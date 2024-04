30 dni lub 36 dni urlopu wypoczynkowego. Kiedy pracownik ma prawo do urlopu w takim wymiarze?

Zwykle pracownicy mają prawo do 20 dni lub 26 dni urlopu wypoczynkowego, w zależności od ogólnego stażu pracy. Jednak niektórym pracownikom przysługuje urlop wypoczynkowy w powiększonym wymiarze.

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnosprawnego

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego na pełny etat wynosi:

Autopromocja

20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Jednak pracownikowi zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Oznacza to, że pracownik niepełnosprawny ze stażem pracy krótszym niż 10 lat ma prawo do 30 dni urlopu, a pracownikowi legitymującemu się stażem pracy wynoszącym co najmniej 10 lat przysługuje 36 dni urlopu wypoczynkowego.

Od kiedy pracownik ma prawo do dłuższego urlopu wypoczynkowego

Pracownik z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności prawo do pierwszego urlopu dodatkowego nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia go do jednego ze wspomnianych stopni niepełnosprawności.

Przykład Pracownik otrzymał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w dniu 17 kwietnia 2023 r. Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego pracownik nabędzie od 17 kwietnia 2024 r. W razie kontynuacji zatrudnienia, pracownik 1 stycznia 2025 r. nabędzie prawo do kolejnego urlopu dodatkowego.

Pracownik zawsze nabywa prawo do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni po przepracowaniu roku - nie ma znaczenia, że rok upłynie np. w styczniu czy sierpniu. Dodatkowe 10 dni urlopu nie są bowiem rozliczane proporcjonalnie. W następnych latach dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownik nabywa zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi urlopu wypoczynkowego, czyli z początkiem roku kalendarzowego.

Jak liczyć przepracowany rok

Należy pamiętać, że przepracowany rok oznacza rok pozostawania w stosunku pracy. Prawo do dodatkowego urlopu będzie przysługiwało nawet wtedy, gdy pracownik nie wykonywał pracy z powodu choroby i pobierał w tym czasie np. zasiłek chorobowy czy świadczenie rehabilitacyjne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przepracowany rok nie musi być okresem ciągłego zatrudnienia u jednego pracodawcy. Na przepracowany rok składają się zsumowane okresy przepracowane w ramach stosunku pracy u wszystkich kolejnych pracodawców, przy czym za rok uznaje się 365 dni. Do przepracowanego roku nie wlicza się przerw w zatrudnieniu, okresów świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych oraz okresów prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodatkowy urlop a utrata stopnia niepełnosprawności

W razie utraty znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo gdy pracownik zostanie zaliczony do lekkiego stopnia niepełnosprawności, nie traci on prawa do urlopu, do którego już nabył prawo.

Jeżeli pracownik na pewien czas straci stopień niepełnosprawności uprawniający go do dodatkowego urlopu a następnie znowu go uzyska, to nie musi przepracować roku liczonego od dnia następnego po dniu ponownego zaliczenia go do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

Udzielanie dodatkowego urlopu wypoczynkowego

Dodatkowy urlop wypoczynkowy jest udzielany według zasad wynikających z Kodeksu pracy, tak jak zwykły urlop wypoczynkowy. Pracownik powinien do 31 grudnia wykorzystać urlop za dany rok. Jeśli to się nie uda, z dniem 1 stycznia kolejnego roku urlop ten staje się urlopem zaległym i pracodawca ma obowiązek udzielić go pracownikowi do 30 września.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy:

przelicza się na godziny, przyjmując za dzień urlopu liczbę godzin odpowiadającą normie czasu pracy obowiązującej pracownika,

udziela się w wymiarze godzinowym odpowiadającym pełnej liczbie godzin zaplanowanych do przepracowania danego dnia w rozkładzie czasu pracy,

w przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy – urlop przelicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, a później przelicza na godziny.

Podstawa prawna: