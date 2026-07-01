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Strona główna » Kadry » Urlopy » Wypoczynkowy » Dwa urlopy rocznie i budżet 2-5 tys. zł. Jak Polacy planują wakacje w 2026 roku?

Dwa urlopy rocznie i budżet 2-5 tys. zł. Jak Polacy planują wakacje w 2026 roku?

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01 lipca 2026, 09:45
Tomasz Piwowarski
oprac. Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Wysportowany mężczyzna w wieku ponad 40 lat w zielonej koszulce robi sobie selfie na tle palm i błękitnego nieba
Dwa wyjazdy zamiast jednego i do 5 tys. zł budżetu. Tak dziś planujemy wakacje
Shutterstock

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Polacy coraz częściej dzielą urlop na kilka krótszych wyjazdów zamiast jednego długiego wypoczynku. Najpopularniejszy budżet to 2-5 tys. zł na osobę, a o wyborze kierunku decyduje przede wszystkim pogoda – nie cena. Wyniki badania HRK pokazują, że wakacje stały się starannie zaplanowanym elementem życia zawodowego, a granica między regeneracją a dostępnością dla pracodawcy wyraźnie się zaciera.

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Jakie są wakacje w 2026 roku?

Wakacje w 2026 roku to już nie tylko wyjazd – to strategiczny element zarządzania czasem i budżetem. Polscy specjaliści i managerowie planują urlop z taką samą starannością jak projekty zawodowe: uwzględniają koszty, porównują kierunki, analizują pogodę i oczekują konkretnej jakości wypoczynku.

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Z najnowszego badania HRK „Regeneracja czy tryb czuwania? Urlopy specjalistów i managerów w 2026 roku" wynika, że większość pracowników nie wyobraża sobie roku bez co najmniej dwóch dłuższych wyjazdów, a jednocześnie niemal co czwarty z nich pozostaje w kontakcie z pracą nawet podczas urlopu.

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Jeden urlop to za mało – Polacy wybierają dwa wyjazdy rocznie

Najpopularniejszym modelem wakacji w 2026 roku są dwa urlopy trwające co najmniej tydzień – taki scenariusz deklaruje 48% badanych. Prawie 30% respondentów zadowoli się jednym tygodniowym wyjazdem, a blisko 15% planuje trzy lub więcej urlopów w roku.

„Widać wyraźnie, że pracownicy odchodzą od myślenia o urlopie jako jednym wydarzeniu w roku. Dwa krótsze wyjazdy pozwalają lepiej rozłożyć odpoczynek w czasie i łatwiej dopasować go do obowiązków zawodowych oraz rodzinnych. To podejście jest bardziej elastyczne, a jednocześnie odpowiada na potrzebę regularnej regeneracji, która dla wielu osób staje się równie ważna jak sam kierunek podróży" – mówi Sylwia Kościuszko, coach i ekspertka ds. rozwoju w HRK Consulting.

Najpopularniejsze pozostają wyjazdy tygodniowe i dwutygodniowe. Krótkie wyjazdy (city break, przedłużony weekend) nadal cieszą się dużą popularnością, ale to dopiero co najmniej tygodniowy urlop pozwala skutecznie zregenerować siły i oderwać się od codzienności.

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KALKULATOR DAT

Zagranica wygrywa z Polską – 75% wyjeżdża poza granice kraju

Pomimo rosnących kosztów podróżowania 75% badanych planuje wakacje za granicą, podczas gdy urlop w Polsce deklaruje 41% respondentów. Zaledwie 12% zamierza spędzić urlop w miejscu zamieszkania.

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Potrzeba zmiany otoczenia pozostaje jednym z najważniejszych elementów wakacji. Zagraniczne wyjazdy są postrzegane nie tylko jako okazja do poznawania nowych miejsc i spędzania czasu z bliskimi, ale również jako skuteczny sposób na oderwanie się od codziennej rutyny.

Jednocześnie nie oznacza to pogoni za egzotyką za wszelką cenę. Polacy wybierają kierunki, które gwarantują:

  • Przewidywalne warunki pogodowe;
  • Krótką podróż;
  • Łatwą organizację wyjazdu;
  • Dobrą relację jakości do ceny.

Pogoda ważniejsza niż cena – co decyduje o wyborze wakacji?

Choć koszty nadal mają znaczenie, nie są już najważniejszym kryterium. Najczęściej wskazywanym czynnikiem wpływającym na decyzję jest klimat i pogoda – na ten element zwraca uwagę aż 67% respondentów. Dopiero na kolejnych miejscach znalazły się cena zakwaterowania oraz koszty dojazdu.

Najważniejsze kryteria wyboru wakacji (ranking):

  1. Klimat i pogoda;
  2. Cena zakwaterowania;
  3. Koszty dojazdu;
  4. Komfort pobytu;
  5. Możliwość spędzenia czasu z bliskimi.

„Wyniki badania pokazują, że pracownicy coraz bardziej świadomie podchodzą do planowania czasu wolnego. Jeszcze kilka lat temu urlop był często postrzegany jako pojedynczy, dłuższy wyjazd w roku. Dziś staje się elementem szerszego dbania o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym" – dodaje Anna Wygaś, ekspertka ds. rekrutacji i managerka HRK Katowice.

Ile Polacy wydają na wakacje? Budżet 2-5 tys. zł dominuje

Połowa badanych chce przeznaczyć na wakacje od 2 do 5 tys. zł na osobę. Dla 22% respondentów budżet wyniesie od 5 do 10 tys. zł na osobę, natomiast 20% osób zamierza zmieścić się w kwocie poniżej 2 tys. zł na osobę.

Tabela: Budżet wakacyjny Polaków w 2026 roku

Budżet na 1 osobę

Odsetek badanych

poniżej 2 tys. zł

20%

2-5 tys. zł

50%

5-10 tys. zł

22%

powyżej 10 tys. zł

8%

Badanie HRK pokazuje, że w 2026 roku specjaliści i managerowie stawiają na przemyślane podróżowanie. O wyborze miejsca decydują czynniki, które zwiększają szanse na udany urlop: dobra pogoda, komfort pobytu, możliwość spędzenia czasu z bliskimi i poczucie, że wydane pieniądze przełożą się na realną wartość.

Urlop w trybie czuwania – co czwarty pracownik pozostaje w kontakcie z firmą

Nie wszyscy potrafią w pełni odciąć się od pracy. Z badania wynika, że 25% respondentów planuje podczas urlopu sprawdzać służbową pocztę, telefon lub kanały komunikacji związane z pracą. Niemal połowa przygotowuje się do powrotu do pracy jeszcze przed zakończeniem wakacji, a 20% badanych przyznaje, że zbliżający się urlop wywołuje u nich stres związany z obawami o zaległości zawodowe.

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„Dla wielu specjalistów i managerów najtrudniejsze nie jest techniczne ustawienie autorespondera, ale mentalne oddanie kontroli. Stąd tak ważne są jasne zasady zastępstw oraz komunikat ze strony organizacji, że podczas urlopu pracownik naprawdę może odpoczywać" – podkreśla Sylwia Kościuszko.

Przemyślane wakacje to nowy standard

Wakacje w 2026 roku to czas starannie zaplanowany – z konkretnym budżetem (najczęściej 2-5 tys. zł), kierunkiem wybranym pod kątem pogody i komfortu oraz świadomością, że odpoczynek wymaga regularności. Polacy odchodzą od modelu jednego długiego urlopu na rzecz kilku krótszych wyjazdów, które lepiej wpisują się w rytm życia zawodowego i rodzinnego.

Kluczowe wnioski z badania:

  • 48% Polaków planuje dwa urlopy po tygodniu rocznie;
  • 75% wyjeżdża za granicę;
  • Pogoda (67%) jest ważniejsza niż cena;
  • Budżet 2-5 tys. zł na osobę to standard (50% badanych);
  • 25% pozostaje w kontakcie z pracą podczas urlopu.

Materiał powstał w oparciu o badanie HRK „Regeneracja czy tryb czuwania? Urlopy specjalistów i managerów w 2026 roku". Wzięło w nim udział 276 respondentów. Badanie prowadzone było w maju 2026 roku metodą CAWI. Partnerem badania są Wakacje.pl.

Źródło: HRK S. A.

HRK S.A. to jedna z największych firm doradczych z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim. Oferuje usługi rekrutacji kadry średniego i wyższego szczebla, badań i rozwoju potencjału zawodowego, budowanie ścieżek kariery, a także usługi z zakresu employer brandingu oraz obsługi kadr i płac.

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Źródło: INFOR
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