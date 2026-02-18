REKLAMA

Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnych 2026. Czy liczy się proporcjonalnie?

Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnych 2026. Czy liczy się proporcjonalnie?

18 lutego 2026, 12:27
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnych 2026. Czy liczy się proporcjonalnie?
Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnych 2026. Czy liczy się proporcjonalnie?
Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej w 2026 roku – ile wynosi? Od kiedy przysługuje dodatkowy urlop niepełnosprawnych? Kiedy osoba niepełnosprawna nie skorzysta z dodatkowego urlopu z art. 19 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych? Czy niewykorzystany dodatkowy urlop przechodzi na kolejny rok? Czy przysługuje za niego ekwiwalent?

Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnych 2026

Osoby niepełnosprawne mają krótszy czas pracy, dodatkowe przerwy w pracy, zwolnienia od pracy na turnus rehabilitacyjny, zabiegi, badania oraz nie mogą być zatrudniane w porze nocnej i godzinach nadliczbowych. Dodatkowo niepełnosprawni pracownicy mogą liczyć na dłuższy urlop wypoczynkowy. O czasie pracy i urlopach osób z niepełnosprawnościami traktuje Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Dłuższy urlop osób niepełnosprawnych wynika z przyznania im obok zwykłego urlopu wypoczynkowego (20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy – Staż urlopowy – jak liczyć?) urlopu dodatkowego. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym na rok 2026 dodatkowy urlop osoby niepełnosprawnej wynosi 10 dni roboczych na rok kalendarzowy (art. 19 ust. 1 ustawy o o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Należy się osobom z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Z dodatkowego urlopu nie skorzystają więc niepełnosprawni z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Zobacz również:

Ile dni urlopu przysługuje osobie niepełnosprawnej?

W sumie osoby niepełnosprawne mają więc prawo do 30 lub 36 dni urlopu wypoczynkowego w roku. Pozostali pracownicy, niebędący osobami niepełnosprawnymi, mają prawo do 20 lub 26 dni urlopu na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Niższy wymiar urlopu (30 dni w przypadku osób niepełnosprawnych i 20 dni w przypadku pozostałych pracowników) przysługuje osobom z krótszym niż 10-letnim stażem pracy. Dłuższy wymiar (36 dni dla osób niepełnosprawnych i 26 dni dla pozostałych pracowników) należy się osobom z co najmniej 10-letnim stażem pracy.

Od kiedy dodatkowy urlop dla niepełnosprawnych?

Przepisy prawa nie pozwalają na natychmiastowe skorzystanie z dodatkowego urlopu po utrzymaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Dłuższy urlop wypoczynkowy przysługuje dopiero po przepracowaniu pełnego roku, licząc od dnia następującego po dniu zaliczenia danej osoby do jednego ze stopni niepełnosprawności.

Czy dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej liczy się proporcjonalnie?

Po przepracowaniu pierwszego pełnego roku od dnia następującego po zaliczeniu danego pracownika do jednego ze stopni niepełnosprawności nabywa prawo do dodatkowych 10 dni urlopu. Następnie dochodzi do nabycia dodatkowego urlopu na zasadach ogólnych, a więc co roku z dniem 1 stycznia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę w trakcie roku kalendarzowego, urlop rozlicza się w sposób proporcjonalny do przepracowanego okresu roku.

Przykład

Pracownik niepełnosprawny ma umowę o pracę do końca lutego 2026 roku. Należy mu się proporcjonalny urlop dodatkowy. Przepracuje w tym roku 2 z 12 miesięcy, a więc może wykorzystać 2 dni urlopu dodatkowego (1,66 zaokrągla się w górę do pełnych 2 dni).

Proporcjonalnie nalicza się również dodatkowy urlop przy niepełnym wymiarze czasu pracy. Jeśli dana osoba pracuje na 1/2 etatu, może skorzystać z 5 dni dodatkowego urlopu rocznie.

Nie zawsze dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej

Kiedy osoba niepełnosprawna nie skorzysta z dodatkowego urlopu? Prawo dodatkowego urlopu nie przysługuje w przypadku, gdy niepełnosprawny już korzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze wyższym niż 26 dni lub ma przyznane prawo do dodatkowego urlopu na podstawie innych, odrębnych przepisów. Jeśli taki urlop dodatkowy przyznany na podstawie odrębnych przepisów jest krótszy niż 10-dniowy, osoba niepełnosprawna zamiast niego skorzysta z prawa do 10-dniowego dodatkowego urlopu z omawianej ustawy.

Czy urlop dla osoby niepełnosprawnej przechodzi na następny rok?

Niewykorzystany dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego przechodzi na kolejny rok kalendarzowy jako zaległy urlop wypoczynkowy. Przypominamy, że urlop zaległy należy wykorzystać maksymalnie do 30 września roku następnego po roku nabycia prawa do tego urlopu.

Przykład

Pracownik niepełnosprawny w 2025 roku nie wykorzystał 6 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego. 6 dni przechodzi na 2026 rok jako urlop zaległy. Pracownik musi wykorzystać te dni do 30 września 2026 roku. Przy wnioskowaniu o urlop wypoczynkowy kadry jako pierwsze naliczają dni urlopu zaległego.

Urlop dla osoby niepełnosprawnej w świadectwie pracy

Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej musi znaleźć się w świadectwie pracy. Powinien zostać określony wymiar tego urlopu, z którego dany pracownik skorzystał. Pracodawca oddzielnie podaje wymiar urlopu wypoczynkowego i wymiar dodatkowego urlopu wykorzystanego przez pracownika.

Art. 19 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

Urlop dla niepełnosprawnych a turnus rehabilitacyjny

Oprócz dodatkowego urlopu wypoczynkowego niepełnosprawni w znacznym lub umiarkowanym stopniu korzystają również z uprawnienia w postaci zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymienionych sytuacjach:

  • w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym maksymalnie raz w roku – 21 dni roboczych (z zastrzeżeniem art. 10f ust. 1 pkt 2 ustawy);
  • w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego napraw (jeżeli czynności te nie mogą zostać wykonane poza czasem pracy).
Ważne

Wynagrodzenie przysługujące za czas wymienionych zwolnień od pracy liczy się jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

Jak ma się wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego do wymiaru zwolnienia od pracy z tytułu turnusu rehabilitacyjnego? Przepisy prawne pozwalają na to, aby w jednym roku kalendarzowym dodatkowy urlop oraz wymienione wyżej zwolnienia od pracy (art. 20 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) wynosiły łącznie maksymalnie 21 dni.

Urlop dla osoby niepełnosprawnej a rozwiązanie umowy - ekwiwalent

Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnych jest pełnopłatny. W razie jego niewykorzystania i rozwiązania umowy o pracę osobie niepełnosprawnej przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 913)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (Dziennik Ustaw z 2003 Nr 100, poz. 927)

