, jak rosną wynagrodzenia w działach kadr i płac. Sprawdźmy, jaka jest tendencja. Czy warto wybrać tę ścieżkę zawodową?

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Poniższe zestawienie jest aktualne na czerwiec 2026 r. i stanowi pogłębioną analizę statystyczną zmian struktury wynagrodzeń w kategorii HR na przestrzeni ostatnich sześciu lat (porównanie pełnego roku 2020 oraz pierwszych pięciu miesięcy 2026 roku). Dane odzwierciedlają wyłącznie stawki oferowane przez zweryfikowanych pracodawców na polskim rynku. Wszystkie wartości oraz dynamiki procentowe zostały zaokrąglone do liczb całkowitych.

1. Zestawienie Porównawcze Rozkładu Wynagrodzeń

Metryka Płacowa (Brutto) Rok 2020 Rok 2026 (Obecnie) Procentowy Wzrost (Skumulowany) Rola rynkowa w strukturze zatrudnienia D1 (Pierwszy decyl) 2750 zł 5153 zł +87% Próg wejścia / Wynagrodzenie stażystów i asystentów Q1 (Pierwszy kwartyl) 3250 zł 5903 zł +82% Płaca niska / Młodsi specjaliści (Junior) Mediana (Środek rynku) 4100 zł 6750 zł +65% Wskaźnik centralny / Samodzielni specjaliści Średnia arytmetyczna 5468 zł 8656 zł +58% Średnia ogólna (wrażliwa na anomalie i płace premium) Q3 (Trzeci kwartyl) 5250 zł 8000 zł +52% Płaca wysoka / Starsi specjaliści (Senior) D9 (Dziewiąty decyl) 6500 zł 9750 zł +50% Top 10% ekspertów / Managerowie i Biznes Partnerzy

Pracownicy na niższych stanowiskach otrzymują wyższe podwyżki

Jednym z kluczowych wniosków jest zjawisko kompresji płacowej (spłaszczenie struktury). Najważniejszym wnioskiem płynącym z analizy rozkładu percentylowego jest wyraźna asymetria tempa wzrostu płac. Podczas gdy najniższe stawki oferowane na rynku (D1) wzrosły w ciągu sześciu lat aż o 87%, zarobki najwyżej wykwalifikowanych ekspertów (D9) zanotowały wzrost o zaledwie 50%.

Głównym motorem tej zmiany była presja makroekonomiczna oraz skokowe podwyżki płacy minimalnej w Polsce, które sukcesywnie „wypychały” dolną granicę wynagrodzeń w górę. W efekcie w 2026 roku dysproporcja płacowa między nowicjuszem a ekspertem uległa drastycznemu zmniejszeniu – obecnie topowy specjalista zarabia niecałe dwukrotnie więcej niż osoba stawiająca pierwsze kroki, co stanowi strategiczne wyzwanie dla managerów odpowiedzialnych za systemy motywacyjne.

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Mediana płac w HR - 6750 zł

Drugim z kluczowych wniosków jest stabilizacja wskaźnika centralnego (mediany). Mediana płac w HR wzrosła o 65%, przesuwając się z poziomu 4100 zł do 6750 zł. Ten wskaźnik najcelniej oddaje kondycję branży, ponieważ jest odporny na anomalie rekrutacyjne (w przeciwieństwie do średniej arytmetycznej, która w 2025 roku uległa chwilowemu zniekształceniu przez nieliczne, skrajnie wysokie kontrakty projektowe). Stabilny wzrost mediany o 65% dowodzi, że branża systematycznie nadrabiała dystans do inflacji, budując trwały fundament płacowy dla samodzielnych specjalistów.

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Niższe budżety na wyższe stanowiska w HR

Trzecim z kluczowych wniosków jest erozja stawki premium dla doświadczonych pracowników. Zarobki z przedziałów Q3 (+52%) oraz D9 (+50%) wykazują najniższą dynamikę. Sygnalizuje to, że budżety pracodawców na stanowiska wyższego szczebla w HR zostały w ostatnich latach silnie zoptymalizowane. Firmy rezygnują z agresywnej licytacji płacowej na poziomie managerskim, skupiając się na wyrównywaniu pensji do dołu w celu utrzymania twardych kryteriów prawno-podatkowych (ZUS, obsługa płac).

Zarobki w HR 2026

Dane te pozwalają na postawienie twardej tezy: Wizerunek HR-owca jako zawodu nisko płatnego na starcie odchodzi do przeszłości. Próg wejścia w 2026 roku (ponad 5100 zł) jest niemal dwukrotnie wyższy niż u progu dekady. Jednak ceną za ten skok jest drastyczne zaciśnięcie się imadła płacowego – doświadczeni eksperci rosną najwolniej, co zmusza branżę do szukania motywacji pozafinansowej.

Wynagrodzenia w HR 2026 tabela Wynagrodzenia w HR 2026 - tabela OLX

Autor: Konrad Grygo - starszy analityk biznesowy w OLX